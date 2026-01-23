Nuuk, Groenlandia — Nuuk, la capital de Groenlandia, suele ser una ciudad tranquila. Pero las recientes protestas, descritas como las más grandes de la historia de Groenlandia, rompieron esa calma y dejaron una atmósfera inquietante.

Aunque el fiordo permanece en absoluta quietud, el tema de las conversaciones regresa una y otra vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insiste en apoderarse de la isla ártica, junto con sus recursos y su pequeña población de 57.000 habitantes.

La renovada insistencia de Trump en que Estados Unidos debe adquirir o controlar Groenlandia transformó una vieja provocación en una ansiedad tangible. Lo que alguna vez se interpretó como una ocurrencia poco seria, ahora se percibe como algo pesado, intrusivo y agotador.

En la capital, la gente habla menos de geopolítica y más de lo que se siente ser tratada como territorio… y no como un pueblo.

Aka Hansen lo siente primero en su cuerpo. La cineasta y escritora ha pasado días atrapada en lo que define como una espiral emocional. “No, no quiero que Trump sea mi presidente jamás. No, tenemos valores tan diferentes. No, gracias. No quiero ninguno de los dólares estadounidenses por mi tierra. No es de ninguno de mis intereses en absoluto. No, gracias”.

Tras una pausa, Hansen continúa intentando poner nombre a esa sensación. “Es realmente difícil entender qué tan serio es esto. Si es algo de lo que deberíamos reírnos o algo por lo que deberíamos llorar. Porque siento todas las emociones, de un extremo al otro. En los últimos días me he sentido asustada, luego aliviada y después cansada”.

Lo que más le agota es la sensación de verse arrastrada a la política de otro país. “Ocupa mucho espacio mental pensar que el presidente de alguien más está tratando de anexar a un pueblo, y específicamente a nuestro pueblo. Así que me hace sentir todas las emociones. Es como una montaña rusa emocional y se siente agotador”.

“Dejen sus manos lejos de Groenlandia”

Pero deja las emociones de lado y su voz se vuelve más firme cuando habla del sentido de pertenencia. “Dejen sus manos lejos de Groenlandia. Groenlandia es nuestra y hemos estado aquí durante muchos, muchos años. Y seguiremos estando aquí en el futuro también”.

Para Hansen, el problema central no es Dinamarca ni Washington. Es el reconocimiento. “Somos un pueblo. Somos, indica el derecho internacional, el pueblo groenlandés. Y somos un país, y todo lo que sucede en el Ártico y en relación con Groenlandia, debería centrarse en el pueblo groenlandés ”.

Ahora bien, no rechaza cualquier asociación posible, pero destaca que los términos importan. “Todas las naciones que quieran asociarse con el pueblo groenlandés con ese objetivo son bienvenidas. Estamos abiertos a los negocios”, dice.

Ahora bien, rechaza que Groenlandia sea reducida a una casilla estratégica en un tablero global. “Se habla de Groenlandia casi como si fuera solo una pieza de un rompecabezas, en lugar de una nación con un pueblo que tiene sus propias visiones, ambiciones y objetivos”, señala.

La semana pasada, miles de personas marcharon sobre nieve y hielo para tomar posición contra Trump, en protestas consideradas las más grandes de la historia de la isla.

Los manifestantes protestaron con pancartas y banderas, coreando “Groenlandia no está en venta”, para defender su autogobierno contra una posible toma de control estadounidense.

El territorio, gobernado desde Copenhague durante siglos, obtuvo autonomía en 1979, aunque sigue siendo parte de Dinamarca, que supervisa la defensa, la política exterior y financia su administración.

Trump dice que no hay evidencia documental que respalde la soberanía danesa sobre Groenlandia, afirmando que “el hecho de que un barco haya aterrizado allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra”.

Derecho a la autodeterminación

Dentro del Parlamento, el mensaje es más directo pero, en el fondo, coincide. Juno Berthelsen, del partido Naleraq, describe el momento como una prueba para los principios y la legalidad.

“Es muy importante que centremos nuestra atención. El mundo entero está mirando al pueblo groenlandés. Debemos seguir y apegarnos al derecho internacional”.