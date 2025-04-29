“Inaceptable”. Con esa palabra, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, calificó la reanudación de los ataques israelíes sobre Gaza y el continuo bloqueo a la ayuda humanitaria. Y lo hizo en medio de un foro de alta relevancia: su discurso inaugural en un encuentro en Río de Janeiro que este lunes y martes reunió a sus homólogos del BRICS para perfilar la agenda de cara a la cumbre líderes que se celebrará el próximo 6 y 7 de julio.

En pocas palabras, Vieira trazó un diagnóstico alarmante de la situación en el enclave. “Es necesario garantizar la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y detenidos, y permitir la entrada de asistencia humanitaria”, sostuvo. “El fracaso del alto el fuego anunciado el 15 de enero es deplorable”, concluyó.

Este año, Brasil ostenta la presidencia de los BRICS, el bloque que encabeza junto a Rusia, India, China y Sudáfrica. De hecho, el encuentro en Río de Janeiro participaron los ministros de Exteriores de estos países, además de los de Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

“Seguimos comprometidos a trabajar por la paz”

“Defendemos la diplomacia en lugar de la confrontación, y la cooperación en vez del unilateralismo”, continuó Vieira en su discurso ante los enviados de los BRICS en Río. En ese sentido, el ministro abogó por una solución pacífica a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya entra en su cuarto año: “Seguimos comprometidos a trabajar por la paz y una solución política al conflicto”, añadió.

El encuentro de los ministros de los BRICS ocurrió el mismo día en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aunció una tregua unilateral de tres días entre el 8 y 11 de mayo . Algo que su homólogo de Ucrania describió como “un nuevo intento de manipulación”.

Ante este contexto, el ministro brasileño Vieira señaló que “el conflicto en Ucrania sigue teniendo un impacto humanitario grave, lo que resalta la necesidad urgente de una solución diplomática”.

El BRICS ha sido tradicionalmente cauteloso en sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania, abogando por la paz sin llegar a condenar directamente las acciones de Rusia, uno de los miembros fundadores del bloque. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, también asistió a la reunión en Río.

El encuentro en Río también se celebró al inicio de lo que Estados Unidos calificó como una “semana crítica” para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú. El presidente Donald Trump, por su parte, pareció distanciarse de Putin el pasado fin de semana tras una reunión privada con Zelenskyy en el funeral del papaFrancisco.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense ha aumentado la presión sobre Kiev para que renuncie a sus aspiraciones de recuperar Crimea, anexada por Rusia.

El multilateralismo en plena guerra comercial de Trump

Se espera que al final de la reunión de los BRICS en Río, los ministros emitan una declaración conjunta donde llamen al respeto por el multilateralismo y las reglas del comercio internacional.

La reunión también se produce en un momento delicado para la economía mundial, después de que el Fondo Monetario Internacional redujera sus previsiones de crecimiento debido al impacto de los aranceles generalizados que ha lanzado Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense ha aplicado un arancel general del 10 % a decenas de países, mientras que productos chinos enfrentan tasas de hasta el 145 %. Beijing respondió con aranceles del 125% sobre bienes estadounidenses.

Ante este panorama, el alto funcionario de planificación económica de China, Zhao Chenxin, declaró este lunes en Beijing que su país está “del lado correcto de la historia” frente a lo que calificó como “unilateralismo e intimidación” por parte de Washington.

En relación con el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, el jefe negociador de Brasil en los BRICS, Mauricio Lyrio, afirmó anteriormente en una rueda de prensa que “los ministros están negociando una declaración con miras a reafirmar la centralidad y la importancia del sistema multilateral de comercio".