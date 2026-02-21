Un masivo despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, incluida la mayor concentración de poder aéreo desde la invasión de Iraq en 2003, ha preparado el terreno para un nuevo pulso entre EE.UU. e Irán en una de las regiones más volátiles del mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que la situación se aclarará “probablemente en los próximos 10 días”, lo que sugiere que Washington aún explora opciones distintas a la acción militar para obligar a Teherán a abandonar sus ambiciones nucleares.
Esta semana, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron con diplomáticos iraníes en Ginebra para aliviar tensiones.
Según el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ambas partes acordaron “principios rectores” sobre sus respectivas demandas y lograron “buenos avances” respecto al encuentro anterior.
La administración Trump calificó la reunión como “un poco de progreso”, aunque reconoció que las partes siguen “muy alejadas en algunos asuntos”. En una entrevista reciente, el vicepresidente JD Vance se mostró poco optimista sobre el futuro de las conversaciones.
“En cierto modo, todo salió bien; acordaron reunirse después. Pero, en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente (Trump) ha establecido límites que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer ni a superar”, dijo a la cadena Fox News.
EE.UU. exige que Irán abandone su programa de enriquecimiento de uranio, mientras que Teherán sostiene que tiene derecho a desarrollar actividades nucleares “pacíficas”.
Washington e Israel también quieren que Irán reduzca su capacidad de misiles balísticos, algo que Teherán rechaza firmemente porque considera que el país necesita defenderse de sus adversarios.
Por su parte, Irán ha señalado que podría “reducir” sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones occidentales, demanda que, según expertos, tiene fundamento.
“Irán atraviesa una situación macroeconómica extremadamente grave en casi todos los frentes; si el régimen quiere garantizar su supervivencia sin enfrentar oleadas cíclicas de protestas sociales, debe permitir urgentemente la recuperación económica”, afirmó Theo Nencini, experto en Irán, a TRT World.
El liderazgo iraní también ha sugerido que un tercer país, posiblemente Rusia, podría almacenar su arsenal nuclear para demostrar la buena fe de Teherán y que el país no tiene intención de producir armas nucleares.
Mucha incertidumbre
Los expertos señalan que ambas partes necesitarán más tiempo y reuniones regulares para superar sus diferencias, como ocurrió con el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA, por sus siglas en inglés) firmado durante la administración Obama, del que EE.UU. se retiró en 2018 bajo el primer mandato de Trump.
Mientras continúa el despliegue militar estadounidense en la región, ambas partes intentan definir el “marco de la negociación”, aclarando qué está realmente dispuesto a poner sobre la mesa cada lado, según Nencini.
El analista no percibe un mensaje claro de Washington para alcanzar un acuerdo, mientras que Teherán muestra “pocas señales” de estar dispuesto a negociar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.
“No está claro si Donald Trump busca simplemente endurecer el acuerdo de 2015 o si pretende el derrocamiento total del régimen”, señaló Nencini.
Según el experto, si bien en esta etapa es difícil hacer predicciones firmes, ambas partes se están preparando para una confrontación militar.
“Lo que sí parece indiscutible es que ambas partes están ejercitando su fuerza y preparándose para una escalada: Estados Unidos desplegando activos navales y militares cada vez más sustanciales, e Irán señalando su capacidad de involucrarse en un conflicto abierto con poca antelación”, afirma.
Otros expertos también prevén un camino incierto, mientras se espera que Irán presente una propuesta más detallada a la parte estadounidense en las próximas semanas.
“El alcance de las concesiones que Irán está dispuesto a ofrecer es sustancialmente menor de lo que Trump quiere. Alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes es muy difícil en este momento”, afirmó Mohammed Eslami, politólogo del Instituto Universitario Europeo.
“Si Trump limita las demandas de Estados Unidos a la Carta de la ONU y a tratados internacionales como el Tratado de No Proliferación (TNP) o el JCPOA, un acuerdo sería muy posible, pero por el momento no lo veo”, añade Eslami.
Además, los negociadores de ambas partes también están limitados por su falta de poder de decisión.
Aunque Witkoff y Kushner mantienen vínculos estrechos con Trump, no tienen permitido ofrecer la más mínima concesión a Irán, según Eslami.
“Por cada nueva idea que surge, contactan a la Casa Blanca y al presidente Trump para consultarle”.
Pero este problema de autoridad también podría aplicarse a Irán bajo su liderazgo supremo.
En el sistema semiteocrático iraní, prácticamente todas las decisiones importantes, incluidas las actuales negociaciones nucleares, se toman tras consultar con el líder supremo, Alí Jamenei.
Tambores de guerra
Los expertos señalan que estos problemas, que van desde la ambigüedad de EE.UU. sobre lo que realmente quiere de Irán hasta un marco temporal inconsistente y la limitada autoridad de los delegados, indican que alcanzar un acuerdo parece una posibilidad lejana.
“Después de haber pagado el precio de reprimir las protestas, no creo que vayan a firmar un acuerdo que haga su posición aún más precaria”, afirmó Vali Nasr, destacado escritor iraní-estadounidense y profesor de estudios de Oriente Medio y asuntos internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, en referencia a las recientes protestas públicas y la represión en Teherán que, según informes, dejó al menos 7.000 muertos.
Otros expertos sostienen que EE.UU. tampoco está seguro de cuánto daño puede infligir militarmente a Irán.
Aunque Washington posee capacidades militares incomparables, la administración Trump “todavía tiene dificultades para prever las consecuencias de una posible operación militar contra Irán”, afirma la periodista iraní con sede en Teherán Fatemeh Karimkhan, aludiendo a las posibles dimensiones regionales de un ataque.
Esta es la principal razón por la que EE.UU. sigue negociando con Irán, añade.
“No creo que se avecine un cambio mágico, independientemente de lo que esté ocurriendo. Irán ha soportado durante mucho tiempo las sanciones occidentales, y una operación militar limitada o cualquier otro tipo de intervención no podrá cambiar eso. ¿Sobrevivirá Irán? El país tiene una larga historia de supervivencia, pero no puedo decir a qué costo será”, señaló a TRT World.
Los analistas también consideran que, pese al tono beligerante, EE.UU. es consciente de las repercusiones de un ataque militar a gran escala contra Irán, un país aliado de Rusia y China y con varios aliados chiíes en la región, desde Líbano hasta Iraq y Yemen.
Al igual que Karimkhan, Eslami cree que Washington está explorando si puede “conseguir lo que quiere mediante negociaciones en lugar de lanzar una guerra regional”.
Sin embargo, Eslami asegura escuchar los tambores de una guerra inminente.
“Personalmente, veo la guerra muy cerca. Esta guerra afectará a Irán de diferentes maneras. Incluso puedo imaginar a altos funcionarios y al líder supremo asesinados en este conflicto”, afirma.
No obstante, considera que una guerra podría no ser suficiente para “eliminar” el sistema iraní instaurado tras 1979, que “probablemente también sobreviviría a este conflicto”.