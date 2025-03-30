“Este Eid, enterramos a los muertos”: Gaza marca su tercera festividad bajo asedio
GENOCIDIO EN GAZA
5 min de lectura
“Este Eid, enterramos a los muertos”: Gaza marca su tercera festividad bajo asedioDespués de que Israel rompiera el alto el fuego en marzo, Gaza entra en su tercer Eid bajo asedio, donde el dolor, el hambre y la muerte han reemplazado a la celebración.
00:00
Más de 900 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes, convirtiendo el Eid en un tiempo de duelo, no de celebración. / AP
30 de marzo de 2025

Gaza – Este Eid, la festividad que marca el fin del Ramadán, los palestinos en Gaza esperaban un momento de paz, una oportunidad para marcar esta festividad con lo poco que les queda. En cambio, vuelven a enterrar a sus muertos, a racionar la comida y a aferrarse a los recuerdos de los Eids que alguna vez fueron.

Las oraciones matutinas se realizarán en calles sombrías, y para muchos, la única visita a la familia será a las tumbas recién cavadas.

Desde principios de marzo, cuando Israel reanudó el bombardeo de Gaza y rompió el alto el fuego acordado en febrero, la devastación en el enclave se ha intensificado. La renovada ofensiva israelí ha cobrado la vida de 180 niños en un solo día de ataques aéreos, y las fuerzas terrestres han vuelto a destruir Rafah.

El último asalto ha borrado cualquier atisbo de normalidad. Más de 900 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde el 18 de marzo.

Los niños ya no piden juguetes ni dulces; ahora recitan oraciones por sus familiares muertos.

Ahmad Hamdan, de 11 años, perdió a su padre en marzo cuando un dron israelí lo asesinó. Para él, el Eid sin su padre ya no significa nada.

“Él era quien me compraba mi ropa de Eid”, cuenta a TRT World. “Él hacía Eid para mí. Ahora, no siento nada.”

Con voz quebrada, añade: “Nadie me cuida, nadie me hace sentir seguro. Me duele cada vez que recuerdo que mi padre se ha ido para siempre”.

Su tristeza se hace eco en toda Gaza, donde el duelo se ha convertido en parte del tejido social. Todo el mundo ha perdido a alguien.

En la ciudad norteña de Jabalia, Ranim Mousa, de 34 años, camina entre los escombros donde antes estaba su hogar. “Antes de la guerra, tenía planes. Se suponía que estudiaría manuscritos árabes en el extranjero. Tenía una beca”, dice, de pie junto a los restos retorcidos de su antigua vida.

“Cuando se anunció el alto el fuego, volví a atreverme a soñar con que la vida podría volver a ser como antes. Pero en lugar de mejorar, todo empeoró: mi casa fue bombardeada en los nuevos ataques aéreos y mi hermano menor fue asesinado. Ahora, Eid es solo otro doloroso recordatorio de todo lo que hemos perdido”.

La ofensiva israelí de marzo ha dejado un costo devastador, con los civiles palestinos pagando el precio. Barrios enteros han sido arrasados. El combustible y los alimentos escasean. La ayuda internacional apenas llega.

Las calles ya no se llenan con los sonidos de la celebración, como ocurrió durante la breve tregua; ahora están en silencio, salvo por el zumbido distante de los drones y los llantos de los que han perdido a sus seres queridos.

RECOMENDADOS

Luto en lugar de celebración

Los rituales de Eid son ahora solo un recuerdo.

Esra Tartur, de 26 años, se sienta en lo que queda de su hogar en la Ciudad de Gaza, parcialmente destruido por bombas israelíes. “Eid antes significaba alegría: ropa nueva, dulces, oraciones con mi familia. Pero este es nuestro tercer Eid en la guerra, y en lugar de celebrar, solo me aferro a la esperanza. No de una vida perfecta, solo de una en la que no tenga miedo de dormir”.

La crisis humanitaria se ha agravado desde marzo: los alimentos son cada vez más escasos y los precios se han disparado. Las verduras cultivadas localmente, que antes eran un alimento básico, ahora son inalcanzables debido a la falta de combustible que paraliza el riego y el transporte. Las panaderías están cerradas. El agua es cada vez más contaminada o simplemente inexistente.

“Eid al-Fitr llega después de Ramadán para ofrecer al cuerpo exhausto un momento de alegría y traer consuelo tanto al alma como al estómago hambriento”, dice el jeque Masoud Al-Rais, imán de la mezquita Al-Qastal en Gaza, a TRT World.

“Pero en Gaza, Eid no es más que una extensión del hambre y la privación, mientras la ocupación aprieta aún más su asfixiante bloqueo, arrebatándole a la gente incluso su derecho más básico: el alimento. Nos duele que nuestro Eid llegue así, sin el sonido de la alegría, sin sus rituales de siempre”.

En la mañana de Eid, Mohammed Al-Kafarna, de 43 años, comparte una comida simple de habas enlatadas y hummus con su esposa y cinco hijos, tal como hace en los “días afortunados” en los que logra acceder a alimentos racionados.

Para Al-Kafarna, esta nueva fase de la guerra le ha arrebatado casi todo, dice: sus amigos, su sustento y a sus dos hermanos, encarcelados durante las últimas redadas israelíes en Beit Hanoun.

Este Eid no visitaré a mi familia. Visitaré las tumbas de mis amigos asesinados en los bombardeos israelíes”, dice con la voz pesada. “Solíamos reír juntos en la mezquita después de las oraciones matutinas. Ahora, rezo solo”.

No ha sabido nada de sus hermanos en semanas. “Ni siquiera sé si siguen vivos. Eid se ha convertido en un día de luto. Ya no queda nada que celebrar”.

Mientras el sol se alza sobre otro Eid manchado de sangre, el pueblo de Gaza sigue adelante. Creen que, algún día, la ofensiva terminará. Las tumbas serán visitadas con flores en lugar de lágrimas. Las calles resonarán con risas, no con sirenas. Y los niños de Gaza celebrarán Eid como se debe: en paz.


FUENTE:TRT World
Explora
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Cómo el “reconocimiento” de Israel a Somalilandia aviva el temor a un traslado forzoso de palestinos
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
El año en que fracasó la rendición de cuentas: la promesa de justicia para Palestina
Netanyahu llega a EE.UU. para hablar con Trump en un clima de frustración con Israel
El balance de muertos en Gaza se acerca a 71.000 mientras Israel sigue violando el alto el fuego
Israel no cumple con entrega de combustible y deja hospital de Gaza sin electricidad ni servicios
Israel amenaza con más agresiones y acusa a Hamás de violar tregua pese a más de 500 incumplimientos
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
Israel pretende una ocupación indefinida de Gaza, advierte ministro de Defensa, socavando tregua
La Navidad vuelve a Gaza tras dos años de genocidio, marcada por las ausencias y escasez de ayuda
Imágenes satelitales revelan cómo Israel se prepara para permanecer en Gaza, pese a alto el fuego
Israel impone nuevas trabas y prohibiciones a las ONG en Gaza, mientras persiste crisis humanitaria
Pese a leve alivio del hambre, 75% de palestinos sigue en nivel crítico de inseguridad alimentaria
Netanyahu evalúa una posible ofensiva renovada para Gaza, mientras mediadores se reúnen en EE.UU.
Israel vuelve a incumplir tregua en Gaza y ONU advierte que la situación humanitaria está al límite
Bajo los escombros de Gaza, recuperan los cuerpos de 30 miembros de una familia palestina