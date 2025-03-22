Taki Amaru es una de las principales exponentes del Rap Shimi, un movimiento que fusiona el rap en español con el kichwa y gana cada vez más fuerza en Ecuador. Sus inicios en el rap en español la llevaron a ganarse un lugar en este creciente género, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en la escena y en una de sus voces más influyentes.

Junto a su banda, La Mafiandina, ha llevado su música a escenarios nacionales como el Quitofest e internacionales -dio conciertos en México y Estados Unidos-, usando letras para cuestionar el racismo y reivindicar la identidad indígena. Su presencia marca un cambio en la escena musical ecuatoriana, donde el kichwa ha sido históricamente relegado.

"El rap para mí es una herramienta de resistencia", Taki explica en diálogo con TRT Español. "No solo una resistencia desde el rapear, sino también una forma de mostrar cómo vivo y cómo se vive en comunidad. Sembrar tu propia comida, hacer resistencia desde la tierra”.

Desde el cemento de Bogotá a las montañas de Imbabura

Nacida en Colombia como Aura, Taki encontró en la sierra ecuatoriana un nuevo hogar y, en el kichwa, un idioma de resistencia. Su vínculo con la comunidad indígena de Cotacachi la llevó a aprender la lengua y, con el tiempo, a convertirla en herramienta artística y política.

A los 14 años, en su primera visita al Inti Raymi, la celebración del solsticio de invierno, quedó cautivada no solo por la danza, sino también por el sentido de comunidad, el compartir y la conexión con la tierra. “La primera vez llegué como turista, desde la ignorancia”, recuerda Taki, aún adaptándose a su vida en Ecuador. Aquella experiencia la marcó profundamente.

Con el tiempo, comenzó a dividir su vida entre Quito y Cotacachi, epicentro del Rap Shimi. Allí empezó a cuestionar su origen mestizo, la hegemonía de la que provenía y las barreras que la separaban de una comprensión más profunda de su entorno. Fue en ese proceso donde la lengua dejó de ser solo un código y se convirtió en un camino hacia el entendimiento.

El Kichwa toma el micrófono

Sin imaginarlo, esa conexión que sintió en Imbabura, llevaría a Aura a convertirse en un referente del Rap Shimi, fusionando rap en kichwa y español, y adoptar su nuevo nombre, Taki Amaru.

Cuando llegó a Ecuador -su padre vino aquí a trabajar la tierra-, vivió inicialmente en la capital, Quito. Compartió su interés por el rap con miembros de Quito Mafia, una de las bandas de rap más conocidas de Ecuador. Durante años, sus pasiones habían sido como islas: su vida en la ciudad y el rap, el teatro y su creciente interés por la cosmovisión indígena en Imbabura.

A los 17, tomó la decisión que tendería el puente que conectaba todas sus pasiones e intereses: "Decidí aprender kichwa”, evoca. “La única manera en la que voy a poder entender el porqué quiero estar acá”.

El kichwa es una lengua indígena hablada principalmente en Ecuador, Colombia y Perú. En Ecuador, un pais donde la discriminación a la poblacion indigena y Kichwa hablantes ha sido evidente durante décadas, es comprensible que muchos indígenas, priorizaron el aprendizaje de español. Se estima que menos del 4% de los ecuatorianos hablan Kichwa en la actualidad en el país, pese a ser una de las lenguas oficiales.