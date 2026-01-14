Estados Unidos ha suspendido la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, lo que supone la más reciente escalada de la campaña de línea dura del presidente Donald Trump contra la inmigración.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó el miércoles que el procesamiento de visas de inmigrante ha sido pausado para los países afectados, sin ofrecer un calendario sobre cuándo, o si, la medida será levantada.
Las visas de turismo y negocios no están incluidas en la suspensión.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que la lista incluye a Somalia, Rusia e Irán, así como a países con vínculos tradicionalmente amistosos con Washington, como Brasil, Egipto y Tailandia.
Leavitt compartió los detalles en una publicación en X, con enlace a un informe de Fox News.
100.000 visas revocadas en el segundo mandato de Trump
Trump ha enmarcado reiteradamente la inmigración desde una óptica de seguridad nacional y cultural, favoreciendo abiertamente la inmigración europea y atacando a migrantes de África y Oriente Medio.
En el pasado, ha utilizado un lenguaje incendiario sobre los inmigrantes somalíes y ha elogiado la migración escandinava como preferible.
La congelación de visas se produce en medio de una amplia ofensiva de control y cumplimiento.
El Departamento de Estado indicó a principios de esta semana que ha revocado más de cien mil visas desde el regreso de Trump al poder, una cifra récord en un año.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que más de 605.000 personas han sido deportadas, mientras que otras 2.5 millones abandonaron el país de forma voluntaria.
Aunque la administración insiste en que la medida apunta al control migratorio y no a la diplomacia, la amplitud de los países afectados probablemente tensione las relaciones y reduzca aún más las vías legales para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Funcionarios también han señalado un escrutinio ampliado de la actividad en redes sociales de los solicitantes como parte de medidas de verificación más amplias.