Líbano se cubrió de luto este jueves, en una jornada marcada por el dolor, la destrucción y el horror, tras una ola masiva de ataques israelíes que dejó más de 250 muertos y más de 1.000 heridos. En medio de la conmoción, crecen los llamados internacionales para que el país siga incluido en el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.

Mientras los libaneses siguen buscando a sus familiares bajo los escombros, aumenta la preocupación por el riesgo de que la tregua se derrumbe en el Golfo. Washington aseguró este miércoles que el acuerdo alcanzado con Teherán no incluía a Líbano, algo que Teherán sostiene que sí ocurrió, en línea con lo señalado por mediadores en Pakistán.

Israel, por su parte, dejó claro que no detendría sus operaciones, aunque anticipó este jueves que ordenó “conversaciones directas” con Líbano sobre “desmantelar a Hezbollah y establecer relaciones de paz”, según informó el canal público israelí, sin dar más detalles.

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En este contexto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió que los ataques continuos harían que las negociaciones con Washington fueran “sin sentido”, mientras líderes internacionales subrayaron la importancia de que el alto el fuego cubra también a Líbano.

Justamente, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este jueves: "Las acciones de Israel están poniendo el alto el fuego entre EE.UU. e Irán bajo una presión severa. La tregua con Irán debería extenderse a Líbano".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también expresó solidaridad por los ataques de Israel, indicando que “representan una amenaza directa a la sostenibilidad del alto el fuego que acaba de alcanzarse. Líbano debe estar plenamente cubierto por él".

Desde Reino Unido, la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, señaló: "Queremos ver que el alto el fuego se extienda a Líbano. Estoy profundamente preocupada por la escalada de los ataques que vimos por parte de Israel en Líbano ayer. Hemos visto las consecuencias humanitarias, el enorme desplazamiento masivo de personas en Líbano. Por eso queremos firmemente que el alto el fuego se extienda a Líbano".

Rusia también insistió en que el alto el fuego debe incluir también a Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, señaló en un comunicado: "Moscú cree firmemente que estos acuerdos... tienen una dimensión regional y, en particular, se aplican a Líbano".

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, advirtió: "Vemos la situación en el sur de Líbano con especial preocupación. La intensidad con la que Israel lleva adelante la ofensiva allí podría hacer fracasar todo el proceso de paz, y eso no debe permitirse".

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el alto el fuego como “muy frágil” y afirmó que “debe incluir a Líbano” y convertirse en “una realidad sobre el terreno”.

Türkiye, tras condenar los ataques, advirtió además que Tel Aviv está “extendiendo” su genocidio en Gaza hacia Líbano.

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Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó los ataques y apuntó directamente contra Benjamín Netanyahu: “Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable”.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó la magnitud de la matanza como “horrífica”, tras bombardeos en Beirut sin previo aviso que desataron pánico.

Luto y devastación

Mientras tanto, los libaneses transcurrían este jueves un día de luto nacional. Los ataques de la tarde anterior dejaron una estela de muerte y destrucción. El ejército israelí afirmó haber atacado más de 100 “objetivos” solo "en 10 minutos" en Beirut, el Valle de la Beqaa y el sur de Líbano. Según la Defensa Civil libanesa, la cifra de víctimas seguía en aumento, convirtiéndose en uno de los días más mortales de los “ataques bárbaros” de Tel Aviv.

La Oficina del Primer Ministro libanés anunció “un día de luto nacional por los mártires y los heridos de los ataques israelíes que golpearon a cientos de civiles inocentes y desprotegidos”. El primer ministro Nawaf Salam acusó a Israel de atacar “zonas residenciales densamente pobladas” pese a los esfuerzos de alto el fuego.

La Presidencia libanesa recordó que, desde el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, se han registrado “numerosas violaciones y transgresiones sin que exista ningún tipo de disuasión”. Añadió que la persistencia de Israel en la agresión va “en contra de todos los valores humanitarios”.