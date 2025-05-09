“No hay proteínas, no hay carne, no hay pollo… estamos todo el tiempo buscando cualquier cosa que se parezca a la carne”, se desesperaba Tawfiq Kassab en uno de sus videos en redes sociales –tenía más de 2.400 seguidores– que grababa desde Gaza, el rostro dolorosamente delgado mirando a cámara.

En otro video, sostiene una trampa con erizos, que luego reboza en harina y fríe. “Somos palestinos, un pueblo de dignidad”, afirmaba aferrándose a su humanidad a pesar de verse obligado a comer animales que gran parte del mundo ni siquiera considera alimento.

Días más tarde, el joven Tawfiq perdió la batalla: a inicios de esta semana, murió por hambruna. Y se convirtió así en una de las cerca de 52.800 víctimas de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, que sigue cobrándose vidas a diario, ya sea por ataques directos o por las condiciones extremas de hambre y enfermedad que impone Tel Aviv.

Israel avanza con un nuevo plan de ocupación a largo plazo

Mientras el hambre sigue arrebatando vidas como la de Tawfiq, Israel ha puesto en marcha un nuevo plan militar que formaliza su ocupación a largo plazo de Gaza y busca forzar el desplazamiento masivo de la población palestina. La estrategia, bautizada con el nombre bíblico de Los carros de Gedeón (Merkavot Gideon), recibió esta semana, en una decisión unánime, la luz verde del gabinete de seguridad del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Según las autoridades israelíes,el plan intensificará la invasión ya en curso, que ha devastado el enclave palestino. Israel dio a Hamás un plazo de 10 días, que coincide con el final de la visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump a la región, para aceptar condiciones aún no especificadas antes de lanzar lo que describen como una ofensiva “de gran fuerza”.

Aunque Tel Aviv anuncia que el objetivo es desmantelar al grupo de resistencia palestino Hamás y liberar a los rehenes israelíes, el plan incluye la destrucción sistemática de infraestructura civil, así como la ocupación militar permanente de las áreas capturadas. Funcionarios israelíes confirmaron que se establecerán zonas de amortiguamiento fortificadas que, en la práctica, podrían convertirse en una anexión gradual de Gaza.

Los términos en que Israel espera que Hamás acepte estas condiciones siguen sin estar claros, especialmente considerando que el grupo palestino ya acordó una amplia propuesta de cese del fuego que incluye el regreso de todos los rehenes israelíes a cambio del final de la ofensiva israelí en Gaza.

Ocupación de forma indefinida

“Estamos ocupando Gaza para quedarnos. No más entrar y salir. Esta es una guerra por la victoria”, afirmó sin medias tintas el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich. Y, por si hiciera falta más claridad ante la barbarie discursiva, agregó que el pueblo israelí “ya no debe temer usar la palabra ocupación”.

La nueva ofensiva que contempla el desplazamiento forzado de la población palestina hacia el sur de Gaza, fue calificada “crimen de guerra” y de “lesa humanidad” por Amnistía Internacional.

Bajo este nuevo plan, el acceso a la ayuda humanitaria se limitaría aún más. Israel planea permitir las entregas de ayuda únicamente después de que las ofensivas militares obliguen a los civiles a concentrarse en zonas específicas del sur, bajo estricto control militar. La distribución sería administrada así por contratistas civiles autorizados por el ejército israelí, sometiendo a los beneficiarios a rigurosos controles de seguridad.

Desde el cierre total de los cruces fronterizos hace más de dos meses, Israel ya ha bloqueado el ingreso de 37.400 camiones de alimentos y combustible, agravando una crisis humanitaria sin precedentes.

“Queremos que mueran”

El nombre del operativo “Los carros de Gedeón” refuerza el discurso religioso que Israel utiliza para justificar su ofensiva. Gedeón es un personaje bíblico que, según la tradición, lideró a un pequeño ejército elegido por Dios para destruir a sus enemigos. La elección del nombre ha sido interpretada como un intento de presentar la invasión como una misión divina.