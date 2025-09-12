La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, participó en la Quinta Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, organizada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en Kiev, donde se dirigió a los asistentes mediante un mensaje en video.

La cumbre, celebrada bajo el lema “La educación moldea mundo”, reunió a los cónyuges de líderes, expertos internacionales y responsables políticos para explorar cómo la educación puede fomentar la resiliencia, la paz y el progreso social.

El evento también incluyó la presentación de un estudio multinacional titulado “La educación como herramienta para forjar la resiliencia personal, el capital social nacional y una cultura de paz”, que se realizó en 14 países, incluido Türkiye, con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia.

Además, Emine Erdogan señaló que la educación es la herramienta más poderosa para enfrentar las crisis actuales. “En un mundo que es puesto a prueba por el hambre, la pobreza, la guerra, la migración y la crisis climática, la única fuerza que puede ayudar a la humanidad a levantarse de nuevo es, sin duda, la educación”, aseguró en un comunicado emitido el viernes. Después, añadió que solo los “modelos de educación basados en valores y moral” y el acceso universal pueden crear un mundo más justo e igualitario.

También destacó el compromiso de Türkiye con los principios humanitarios en la educación, destacando la Fundación Maarif de Türkiye, activa en 55 países, como una institución líder en la oferta de una enseñanza inclusiva y orientada a la paz.