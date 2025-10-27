El descubrimiento de amplias reservas de elementos de tierras raras (ETR) en el centro de Türkiye podría posicionar al país como una figura clave en las cadenas de suministro globales para los sectores de energía limpia y de defensa.

Se estima que el sitio de Beylikova en Eskisehir contiene 694 millones de toneladas de depósitos, lo que ubica al país como el segundo en el mundo con mayor reservas de ETR, después de China.

Los elementos de tierras raras son un grupo de 17 metales con nombres poco conocidos, pero altamente valiosos, que se han convertido en los motores invisibles de la vida moderna: desde teléfonos móviles, vehículos eléctricos y generadores de turbinas eólicas hasta armamento de alta tecnología como misiles guiados de precisión.

Según el presidente Recep Tayyip Erdogan, Türkiye mantiene conversaciones con empresas internacionales para una posible colaboración en el desarrollo del sector de ETR. “Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los cinco principales productores de ETR del mundo”, dijo el mandatario a principios de este mes.

El descubrimiento de las reservas de Türkiye coincide con la creciente guerra comercial entre EE.UU. y China por los ETR. Beijing ha restringido las exportaciones a Washington, en una medida que asestó un fuerte golpe a EE.UU., pues sus industrias de fabricación de automóviles, teléfonos y armas dependen en gran medida de los suministros chinos.

“El poder en este siglo no dependerá únicamente del tamaño de las reservas (de ETR), sino de la capacidad para refinarlos, procesarlos y utilizarlos en todas las industrias”, explicó a TRT World Mustafa Kumral, decano de la Facultad de Minería de la Universidad Técnica de Estambul.

Los elementos de tierras raras han adquirido un papel central en las cadenas de suministro globales, ya que alimentan los imanes permanentes: metales que generan un campo magnético sin electricidad.

Los imanes permanentes hacen que los motores eléctricos sean más ligeros, las turbinas más eficientes y las armas de precisión más exactas.

El conjunto de imanes –que se compone de elementos como el neodimio, praseodimio, disprosio y terbio– representa más del 90% del valor del comercio mundial de ETR, aunque solo representa una pequeña porción del volumen total, indicó Kumral.

El control sobre estos "metales magnéticos" se traduce en influencia económica global, ventaja tecnológica y poder geopolítico, añadió el experto.

Y justamente por eso el descubrimiento de las reservas de ETR llega en un momento crucial. Se proyecta que el mercado de minerales críticos crecerá de 325.000 millones de dólares el año pasado a 770.000 millones de dólares para 2040.

De manera que los países se apresuran a diversificarse y alejarse del casi monopolio de China en este sector, ya que el gigante asiático procesa actualmente alrededor del 90% del suministro mundial.

Para Türkiye, el descubrimiento proporciona una oportunidad de pasar de la ausencia en el sector de ETR a convertirse en una figura innovadora de alto valor, que remodele su papel en la carrera multipolar por los recursos.

Sait Uysal, veterano de la industria minera y fundador de la Iniciativa de Minerales Críticos, califica las reservas de ETR como un "regalo fenomenal" pero advierte que monetizarlas exige navegar por una cadena de valor traicionera.

En esa línea, le dijo a TRT World que la fase inicial (upstream) –extraer el mineral y producir concentrado básico – es lo "más sencillo" para Türkiye, gracias a la madurez de su sector maduro.

De hecho, el gobierno ya se encuentra estableciendo una planta de procesamiento piloto para impulsar la extracción.

Pero el obstáculo de la fase intermedia (midstream) será mayor, advirtió Uysal. Esta etapa implicará refinar el concentrado para convertirlo en elementos individuales de alta pureza.

Este "proceso extremadamente complejo y de gran intensidad de capital" ha sido dominado por China durante mucho tiempo, explicó el experto. Y destacó que avanzar a esta etapa requiere más de una década de investigación y de desarrollo, así como la dedicación de cientos de investigadores especializados y cientos de millones de dólares en inversión.

El plan de Türkiye, sostuvo, debería basarse en asociaciones estratégicas o acuerdos de transferencia de tecnología con empresas que ya poseen el conocimiento crítico de refinación.

Solo entonces el país podrá avanzar hacia la fabricación downstream de imanes para vehículos eléctricos y turbinas, aprovechando su sólida base automotriz, resaltó.

"La posibilidad de monetizarlo completamente depende de la capacidad de Türkiye para navegar estratégicamente la inmensa barrera técnica y financiera del refinamiento intermedio (midstream)", aclaró Uysal, añadiendo que la colaboración internacional será clave para desbloquear el verdadero valor de sus reservas de ETR.

Por su parte, Salih Cihangir, profesor asociado del Centro de Investigación y Aplicación de Elementos de Tierras Raras de la Universidad Munzur en Tunceli, dijo a TRT World que Türkiye ya ha progresado más allá de la lixiviación básica, es decir, el proceso químico para extraer minerales valiosos.

El país ha logrado una producción "de laboratorio y, en menor medida, a escala piloto" de fracciones comercialmente purificadas de algunos elementos, sostuvo.

Pero crecer desde esta etapa hasta convertirse en un productor de alto valor de compuestos de tierras raras o productos terminados que contengan ETR significa alcanzar una serie de hitos, alertó Cihangir.

Estos hitos incluyen la separación a granel en óxidos individuales de ETR, la producción de aleaciones, la fabricación downstream para utilizar compuestos de ETR de alto valor, y protocolos rigurosos ambientales, de salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés).

"Abordar (los protocolos EHS) de manera proactiva es fundamental para evitar retrasos y garantizar una gestión sólida del tiempo y los riesgos en toda la cadena de valor", indicó.