Vuelven a estallar las tensiones entre Venezuela y Guyana por la soberanía sobre la región del Esequibo, una zona rica en petróleo y recursos naturales que ambos países disputan desde hace más de un siglo.

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, les advirtió a Guyana y a la petrolera estadounidense ExxonMobil que “tomará medidas” para detener lo que calificó como una "acción ilegal" de Georgetown en una zona marítima que, afirmó, aún está "pendiente de delimitación internacional".

El mandatario respondió así a la denuncia del presidente guyanés, Irfaan Ali, el pasado sábado sobre el ingreso de un buque de la Armada venezolana "en aguas de Guyana".

Las declaraciones de Maduro hacen referencia a las perforaciones que ExxonMobil lleva a cabo en el área marítima adyacente y disputada. Así, el presidente sostuvo que Guyana está en una "tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera"

"Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana", insistió Maduro.

La Fuerza Armada venezolana dijo este martes que constató a través de "imágenes satelitales la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en la zona en controversia".

Por su parte, el presidente Ali sostiene que los buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga de ExxonMobil "están operando legalmente dentro de la zona económica exclusiva de Guyana".

Ante la escalada de tensiones, la Comunidad del Caribe instó a ambas naciones a "evitar acciones de confrontación innecesarias". También solicitó a Caracas que "ordene la retirada urgente del buque de las aguas de Guyana y, además, se abstenga de interferir con las plataformas de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga".

Las declaraciones de Maduro sobre el Esequibo y Guyana también se dan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que pondrá fin a las licencias para la exportación de crudo de Venezuela, emitidas por su predecesor, Joe Biden.

Esta medida afectará directamente a la petrolera Chevron y fue condenada “categóricamente” en su momento por el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.