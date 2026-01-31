El Gobierno de Siria anunció este viernes un nuevo acuerdo de alto el fuego e integración con el grupo terrorista YPG, en lo que marca una nueva fase de los esfuerzos por poner bajo el control del Estado sirio todos los territorios de esta nación devastada por la guerra.

Según el acuerdo, los miembros del YPG se retirarán de las posiciones de primera línea, mientras unidades del Ministerio del Interior de Siria se despliegan en las ciudades de Hasakah y Qamishli.

El acuerdo llega tras semanas de intensa presión militar sobre los terroristas del YPG. Las fuerzas sirias lanzaron operaciones en las regiones del norte y el este del país a principios de enero, recuperando zonas clave que durante mucho tiempo estuvieron bajo el control de las YPG y su ala SDF, que constituyeron la rama siria del grupo terrorista PKK.

Según la agencia estatal de noticias siria SANA, las tropas gubernamentales aseguraron el control total de Tabqa, un distrito de importancia estratégica cerca de Raqqa, tras intensas operaciones que expulsaron a grupos terroristas de posiciones militares clave.

El Ejército sirio también lanzó una operación contra objetivos terroristas en el oeste del Éufrates, en particular en Deir Hafir y Maskanah, el pasado 13 de enero, tras establecer corredores humanitarios en la autopista M15 para la evacuación de civiles.

Tras el éxito de la operación, el Ministerio de Defensa confirmó la rendición de cientos de terroristas en la región.

Para muchos sirios, estos acontecimientos representan la reafirmación de la autoridad estatal sobre territorios que, durante años, estuvieron bajo el control de las YPG.

Según Zain Al-Abidin, periodista sirio residente en Deir Ezzor, la guerra contra las YPG no solo se trataba de poner fin a un supuesto proyecto federal. "Este grupo, desde su presencia en el país alrededor de 2015, ha cometido numerosos crímenes contra la población de la región de Jazira y contra los árabes en general", declaró Al-Abidin a TRT World.

“Ha habido años de marginación, años de injusticia y años de opresión y asesinatos. Destruyeron por completo la vida de las personas. Descuidaron deliberadamente a la población y la empobrecieron sistemáticamente. Esto tenía que terminar, y alhamdulillah, así fue”, añadió el periodista.

En marzo de 2025, la presidencia siria anunció un acuerdo para la integración de las YPG en las instituciones estatales, rechazando cualquier intento de división. Sin embargo, la YPG no cumplió con los términos de dicho acuerdo.

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, ha insistido repetidamente en que la estructura política del país esté unificada y centralizada, y además que las instituciones estatales volverán a integrarse en todas las regiones sin excepción.

Según Nedal Al-Amari, activista político de Daraa, la unidad de Siria es la base de la estabilidad y la justicia para todos. "Lo sucedido fue un golpe decisivo al terror de la división y la autonomía armada, y un mensaje claro de que Siria solo puede construirse como un Estado unificado y soberano", señaló Al-Amari en conversación con TRT World.

“Para mí, se trata de recuperar una parte importante de la toma de decisiones nacional en Siria y rechazar proyectos impuestos por la fuerza o apoyados desde el exterior”, añadió.

Unidad tras años de terror

Lo que destaca es lo fuerte que este momento ha resonado a nivel popular. En las ciudades y plataformas en línea de Siria, las reacciones se han centrado en la unidad, la dignidad y la idea de que el país se está reconstruyendo tras años de terror.

En muchas regiones del este, los residentes se han enfrentado al miedo y la inestabilidad debido a la presencia del grupo terrorista, las restricciones de movimiento, la exclusión económica, entre otras condiciones.

“Por supuesto, una Siria unificada, con una sola capital –Damasco–, es el sueño de todos los sirios. Siempre ha sido el anhelo desde el principio”, afirma Al-Abidin. “Entre 2017 y 2025, como residente de Deir Ezzor, yo no podía ir a Raqqa ni entrar en Hasakah sin un documento de aval. Necesitabas un aval kurdo solo para entrar en tu propia zona. Este tipo de racismo existía incluso antes de que comenzara formalmente el proyecto separatista”, relata.

“Esperamos y deseamos que su presencia también termine en Hasakah y Qamishli, y que sean desarmados por completo. Las armas en manos de estas personas son extremadamente peligrosas”, añade Al-Abidin.

Según el nuevo acuerdo, el YPG se fusionará con los organismos estatales, los terroristas armados serán absorbidos por el Ministerio de Defensa y el control de los cruces fronterizos y la infraestructura energética volverá al control Damasco.

El presidente Al-Sharaa confirmó que las autoridades estatales pronto estarán presentes en Deir Ezzor, Hasakah y Raqqa, instando a la calma entre las comunidades tribales durante la transición.

“Tras años de guerra y división que han agotado a los sirios, la idea de ‘una sola Siria’ ha llegado a significar seguridad, estabilidad y la restauración de lo que debería ser un Estado”, afirma Al-Amari.

“Se trata de recuperar la identidad nacional compartida que años de conflicto intentaron fragmentar. La celebración refleja la profunda necesidad de los sirios de sentirse parte de una patria que los une”, explica.