Un masivo despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, incluida la mayor concentración de poder aéreo desde la invasión de Iraq en 2003, ha preparado el terreno para un nuevo pulso entre EE.UU. e Irán en una de las regiones más volátiles del mundo.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que la situación se aclarará “probablemente en los próximos 10 días” , lo que sugiere que Washington aún explora opciones distintas a la acción militar para obligar a Teherán a abandonar sus ambiciones nucleares.

Esta semana, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron con diplomáticos iraníes en Ginebra para aliviar tensiones.

Según el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ambas partes acordaron “principios rectores” sobre sus respectivas demandas y lograron “buenos avances” respecto al encuentro anterior.

La administración Trump calificó la reunión como “un poco de progreso”, aunque reconoció que las partes siguen “muy alejadas en algunos asuntos”. En una entrevista reciente , el vicepresidente JD Vance se mostró poco optimista sobre el futuro de las conversaciones.

“En cierto modo, todo salió bien; acordaron reunirse después. Pero, en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente (Trump) ha establecido límites que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer ni a superar”, dijo a la cadena Fox News.

EE.UU. exige que Irán abandone su programa de enriquecimiento de uranio, mientras que Teherán sostiene que tiene derecho a desarrollar actividades nucleares “pacíficas”.

Washington e Israel también quieren que Irán reduzca su capacidad de misiles balísticos, algo que Teherán rechaza firmemente porque considera que el país necesita defenderse de sus adversarios.

Por su parte, Irán ha señalado que podría “reducir” sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones occidentales, demanda que, según expertos, tiene fundamento.

“Irán atraviesa una situación macroeconómica extremadamente grave en casi todos los frentes; si el régimen quiere garantizar su supervivencia sin enfrentar oleadas cíclicas de protestas sociales, debe permitir urgentemente la recuperación económica”, afirmó Theo Nencini, experto en Irán, a TRT World.

El liderazgo iraní también ha sugerido que un tercer país, posiblemente Rusia, podría almacenar su arsenal nuclear para demostrar la buena fe de Teherán y que el país no tiene intención de producir armas nucleares.

Mucha incertidumbre

Los expertos señalan que ambas partes necesitarán más tiempo y reuniones regulares para superar sus diferencias, como ocurrió con el acuerdo nuclear de 2015 ( JCPOA , por sus siglas en inglés) firmado durante la administración Obama, del que EE.UU. se retiró en 2018 bajo el primer mandato de Trump.

Mientras continúa el despliegue militar estadounidense en la región, ambas partes intentan definir el “marco de la negociación”, aclarando qué está realmente dispuesto a poner sobre la mesa cada lado, según Nencini.

El analista no percibe un mensaje claro de Washington para alcanzar un acuerdo, mientras que Teherán muestra “pocas señales” de estar dispuesto a negociar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

“No está claro si Donald Trump busca simplemente endurecer el acuerdo de 2015 o si pretende el derrocamiento total del régimen”, señaló Nencini.

Según el experto, si bien en esta etapa es difícil hacer predicciones firmes, ambas partes se están preparando para una confrontación militar.

“Lo que sí parece indiscutible es que ambas partes están ejercitando su fuerza y ​​preparándose para una escalada: Estados Unidos desplegando activos navales y militares cada vez más sustanciales, e Irán señalando su capacidad de involucrarse en un conflicto abierto con poca antelación”, afirma.

Otros expertos también prevén un camino incierto, mientras se espera que Irán presente una propuesta más detallada a la parte estadounidense en las próximas semanas.