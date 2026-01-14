Estados Unidos ha suspendido la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, lo que supone la más reciente escalada de la campaña de línea dura del presidente Donald Trump contra la inmigración.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó el miércoles que el procesamiento de visas de inmigrante ha sido pausado para los países afectados, sin ofrecer un calendario sobre cuándo, o si, la medida será levantada.

Las visas de turismo y negocios no están incluidas en la suspensión.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que la lista incluye a Somalia, Rusia e Irán, así como a países con vínculos tradicionalmente amistosos con Washington, como Brasil, Egipto y Tailandia.

Leavitt compartió los detalles en una publicación en X, con enlace a un informe de Fox News.

100.000 visas revocadas en el segundo mandato de Trump

Trump ha enmarcado reiteradamente la inmigración desde una óptica de seguridad nacional y cultural, favoreciendo abiertamente la inmigración europea y atacando a migrantes de África y Oriente Medio.