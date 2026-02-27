ORIENTE MEDIO
4 min de lectura
La tensión entre EE.UU. e Irán dispara evacuaciones de diplomáticos de todo el mundo
EE.UU., Reino Unido, Australia, China y otras naciones autorizan salidas diplomáticas mientras aumentan los temores de un ataque a Irán y se concentran fuerzas militares en Oriente Medio
La tensión entre EE.UU. e Irán dispara evacuaciones de diplomáticos de todo el mundo
El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln realiza ejercicio fotográfico en el mar de Arabia / Reuters
hace 15 horas


En medio del temor creciente por un posible ataque estadounidense contra Irán, la Embajada de Estados Unidos en Israel informó a su personal que podían abandonar el país y urgió a quienes estuvieran considerando partir a hacerlo de inmediato.

En un correo electrónico enviado el viernes, el embajador estadounidense, Mike Huckabee, explicó que las conversaciones con funcionarios en Washington habían derivado en una decisión que autoriza la salida de quienes deseen hacerlo.

Asimismo, el mensaje instaba a actuar con rapidez, recomendando a los empleados centrarse primero en conseguir cualquier vuelo que los sacara de Israel y, posteriormente, dirigirse a Washington.

“Quienes deseen acogerse a la AD deben hacerlo HOY”, escribió Huckabee, usando el acrónimo de “authorized departure” (salida autorizada).
“Puede que haya vuelos de salida en los próximos días, o puede que no”, añadió, subrayando la urgencia de la situación.

Por otra parte, aerolíneas como KLM, con sede en los Países Bajos, ya anunciaron la suspensión de vuelos desde el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv. De manera similar, otras embajadas han organizado salidas autorizadas desde Israel y países vecinos.

En este contexto, Australia, el miércoles, “ordenó la salida de todos los dependientes de funcionarios australianos destinados en Israel, en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio”. De igual forma, India y varios países europeos con misiones en Irán recomendaron a sus ciudadanos evitar viajar al país.

China, por su parte, instó el viernes a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país y emitió una advertencia contra los viajes, mientras las tensiones con Estados Unidos aumentaban en paralelo a la concentración militar en el Golfo Pérsico.

“En vista de la situación de seguridad actual en Irán, el ministerio de Relaciones Exteriores de China y la embajada y consulados chinos en Irán recuerdan a los ciudadanos chinos que se abstengan de viajar al país”, señaló el Departamento Consular a través de la red social WeChat.

Asimismo, agregó que los chinos “que ya se encuentran en Irán deben extremar las precauciones de seguridad y salir lo antes posible”, según informó el diario Global Times, con sede en Pekín.

RECOMENDADOS

Nuevo nivel de planificación de contingencia

Por otro lado, el Reino Unido también retiró a su personal diplomático de Irán debido a la situación de seguridad, mientras mantiene su recomendación a los ciudadanos británicos de no viajar al país, indicó el Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

En un comunicado, funcionarios británicos precisaron que el Foreign Office “desaconseja todo viaje a Irán” y advirtió que los nacionales ya presentes en el país deben “considerar cuidadosamente” los riesgos de permanecer allí.

Estas autorizaciones de salida reflejan un nuevo nivel de planificación de contingencia, en un contexto en el que una masiva flota de aviones y buques de guerra estadounidenses se concentra en Oriente Medio.

En esta línea, esta semana el presidente Donald Trump aseguró en su discurso del Estado de la Unión que Irán desarrolla misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y acusó al país de “perseguir ambiciones nucleares siniestras”.

Sin embargo, Irán ha sostenido que su programa nuclear es pacífico y calificó estas acusaciones de “mentiras enormes”.

Cabe recordar que, el 19 de febrero, Trump dio a Irán quince días para alcanzar un acuerdo. Mientras Teherán insiste en que las discusiones se centren únicamente en cuestiones nucleares, Washington exige también limitar el programa de misiles iraní.

Por su parte, sin precisar a qué demandas se refería, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes que “el éxito en este camino requiere seriedad y realismo por parte de la otra parte y la evitación de cualquier error de cálculo o exigencias excesivas”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El ministro ultraderechista israelí Bezalel Smotrich amenaza con ocupar Gaza si Hamás no se desarma
Erdogan destaca el creciente peso global de Ankara y reafirma el plan “Türkiye libre de terrorismo"
Desde 1929 hasta Milei: los derechos históricos que la reforma laboral pone en jaque en Argentina
Detenidos y sin mezquitas ni ayuno: Israel acentúa violencia durante Ramadán en Cisjordania ocupada
Ola de violencia y llamado a la calma en México tras muerte del capo “El Mencho”: ¿qué pasó?
Irán y EE.UU. intentarán otra ronda de diálogo este jueves, entre amenazas de ataques y represalias
Türkiye y Arabia Saudí firmarán la segunda fase del acuerdo de energía renovable de 5GW, en la COP31
Israel ataca múltiples zonas de Gaza pese al alto el fuego y deja varios muertos y heridos
Trump "siente curiosidad" sobre por qué Irán no ha “capitulado” bajo la presión de EE.UU.: Witkoff
Trump eleva al 15% el arancel global de Estados Unidos
La Media Luna Roja Turca continúa enviando ayuda a Gaza tras la reapertura del paso de Rafah
Teherán cuestiona las cifras de EE.UU. sobre las muertes en protestas en Irán
Trump dice que aprobará un nuevo arancel global del 10% tras duro revés de la Corte Suprema
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo