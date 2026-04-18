AMÉRICA LATINA
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Representantes de Estados Unidos y Cuba se reúnen en La Habana en nuevo impulso diplomático
Funcionarios de Estados Unidos viajaron a La Habana y se reunieron con representantes cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, para reactivar el diálogo bilateral en medio de crecientes tensiones políticas.
Representantes de Estados Unidos y Cuba se reúnen en La Habana en nuevo impulso diplomático
A Cuban flag is seen next to an American flag outside the US embassy in Havana, Cuba, May 17, 2022. Photo/Ramon Espinosa / AP
hace 2 horas

Una delegación de Estados Unidos se reunió recientemente con funcionarios del gobierno de Cuba en La Habana, en un nuevo intento de acercamiento diplomático que coincide con las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en la isla.

Según un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, un alto cargo estadounidense mantuvo un encuentro la semana pasada con Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro, quien, pese a no ocupar actualmente un cargo oficial, sigue siendo considerado una figura influyente dentro del sistema político cubano.

Otro funcionario confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no formó parte de la delegación que viajó a La Habana. Sin embargo, Rubio ya se había reunido con Rodríguez Castro en febrero en San Cristóbal y Nieves.

Durante las conversaciones, descritas como un esfuerzo diplomático extraordinario, la delegación estadounidense instó a Cuba a implementar cambios profundos en su modelo económico y político, advirtiendo que no permitiría que la isla se convierta en una amenaza para la seguridad nacional en la región.

El encuentro marcó además el primer vuelo del gobierno estadounidense que aterriza en Cuba fuera de la base naval de Guantánamo desde 2016.

Las tensiones se producen en un contexto de agravamiento de la crisis en la isla, tras un bloqueo energético estadounidense, mientras la administración Trump ha descrito al gobierno cubano como ineficaz y abusivo.

A cambio de un eventual alivio de las sanciones, Washington ha exigido el fin de la represión política, la liberación de presos políticos y una liberalización de la debilitada economía cubana.

Entre los temas abordados también figuró una propuesta de Estados Unidos para proporcionar internet gratuito y fiable a través de la red satelital de Starlink.

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Las conversaciones salieron a la luz después de que Trump dijera esta semana: "Puede que pasemos por Cuba después de terminar con esto", y describiera a la isla como un "país fallido" que "ha sido un país terriblemente gestionado durante mucho tiempo".

En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó: "El momento es extremadamente desafiante y nos convoca una vez más, como el 16 de abril de 1961, a estar preparados para enfrentar graves amenazas, incluida la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si se vuelve inevitable, derrotarla".

El mandatario realizó estas declaraciones durante un acto que conmemoró el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.

Por su parte, Trump añadió el viernes: "Y muy pronto, esta gran fortaleza también traerá un día, esperado durante 70 años. Se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarlos con Cuba", y también afirmó que las comunidades cubanoamericanas "fueron brutalmente tratadas, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas".

"Y ahora miren lo que pasa", agregó.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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