La guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán ha desencadenado una crisis energética y diplomática en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo. Mientras países del Golfo buscan alternativas para exportar crudo e Iraq recurre a rutas terrestres a través de Siria, Reino Unido lidera una iniciativa internacional para reabrir la vía marítima, al tiempo que Teherán asegura que el estrecho seguirá abierto al “mundo”, pero cerrado a sus enemigos.
En este contexto, crece la preocupación entre los exportadores energéticos del Golfo: si Irán llegara a controlar el estrecho durante un periodo prolongado, o si el tráfico marítimo se interrumpiera, el suministro podría verse seriamente afectado.
Por ello, responsables políticos y directivos del sector energético están revisando alternativas. Se trata de proyectos que durante años fueron descartados por su alto coste o por las dificultades técnicas que implicaban. Al mismo tiempo, la guerra ha vuelto a poner en primer plano la importancia estratégica del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí. Esta infraestructura, de 1.200 kilómetros, transporta crudo hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. De este modo, el petróleo saudí puede exportarse sin pasar por el estrecho de Ormuz.
En retrospectiva, algunos responsables del sector consideran que esta infraestructura fue una decisión acertada. Un alto ejecutivo energético del Golfo afirmó al Financial Times que el proyecto parece ahora “una jugada maestra”.
En la misma línea, el director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, destacó la importancia de esta ruta. Según explicó, actualmente es “la principal vía que estamos aprovechando”. Arabia Saudí estudia ahora ampliar su capacidad o desarrollar nuevas rutas de exportación y terminales en la costa del mar Rojo.
Por otra parte, el informe señala que algunas propuestas a largo plazo incluyen corredores comerciales más amplios. Estos podrían conectar India con Europa a través del Golfo.
Asimismo, varios ejecutivos del sector consideran que, con el tiempo, se construirán oleoductos hacia puertos del Mediterráneo.
El director ejecutivo de la empresa israelí NewMed Energy, Yossi Abu, lo resumió con una frase clara: “Los países necesitan controlar su propio destino, junto a sus aliados”.
Obstáculos importantes
Sin embargo, los desafíos siguen siendo considerables. Según explicó Christopher Bush, director ejecutivo de Cat Group, con sede en Líbano, replicar hoy el oleoducto saudí costaría al menos 5.000 millones de dólares.
En cambio, rutas más complejas que atravesaran Iraq, Jordania, Siria o Türkiye podrían elevar el coste hasta entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
Además, persisten importantes problemas de seguridad. Bush advirtió que en Iraq todavía hay bombas sin explotar y presencia de milicias armadas.
A su vez, las rutas hacia Omán plantearían grandes desafíos técnicos. Estos proyectos deberían atravesar amplias zonas desérticas y terrenos montañosos.
Por si fuera poco, también podrían surgir disputas políticas. Los países implicados tendrían que acordar cuestiones clave como la propiedad de la infraestructura, su gestión y el control del flujo de petróleo.
Iraq recurre a rutas terrestres a través de Siria
Mientras los países del Golfo debaten proyectos a largo plazo para evitar el estrecho de Ormuz, algunos exportadores ya están recurriendo a soluciones inmediatas. Entre ellos se encuentra Iraq.
El país ha comenzado a exportar petróleo por carretera a través de Siria, según anunció su ministerio de Petróleo. La decisión llega más de un mes después del estallido de la guerra, que ha sacudido los mercados energéticos.
Iraq, miembro fundador de la OPEP, depende en gran medida de sus exportaciones de crudo. De hecho, alrededor del 90 % de los ingresos de su presupuesto procede del petróleo.
Hasta ahora, la mayor parte de ese crudo salía a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, los ataques y amenazas de Irán, en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, han dejado esta ruta prácticamente bloqueada.
Ante este escenario, Bagdad ha comenzado a buscar alternativas. En un comunicado publicado el miércoles por la noche, el ministerio de Petróleo anunció que Iraq “ha comenzado a exportar petróleo mediante camiones cisterna a través de la vecina Siria”.
Según el comunicado, las autoridades sirias garantizarán el “paso seguro” del crudo y las exportaciones aumentarán “gradualmente”.
En este sentido, una fuente del sector petrolero iraquí dijo a la agencia de noticias AFP que, de un total previsto de 299 camiones, 178 cisternas cargadas con fuelóleo ya han llegado a la refinería del puerto de Baniyas, en la costa mediterránea.
Safwan Sheikh Ahmad, portavoz de la empresa estatal Syrian Petroleum Company, explicó que el cargamento entró en Siria por el paso fronterizo de Al-Tanf.
Una vez en territorio sirio, los camiones descargan el petróleo en la terminal de Baniyas. Posteriormente, el crudo se transfiere a buques cisterna para su exportación.
Según el portavoz, los 299 camiones previstos entrarán en Siria en varias tandas, y un segundo grupo llegará próximamente.
Además, el mes pasado Iraq anunció que había reanudado parcialmente sus exportaciones de petróleo a través del puerto turco de Ceyhan, con unos 250.000 barriles diarios.
Presión internacional para reabrir el estrecho
En paralelo a estas iniciativas, varios países han comenzado a coordinar esfuerzos diplomáticos para intentar reabrir el estrecho de Ormuz.
En este contexto, casi tres decenas de países participarán este jueves en una reunión virtual liderada por Reino Unido con el objetivo de aumentar la presión política y diplomática sobre Irán y restablecer el tránsito marítimo en esta ruta estratégica.
El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló que el encuentro, presidido por la secretaria de Interior Yvette Cooper, evaluará “todas las medidas diplomáticas y políticas viables” para recuperar la libertad de navegación, garantizar la seguridad de los buques y marineros atrapados y reanudar el transporte de bienes esenciales.
La iniciativa llega después de que los ataques iraníes contra buques comerciales, junto con la amenaza de nuevas acciones, hayan paralizado casi por completo el tráfico en esta vía marítima que conecta el Golfo con los océanos del mundo. Como consecuencia, una de las rutas clave para el flujo global de petróleo ha quedado prácticamente interrumpida, lo que ha impulsado los precios al alza.
Sin embargo, Estados Unidos no participará en la reunión. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que garantizar la seguridad del estrecho no es responsabilidad de Washington y ha instado a sus aliados a “buscar su propio petróleo”.
Por ahora, además, ningún país parece dispuesto a intentar reabrir la ruta por la fuerza mientras continúen los combates y mientras Irán mantenga capacidad para atacar embarcaciones con misiles antibuque, drones, embarcaciones rápidas o minas navales.
No obstante, Starmer indicó que planificadores militares de varios países se reunirán próximamente para estudiar cómo garantizar la seguridad del tráfico marítimo una vez que termine el conflicto.
Mientras tanto, 35 países, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Emiratos Árabes Unidos, han firmado una declaración conjunta en la que exigen que Irán detenga sus intentos de bloquear el estrecho. Al mismo tiempo, se comprometen a contribuir a los esfuerzos internacionales para garantizar un paso seguro por esta vía marítima.
Por el momento, la reunión de este jueves se considera un primer paso. Posteriormente se celebrarán nuevos encuentros técnicos entre funcionarios para concretar posibles medidas.
Irán: Ormuz abierto al mundo, pero no a enemigos
En medio de estas tensiones, Irán afirmó que el estrecho de Ormuz seguirá abierto al tráfico marítimo internacional, aunque advirtió que permanecerá cerrado para sus enemigos y sus bases en la región.
Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, hizo estas declaraciones el jueves en un mensaje publicado en la red social X.
“El estrecho de Ormuz está abierto al mundo, pero permanecerá cerrado para los enemigos del pueblo iraní y sus bases en la región”, afirmó.
Velayati añadió que el desenlace de la guerra dependerá de la estrategia de Irán y no de lo que describió como las “ilusiones” de sus adversarios.
“La guerra terminará con la estrategia y la autoridad de Irán, no con la embriaguez y las ilusiones de los agresores”, declaró.
Sus comentarios se produjeron pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en un discurso televisado desde la Casa Blanca que Irán dispone de “muy pocos” lanzadores de misiles y que su capacidad para lanzar misiles y drones se ha reducido “drásticamente”.
Trump también dijo que espera que la guerra continúe durante otras dos o tres semanas, aunque cree que el conflicto se acerca a su final.
Según Teherán, Irán mantiene un control efectivo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético hacia Asia. Las autoridades iraníes han permitido el paso de embarcaciones procedentes de países que consideran “amigos”.
Cada día, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo atraviesa el estrecho de Ormuz. Por ello, el aumento de la inseguridad en esta ruta ha elevado tanto los precios del crudo como los costes del transporte marítimo y los seguros.
En este contexto, las tensiones en la región se intensificaron después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán el 28 de febrero. Los ataques han dejado más de 1.340 muertos, incluido el entonces líder supremo Ali Jamenei.
En respuesta, Irán ha llevado a cabo ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses. Estas acciones han causado víctimas y daños en infraestructuras, además de perturbar los mercados globales y el tráfico aéreo.