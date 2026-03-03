El temor y la desesperación ante la falta de alimentos regresaron a Gaza, luego de que Israel cerrara este sábado los cruces fronterizos por los que, en los últimos meses, ingresaba ayuda humanitaria. Tel Aviv alegó cuestiones de seguridad vinculadas a los ataques aéreos que llevó a cabo contra Irán, en conjunto con Estados Unidos. Aunque ahora anunció que reabrirá al menos uno de los pasos, la incertidumbre crece entre los palestinos.

Hamada Abu Laila, un palestino desplazado, afirmó que los cierres están avivando el miedo a la hambruna, que azotó partes del enclave el año pasado después de que Israel bloqueara la entrega de ayuda durante meses.

“¿Por qué es nuestra culpa, en Gaza, las guerras regionales entre Israel, Irán y Estados Unidos? No es nuestra culpa”, declaró Abu Laila.

Palestinos dijeron a la agencia de noticias AP que se apresuraban a los mercados, atormentados por los recuerdos de la grave escasez de alimentos del año pasado, tras meses de bloqueo. “Cuando se cierran los cruces, todo queda suspendido en el mercado”, manifestó Osamda Hanoda, de Jan Yunis. “Los precios suben y la gente vive en la miseria”.

“Tenemos miedo de no encontrar leche” y pañales para los niños, o comida y agua, comentó Hassan Zanoun, desplazado de Rafah.

Además, la agencia informó que muchos palestinos temen que la situación en Irán y el Golfo, desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel, pueda eclipsar la frágil situación en Gaza.

La ONU insta a Israel a reabrir cruces

Desde la ONU, instaron este lunes a Tel Aviv a reabrir todos los pasos. “Las autoridades israelíes han cerrado todos los cruces, incluido Rafah, y han suspendido los movimientos humanitarios en las zonas y sus alrededores donde las tropas israelíes permanecen desplegadas en Gaza. Además, han pospuesto la rotación prevista de nuestro personal humanitario”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa este lunes.

“Como consecuencia, también se han suspendido las evacuaciones médicas y el regreso de las personas a Gaza”, añadió Dujarric, subrayando que la población de Gaza depende de la entrega constante de ayuda humanitaria. “Es imperativo que todos los cruces se reabran lo antes posible”, añadió.