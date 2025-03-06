Vuelven a estallar las tensiones entre Venezuela y Guyana por la soberanía sobre la región del Esequibo, una zona rica en petróleo y recursos naturales que ambos países disputan desde hace más de un siglo.
Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, les advirtió a Guyana y a la petrolera estadounidense ExxonMobil que “tomará medidas” para detener lo que calificó como una "acción ilegal" de Georgetown en una zona marítima que, afirmó, aún está "pendiente de delimitación internacional".
El mandatario respondió así a la denuncia del presidente guyanés, Irfaan Ali, el pasado sábado sobre el ingreso de un buque de la Armada venezolana "en aguas de Guyana".
Las declaraciones de Maduro hacen referencia a las perforaciones que ExxonMobil lleva a cabo en el área marítima adyacente y disputada. Así, el presidente sostuvo que Guyana está en una "tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera"
"Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana", insistió Maduro.
La Fuerza Armada venezolana dijo este martes que constató a través de "imágenes satelitales la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en la zona en controversia".
Por su parte, el presidente Ali sostiene que los buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga de ExxonMobil "están operando legalmente dentro de la zona económica exclusiva de Guyana".
Ante la escalada de tensiones, la Comunidad del Caribe instó a ambas naciones a "evitar acciones de confrontación innecesarias". También solicitó a Caracas que "ordene la retirada urgente del buque de las aguas de Guyana y, además, se abstenga de interferir con las plataformas de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga".
Las declaraciones de Maduro sobre el Esequibo y Guyana también se dan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que pondrá fin a las licencias para la exportación de crudo de Venezuela, emitidas por su predecesor, Joe Biden.
Esta medida afectará directamente a la petrolera Chevron y fue condenada “categóricamente” en su momento por el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Tensiones antiguas avivadas por el petróleo
Venezuela y Guyana se disputan la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados, desde finales del siglo XIX. Sin embargo, el conflicto escaló de manera importante en 2015, cuando la multinacional ExxonMobil descubrió los yacimientos de petróleo.
En 2023, Georgetown entregó licencias petroleras que elevaron las tensiones con Caracas. Maduro y Ali sostuvieron un encuentro a finales de ese año en medio de temores regionales a una escalada del conflicto.
En abril de 2024, Guyana concedió un nuevo contrato a ExxonMobil que volvió a desatar las tensiones y que Venezuela terminó por tachar de "ilegal".
El 17 de febrero pasado, Guyana denunció que seis soldados resultaron heridos en una emboscada de supuestos miembros de una banda criminal venezolana. Caracas tildó la denuncia de "montaje".
Desde la Colonia, la disputa por el Esequibo
Lo que hoy es Guyana comprende tres asentamientos holandeses establecidos a principios del siglo XVII en Suramérica: Berbice, Demerara y Esequibo. En 1814, Holanda cedió estos territorios al Reino Unido, que en 1831 consolidó la colonia llamada la Guyana Británica.
Ahora bien, en 1810, cuando Venezuela se independizó del imperio español, los límites no quedaron establecidos y, tras el descubrimiento de oro en el Río Cuyuní a finales del siglo XIX, estalló un conflicto entre Venezuela y el Reino Unido por la soberanía en el territorio entre la desembocadura del río Esequibo en el oriente y el río Orinoco en el occidente.
La disputa por los límites fronterizos intentó resolverse con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, aún siendo colonia.
Décadas después, en 1962, cuando el Reino Unido estaba haciendo preparativos finales para la independencia de la Guayana Británica, Venezuela aseguró que el laudo de 1899 fue “arbitrario” y, por lo tanto, era “nulo”.
Cuatro años después y antes de la independencia guyanesa, en 1966, Venezuela y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra, que estableció las bases para una solución negociada a la controversia territorial. En concreto, determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, pero al día de hoy no se ha materializado.
Así las cosas, Guyana, como país, rechaza este acuerdo y, en 2018, solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la ratificación del laudo de 1899 que fijó sus actuales fronteras.