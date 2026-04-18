Una delegación de Estados Unidos se reunió recientemente con funcionarios del gobierno de Cuba en La Habana, en un nuevo intento de acercamiento diplomático que coincide con las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en la isla.

Según un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, un alto cargo estadounidense mantuvo un encuentro la semana pasada con Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro, quien, pese a no ocupar actualmente un cargo oficial, sigue siendo considerado una figura influyente dentro del sistema político cubano.

Otro funcionario confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no formó parte de la delegación que viajó a La Habana. Sin embargo, Rubio ya se había reunido con Rodríguez Castro en febrero en San Cristóbal y Nieves.

Durante las conversaciones, descritas como un esfuerzo diplomático extraordinario, la delegación estadounidense instó a Cuba a implementar cambios profundos en su modelo económico y político, advirtiendo que no permitiría que la isla se convierta en una amenaza para la seguridad nacional en la región.

El encuentro marcó además el primer vuelo del gobierno estadounidense que aterriza en Cuba fuera de la base naval de Guantánamo desde 2016.

Las tensiones se producen en un contexto de agravamiento de la crisis en la isla, tras un bloqueo energético estadounidense, mientras la administración Trump ha descrito al gobierno cubano como ineficaz y abusivo.

A cambio de un eventual alivio de las sanciones, Washington ha exigido el fin de la represión política, la liberación de presos políticos y una liberalización de la debilitada economía cubana.

Entre los temas abordados también figuró una propuesta de Estados Unidos para proporcionar internet gratuito y fiable a través de la red satelital de Starlink.