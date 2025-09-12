TÜRKİYE
La primera dama de Türkiye pide una educación universal basada en valores durante cumbre en Kiev
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, señaló que la educación es una herramienta clave para enfrentar las crisis globales, destacando las iniciativas humanitarias de Türkiye.
Emine Erdogan destacó el compromiso de Türkiye con los principios humanitarios en la educación. / Foto: Reuters / Reuters
12 de septiembre de 2025

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, participó en la Quinta Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, organizada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en Kiev, donde se dirigió a los asistentes mediante un mensaje en video.

La cumbre, celebrada bajo el lema “La educación moldea mundo”, reunió a los cónyuges de líderes, expertos internacionales y responsables políticos para explorar cómo la educación puede fomentar la resiliencia, la paz y el progreso social.

El evento también incluyó la presentación de un estudio multinacional titulado “La educación como herramienta para forjar la resiliencia personal, el capital social nacional y una cultura de paz”, que se realizó en 14 países, incluido Türkiye, con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia.

Además, Emine Erdogan señaló que la educación es la herramienta más poderosa para enfrentar las crisis actuales. “En un mundo que es puesto a prueba por el hambre, la pobreza, la guerra, la migración y la crisis climática, la única fuerza que puede ayudar a la humanidad a levantarse de nuevo es, sin duda, la educación”, aseguró en un comunicado emitido el viernes. Después, añadió que solo los “modelos de educación basados en valores y moral” y el acceso universal pueden crear un mundo más justo e igualitario.

También destacó el compromiso de Türkiye con los principios humanitarios en la educación, destacando la Fundación Maarif de Türkiye, activa en 55 países, como una institución líder en la oferta de una enseñanza inclusiva y orientada a la paz.

“Nuestro objetivo es garantizar que los niños desfavorecidos puedan ejercer su derecho a la educación, y ocupar su lugar en el mundo del futuro en condiciones de igualdad”, recalcó.

Finalmente, concluyó agradeciendo a quienes organizaron el programa y expresó su deseo de “un futuro en el que las crisis humanitarias lleguen a su fin y nos encontremos en mañanas prósperas”.

“Espero que este encuentro significativo, que contribuye al futuro común de la humanidad, sea un medio para nuevos comienzos”.

