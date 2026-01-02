Los comerciantes que durante esta semana cerraron sus tiendas en el centro de Teherán, la capital de Irán, no estaban haciendo una declaración política en el sentido tradicional, sino que reaccionaban a una realidad simple: una economía que ya no funciona.

El desplome del rial iraní, combinado con una inflación persistente, ha vuelto cada vez más inviable el comercio cotidiano.

Los precios no pueden fijarse, los productos no pueden reponerse y las transacciones habituales ahora conllevan el riesgo de pérdidas. Cuando esto ocurre, la protesta deja de estar impulsada por ideas políticas, y se convierte en una cuestión de supervivencia.

Esta dinámica volvió a hacerse visible el 28 de diciembre. Mientras la moneda seguía cayendo y la recesión se agravaba, grupos de comerciantes del bazar paralizaron la actividad en varias zonas clave , incluidas áreas cercanas a las calles Jomhouri y Hafez, así como en importantes centros comerciales como Charsou y Alaeddin.

Cierres similares se registraron en Shoush, donde los comerciantes de los mercados de teléfonos móviles y de hierro suspendieron completamente sus operaciones, argumentando que el nivel de estancamiento hacía económicamente inútil seguir trabajando.

Para el lunes, las concentraciones se habían extendido a lo largo de la calle Jomhouri hasta la plaza Estambul, lo que indicaba no un foco aislado, sino una huella espacial más amplia de protesta económica.

El detonante inmediato fue claro. La moneda iraní cayó a nuevos mínimos históricos, con el rial rondando los 1.445.000 por dólar, frente a aproximadamente 1.370.000 el día anterior y cerca de 1.140.000 apenas un mes antes.

Para los comerciantes, esta volatilidad no solo erosiona los márgenes de ganancia. Elimina la previsibilidad básica de la que dependen los mercados.

Durante estas concentraciones, se escucharon consignas como “No tengan miedo, estamos todos juntos”, un lema conocido de periodos anteriores de protestas. Su reaparición no tuvo como eje reclamos políticos, pero sí señaló un paso del repliegue económico silencioso a una acción colectiva visible, a medida que la frustración salía de los comercios cerrados y ocupaba el espacio público.

De la dificultad a dejar de funcionar

Estas protestas son relevantes ya que las protagonizan comerciantes del bazar y otras tiendas que, no obstante, no son grupos marginales dependientes de la ayuda estatal. Están profundamente integrados en el tejido económico y social de Irán. Históricamente, su reacción ha sido un indicador sensible de tensiones sistémicas.

Cuando este sector se retrae de la actividad económica, señala que la crisis ha pasado de la dificultad a la disfunción.

Los problemas económicos de Irán son de larga data. La inflación se ha mantenido alta durante años, los salarios han perdido valor de forma constante y las sanciones han limitado el crecimiento.

Al mismo tiempo, el propio gobierno ha reconocido que las restricciones presupuestarias impiden que los salarios acompañen el aumento de los precios. El resultado es un deterioro lento pero sostenido del nivel de vida.

Pero ahora lo nuevo es el alcance de la presión. El estrés económico ya no se limita a grupos específicos. Asalariados, comerciantes, jubilados y trabajadores informales enfrentan los mismos desafíos: inestabilidad cambiaria, pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre sobre el futuro.

En estas condiciones, mantener la conformidad social se vuelve cada vez más difícil.

Y es que esta presión económica también está vinculada a episodios de malestar social a nivel nacional en los últimos años. Protestas anteriores dejaron al descubierto una brecha significativa entre la autoridad del Estado y las expectativas de la población. Aunque esas movilizaciones fueron frenadas, las quejas de fondo permanecieron sin resolverse.

En cambio, han resurgido a través de la economía, donde la caída del nivel de vida se traduce directamente en dificultades cotidianas. En conjunto, la actual agitación en Irán no puede reducirse únicamente a lo económico, ni tampoco a lo político o a los derechos de manera aislada. Así, el colapso económico, las restricciones sociales y los agravios políticos no resueltos se han acumulado con el tiempo, reforzándose entre sí y aumentando la presión sobre el sistema político iraní.

Al mismo tiempo, el Estado conserva una importante capacidad para gestionar el descontento a corto plazo. El control sobre la policía, el poder judicial y los flujos de información permite a las autoridades contener las protestas cuando lo consideran necesario.