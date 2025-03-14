Estados Unidos e Israel han contactado a tres gobiernos de África Oriental para explorar la posibilidad de reubicar a los palestinos desplazados de Gaza, según la agencia AP. La propuesta ha sido condenada por su impacto legal y moral.

Los países contactados han sido Sudan, Somalia y la región separatista de Somalilandia. Funcionarios de Sudán dicen haber rechazado en la propuesta mientras que funcionarios de Sudán y Somalilandia dicen no tener constancia.