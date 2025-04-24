La destrucción en Gaza alcanza niveles cada vez más extremos. Más del 90% de los hogares en el enclave quedaron destruidos o con daños severos por cuenta de las bombas israelíes, según alertó la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), citando datos de la ONU. Mientras, la actual ofensiva de Tel Aviv en el enclave ha empujado a la población civil a una catástrofe humanitaria sin precedentes.

"Sin ningún lugar seguro a dónde ir, las familias se refugian en ruinas inseguras", señaló la OIM a través de su cuenta oficial en X. "Tenemos lista ayuda para los refugios: los puntos de entrada deben abrirse AHORA", instó la organización.

Desde el 2 de marzo, Israel cerró los cruces de entrada y salida en Gaza, bloqueando de manera devastadora el ingreso de suministros esenciales como alimentos, agua y medicinas, pese a los crecientes reportes de hambruna en el territorio asediado.

La ONU exige independencia para la labor humanitaria en Gaza

En medio de la emergencia humanitaria, la ONU reiteró este miércoles que las operaciones de asistencia en Gaza deben regirse por los principios humanitarios y desarrollarse de manera independiente. La declaración surge en respuesta a reportes que apuntan a que la ayuda en el enclave podría ser distribuida por el Ejército de Israel o por empresas estadounidenses.

Consultado sobre el tema en una conferencia de prensa, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, sostuvo que la organización no estuvo presente en la reunión del gabinete de seguridad israelí y no puede confirmar las afirmaciones. Sin embargo, dejó claro que “las operaciones humanitarias de la ONU solo funcionarán con base en nuestros principios de humanidad, imparcialidad e independencia”.

Dujarric advirtió también sobre el deterioro acelerado de las condiciones de vida en el enclave. “En toda Gaza, los suministros de alimentos están escaseando peligrosamente y la desnutrición está empeorando rápidamente”, señaló.

En esa línea citó un análisis reciente de una organización asociada, que encontró más de 80 casos de desnutrición aguda entre 1.300 niños en el norte del enclave, el doble respecto a semanas anteriores.

Asimismo, denunció que el acceso a instalaciones clave, como los almacenes de Unicef en Rafah, continúa “fuertemente restringido” debido al bloqueo de ayuda y a los obstáculos logísticos impuestos por Israel.

Dujarric instó a los Estados miembros a garantizar que los suministros puedan distribuirse “dondequiera que la gente los necesite, con pleno respeto a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.