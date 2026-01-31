El Gobierno de Siria anunció este viernes un nuevo acuerdo de alto el fuego e integración con el grupo terrorista YPG, en lo que marca una nueva fase de los esfuerzos por poner bajo el control del Estado sirio todos los territorios de esta nación devastada por la guerra.
Según el acuerdo, los miembros del YPG se retirarán de las posiciones de primera línea, mientras unidades del Ministerio del Interior de Siria se despliegan en las ciudades de Hasakah y Qamishli.
El acuerdo llega tras semanas de intensa presión militar sobre los terroristas del YPG. Las fuerzas sirias lanzaron operaciones en las regiones del norte y el este del país a principios de enero, recuperando zonas clave que durante mucho tiempo estuvieron bajo el control de las YPG y su ala SDF, que constituyeron la rama siria del grupo terrorista PKK.
Según la agencia estatal de noticias siria SANA, las tropas gubernamentales aseguraron el control total de Tabqa, un distrito de importancia estratégica cerca de Raqqa, tras intensas operaciones que expulsaron a grupos terroristas de posiciones militares clave.
El Ejército sirio también lanzó una operación contra objetivos terroristas en el oeste del Éufrates, en particular en Deir Hafir y Maskanah, el pasado 13 de enero, tras establecer corredores humanitarios en la autopista M15 para la evacuación de civiles.
Tras el éxito de la operación, el Ministerio de Defensa confirmó la rendición de cientos de terroristas en la región.
Para muchos sirios, estos acontecimientos representan la reafirmación de la autoridad estatal sobre territorios que, durante años, estuvieron bajo el control de las YPG.
Según Zain Al-Abidin, periodista sirio residente en Deir Ezzor, la guerra contra las YPG no solo se trataba de poner fin a un supuesto proyecto federal. "Este grupo, desde su presencia en el país alrededor de 2015, ha cometido numerosos crímenes contra la población de la región de Jazira y contra los árabes en general", declaró Al-Abidin a TRT World.
“Ha habido años de marginación, años de injusticia y años de opresión y asesinatos. Destruyeron por completo la vida de las personas. Descuidaron deliberadamente a la población y la empobrecieron sistemáticamente. Esto tenía que terminar, y alhamdulillah, así fue”, añadió el periodista.
En marzo de 2025, la presidencia siria anunció un acuerdo para la integración de las YPG en las instituciones estatales, rechazando cualquier intento de división. Sin embargo, la YPG no cumplió con los términos de dicho acuerdo.
El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, ha insistido repetidamente en que la estructura política del país esté unificada y centralizada, y además que las instituciones estatales volverán a integrarse en todas las regiones sin excepción.
Según Nedal Al-Amari, activista político de Daraa, la unidad de Siria es la base de la estabilidad y la justicia para todos. "Lo sucedido fue un golpe decisivo al terror de la división y la autonomía armada, y un mensaje claro de que Siria solo puede construirse como un Estado unificado y soberano", señaló Al-Amari en conversación con TRT World.
“Para mí, se trata de recuperar una parte importante de la toma de decisiones nacional en Siria y rechazar proyectos impuestos por la fuerza o apoyados desde el exterior”, añadió.
Unidad tras años de terror
Lo que destaca es lo fuerte que este momento ha resonado a nivel popular. En las ciudades y plataformas en línea de Siria, las reacciones se han centrado en la unidad, la dignidad y la idea de que el país se está reconstruyendo tras años de terror.
En muchas regiones del este, los residentes se han enfrentado al miedo y la inestabilidad debido a la presencia del grupo terrorista, las restricciones de movimiento, la exclusión económica, entre otras condiciones.
“Por supuesto, una Siria unificada, con una sola capital –Damasco–, es el sueño de todos los sirios. Siempre ha sido el anhelo desde el principio”, afirma Al-Abidin. “Entre 2017 y 2025, como residente de Deir Ezzor, yo no podía ir a Raqqa ni entrar en Hasakah sin un documento de aval. Necesitabas un aval kurdo solo para entrar en tu propia zona. Este tipo de racismo existía incluso antes de que comenzara formalmente el proyecto separatista”, relata.
“Esperamos y deseamos que su presencia también termine en Hasakah y Qamishli, y que sean desarmados por completo. Las armas en manos de estas personas son extremadamente peligrosas”, añade Al-Abidin.
Según el nuevo acuerdo, el YPG se fusionará con los organismos estatales, los terroristas armados serán absorbidos por el Ministerio de Defensa y el control de los cruces fronterizos y la infraestructura energética volverá al control Damasco.
El presidente Al-Sharaa confirmó que las autoridades estatales pronto estarán presentes en Deir Ezzor, Hasakah y Raqqa, instando a la calma entre las comunidades tribales durante la transición.
“Tras años de guerra y división que han agotado a los sirios, la idea de ‘una sola Siria’ ha llegado a significar seguridad, estabilidad y la restauración de lo que debería ser un Estado”, afirma Al-Amari.
“Se trata de recuperar la identidad nacional compartida que años de conflicto intentaron fragmentar. La celebración refleja la profunda necesidad de los sirios de sentirse parte de una patria que los une”, explica.
Energía y soberanía
Los símbolos más tangibles de este cambio podrían ser el petróleo y el gas. Durante años, los principales yacimientos energéticos de Siria en el este estuvieron fuera del control estatal, generando escasos beneficios para la población en general. Esto ha comenzado a cambiar.
La estatal Compañía Petrolera Siria anunció la reanudación de la extracción en varios yacimientos recuperados, incluyendo sitios en Hasakah, Raqqa y Deir Ezzor.
“El petróleo de Siria ha sido explotado por todas las fuerzas que controlaban el territorio anteriormente. Esto se aplicó al régimen de (Bashar) Al-Assad, y posteriormente al PKK y las FDS, que acabaron ejerciendo el mayor control sobre estos recursos”, afirma Al-Abidin.
“Hemos tenido vastos yacimientos petrolíferos en Hasakah, Deir Ezzor y la región de Jazira. Desde 2017, Deir Ezzor estuvo completamente bajo su control y todos estos recursos fueron directamente a sus bolsillos”, agrega.
“Si observamos hoy las calles de Raqqa, Hasakah o Deir Ezzor, podemos ver claramente que no ha habido mejoras en la infraestructura. A pesar de las enormes sumas involucradas, el dinero del petróleo nunca se tradujo en desarrollo”, completa.
Funcionarios de compañías sirias afirman ahora que la producción podría alcanzar los 100.000 barriles diarios en cuestión de meses, lo que representaría un apoyo crucial para la generación de electricidad y la economía en general. El gas de los yacimientos de Jibsa ya se está enviando a plantas de procesamiento para aliviar la escasez crónica de energía.
Estos desarrollos se producen tras avances previos de las fuerzas tribales al este del Éufrates, que tomaron el control de importantes yacimientos de petróleo y gas tras un vacío de seguridad a raíz de la salida de las tropas extranjeras.
Imágenes transmitidas por SANA mostraron antiguas posiciones del YPG ahora abandonadas, junto con centros de transporte clave que se encuentran bajo control del gobierno.
"En aquel entonces, se vendían grandes cantidades de petróleo al norte de Iraq, a grupos afiliados a Barzani, mientras que otra parte iba directamente a los bolsillos de los líderes del PKK", afirma Al-Abidin.
“Ni nosotros ni nadie más se benefició. Lo que recibimos fue contaminación y humo mortal. Ahora esperamos que el gobierno gestione estos recursos adecuadamente, de manera que ayude a reconstruir el país en el futuro”, insiste.
Al-Amari coincide con esta idea. “La devolución de los yacimientos de petróleo y gas al control estatal debería ser un verdadero punto de inflexión en la gestión de estos recursos. Deben ser tratados como bienes nacionales al servicio de todos los sirios, no como herramientas para financiar a grupos terroristas”, afirma.
Para recuperar estos recursos, primero fue necesario expulsar a las YPG de la región, algo posible gracias a más de una década de operaciones antiterroristas de Türkiye a lo largo de la frontera norte de Siria.
Solidaridad entre Türkiye y Siria
Invocando su derecho a la legítima defensa, bajo el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Türkiye ha lanzado sucesivas operaciones militares —Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Fuente de Paz— para neutralizar a los terroristas en el norte de Siria.
Estas operaciones han eliminado al menos a 17.000 terroristas del PKK/YPG y asegurado la frontera sureste de Türkiye. Estos esfuerzos han demolido en gran medida la capacidad operativa del PKK y debilitado su influencia en Siria e Iraq.
Mediante estas operaciones, Türkiye ha "destruido el cinturón terrorista" que se pretendía establecer en el norte de Siria, en palabras del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Más allá de las humillaciones militares, el YPG también sufrió una creciente presión política. Tanto Ankara como Damasco han dejado claro que negarse a integrarse en la estructura militar nacional siria traería graves repercusiones.
Ante la creciente presión de todos lados, las FDS finalmente no tuvieron más remedio que doblegarse. Según Al-Abidin, los lazos de hermandad entre Siria y Türkiye son más antiguos de lo que muchos imaginan.
“Tras la caída del régimen, Türkiye fue uno de los primeros y más destacados países en ayudar a Siria a recuperarse, tanto a nivel de liderazgo como popular. El papel turco fue significativo, incluyendo esfuerzos relacionados con el levantamiento de las sanciones, el entrenamiento del ejército sirio y otras áreas”.
“El PKK es un peligro compartido tanto para Siria como para Türkiye. Ankara desempeñó el papel más importante y ejerció la mayor presión para apoyar al Estado sirio en la eliminación de este terrorismo”, afirma Al-Abidin.
“La última operación militar lanzada por el ejército sirio era, por lo tanto, necesaria, una necesidad urgente. Puso fin a este foco separatista”.
Este sentimiento de solidaridad se ha hecho visible en internet, con usuarios turcos y sirios amplificando sus mensajes y celebrando los mismos hitos.
“La celebración compartida se centra en el desarrollo militar, sí, pero también en la sensación de que este resultado es positivo para la seguridad y la estabilidad de ambos países”, afirma Al-Amari. “Ahora vemos que esta cercanía se expresa con mayor franqueza porque ambas partes perciben una verdadera coincidencia de intereses y futuro, y las redes sociales han brindado a la gente un espacio para compartir estos sentimientos espontáneamente”, añade Al-Amari.
En esencia, se trata de reclamar la soberanía, los recursos y la narrativa, y para muchos sirios, es un momento para celebrar una victoria justa.