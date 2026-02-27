



En medio del temor creciente por un posible ataque estadounidense contra Irán, la Embajada de Estados Unidos en Israel informó a su personal que podían abandonar el país y urgió a quienes estuvieran considerando partir a hacerlo de inmediato.

En un correo electrónico enviado el viernes, el embajador estadounidense, Mike Huckabee, explicó que las conversaciones con funcionarios en Washington habían derivado en una decisión que autoriza la salida de quienes deseen hacerlo.

Asimismo, el mensaje instaba a actuar con rapidez, recomendando a los empleados centrarse primero en conseguir cualquier vuelo que los sacara de Israel y, posteriormente, dirigirse a Washington.

“Quienes deseen acogerse a la AD deben hacerlo HOY”, escribió Huckabee, usando el acrónimo de “authorized departure” (salida autorizada).

“Puede que haya vuelos de salida en los próximos días, o puede que no”, añadió, subrayando la urgencia de la situación.

Por otra parte, aerolíneas como KLM, con sede en los Países Bajos, ya anunciaron la suspensión de vuelos desde el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv. De manera similar, otras embajadas han organizado salidas autorizadas desde Israel y países vecinos.

En este contexto, Australia, el miércoles, “ordenó la salida de todos los dependientes de funcionarios australianos destinados en Israel, en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio”. De igual forma, India y varios países europeos con misiones en Irán recomendaron a sus ciudadanos evitar viajar al país.

China, por su parte, instó el viernes a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país y emitió una advertencia contra los viajes, mientras las tensiones con Estados Unidos aumentaban en paralelo a la concentración militar en el Golfo Pérsico.

“En vista de la situación de seguridad actual en Irán, el ministerio de Relaciones Exteriores de China y la embajada y consulados chinos en Irán recuerdan a los ciudadanos chinos que se abstengan de viajar al país”, señaló el Departamento Consular a través de la red social WeChat.

Asimismo, agregó que los chinos “que ya se encuentran en Irán deben extremar las precauciones de seguridad y salir lo antes posible”, según informó el diario Global Times, con sede en Pekín.