Imagínese que la actividad humana hubiese contaminado tanto la atmósfera que la calidad del aire fuese irrespirable en la mayoría de los lugares habitados. Imagínese que para poder vivir en estos lugares hubiese que limpiar y tratar el oxígeno.

Obviamente esto acarrearía un coste. Imagínese que, ante esta situación, los gobiernos considerasen el oxígeno como un bien estratégico y se atribuyeran la potestad de su gestión, en nombre de todos. Y ahora imagínese que esos gobiernos cedieran la gestión de este bien necesario para sostener la vida a empresas privadas.

Ahora, deje de imaginar y sustituya oxígeno por agua. Se dará cuenta de que lo que parecía distópico, ya no lo es tanto.

El agua, un recurso común

El agua es un recurso común y público, una necesidad vital, no solo para los seres humanos, sino para todos los organismos vivos. Esta es una realidad inapelable.

Nadie produce agua, el agua se gestiona, y de la correcta gestión de este preciado recurso natural depende, en gran medida, la supervivencia de nuestra especie. No es una exageración.

El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) reconoció "el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

La ONU reconoce el agua como un derecho humano pero, como ocurre con todos los derechos que reconoce la ONU, queda en potestad de los gobiernos cómo ejecutarlo.

En ocasiones se ofrecen recomendaciones o se sancionan ciertas prácticas, pero, generalmente, quedan como meras sugerencias, al no disponer de fuerza punitiva.

En España, y en la mayoría de los países, el agua se considera un recurso estratégico perteneciente al Estado y supervisado por este. El agua, en consecuencia, es de todos.

De ser libre a ser público

Durante siglos, por no decir durante toda la historia hasta la época moderna, el agua ha sido un recurso de libre aprovechamiento.

Cierto es que en núcleos poblacionales grandes o en tareas que requerían un uso intensivo el agua era gestionada por la autoridad competente o por una cooperativa de usuarios. Los acueductos romanos que recorren la península ibérica, o los sistemas de acequias y regadío de la época islámica, son un testimonio de ello.

Si uno no estaba de acuerdo con esta forma de gestión siempre podía elegir vivir lejos de estos y cerca de una fuente de agua que le permitiera acceso a este recurso. Obviamente esto conllevaba un sacrificio, pero, esencialmente, el acceso a este recurso era posible sin mediador.

A partir de la revolución industrial, que va mano a mano con la emergencia del Estado como entidad política, todos los recursos públicos de los que dispone un territorio pasan a ser propiedad de este, en nombre de todos.

Esta tendencia es justificable puesto que los núcleos poblacionales son cada vez más grandes y la intensificación de la industria exige cada vez más agua. Al ser un recurso escaso y limitado su gestión se vuelve una obligación pública.

El agua pasa entonces a considerarse un bien estratégico y los gobiernos invierten grandes cantidades de dinero público en su cuidado y gestión.

Esto es independiente de la calificación del gobierno. En España, la red de pantanos se debe, en gran medida, al periodo de la dictadura franquista.

De ser pública a ser privada

Las teorías políticas y proposiciones ideológicas de unos pocos pueden llegar afectar a muchos sin que estos necesariamente lo sepan. En ocasiones ni tan siquiera aquellos involucrados en llevar a la práctica dichas teorías y proposiciones son conscientes de ello.

El neoliberalismo es una doctrina política que surge en los años setenta como respuesta al keynesianismo. El keynesianismo comenzó en Estados Unidos a raíz de la Gran Depresión del 29 y, esencialmente, nace como un proyecto para dotar a instituciones públicas de poder para controlar la economía.

En respuesta a esto, el neoliberalismo propone reducir al mínimo la intervención del Estado y el libre mercado, es decir, la desregulación y privatización de la economía.

El auge del ideario neoliberal comienza en la década de 1970 y se cristaliza en la de 1980 con la llegada al poder en Estados Unidos del presidente Ronald Reagan y en el Reino Unido de la primera ministra Margaret Thatcher.

La privatización de empresas públicas se convierte en política de Estado en estos países. Esta mercantilización de todo lo social también afecta al agua.

Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento de la ONU, describe en un artículo titulado “El agua ¿bien común o negocio?”, cómo durante los setenta y los ochenta una condición que el Banco Mundial (BM) y otras instituciones financieras internacionales ponían como requisito para el acceso a financiación a países en desarrollo era la privatización de la gestión del agua.

En algunos casos, como en el Chile de Pinochet, esta situación se convirtió en un monopolio efectivo que ni siquiera la presidenta Michelle Bachelet pudo cambiar. En esas condiciones, si alguien necesitaba agua en Chile tenía que ir a negociar con la multinacional española Endesa a Madrid.

Esta deriva de extrema privatización ha llevado a que el agua esté presente en el mercado de futuros de Wall Street, y, por lo tanto, sujeta a la especulación financiera. Pedro Arrojo denuncia en este informe de la ONU que esto es una vulneración del derecho humano al agua.

Pero ¿de quién es el agua?

El agua, en España y en la mayoría de países, es un recurso común. Gema Martinez, del Departamento de Comunicación de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS) afirma a TRT Español que la legislación española “regula y defiende un bien común, como es el agua y su aprovechamiento, de forma que limita, condiciona y regula los usos y actividades que se pueden realizar en el Dominio Público Hidráulico (DPH) para asegurar su protección.”