Cientos de miles de palestinos tuvieron que volver a huir en medio de uno de los mayores desplazamientos masivos que la ofensiva de Israel ha desatado en Gaza, mientras las fuerzas de Tel Aviv avanzaban sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, con el objetivo de establecer una nueva “zona de seguridad” que pretende apoderarse de más territorios.
Un día después de anunciar su intención de tomar amplias zonas del asediado enclave, el Ejército de Israel avanzó este jueves hacia Rafah, situada en el extremo sur de Gaza, que funcionaba como último refugio para quienes huyeron de otras zonas durante gran parte de la brutal ofensiva.
El Ministerio de Salud de Gaza reportó que los ataques israelíes mataron al menos a 100 personas en las últimas 24 horas, incluyendo al menos a 20 víctimas de un bombardeo al amanecer en el suburbio de Shejaia, en la Ciudad de Gaza.
“Nos están matando mientras dormimos”
Rafah "ha desaparecido, está siendo arrasada", declaró a la agencia de noticias Reuters un padre de siete hijos, que se encuentra entre los cientos de miles de personas que huyeron de Rafah a la vecina ciudad de Jan Yunis.
"Están derribando lo aún quedaba de casas y propiedades", declaró el hombre, quien prefirió no ser identificado por temor a represalias.
Tras un ataque que mató a varias personas en Jan Yunis, Adel Abu Fakher revisaba los daños en su tienda de campaña. "¿Nos queda algo? No nos queda nada. Nos están matando mientras dormimos", declaró.
Los ataques para capturar Rafah representan una importante escalada en la ofensiva de Israel contra Gaza, que Tel Aviv reanudó a mediados de marzo tras un frágil alto el fuego vigente desde enero.
Palestinos temen que Israel busque despoblar Gaza indefinidamente
Israel no ha detallado aún los objetivos a largo plazo para la zona de seguridad que sus tropas ya están ocupando. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes tomarán una zona que denominó el "Eje Morag", en referencia a un antiguo asentamiento israelí que se encontraba entre Rafah, y la principal ciudad vecina, Jan Younis, en el sur de Gaza.
Los palestinos que habían regresado a sus hogares en ruinas durante el breve alto el fuego recibieron la orden de evacuar las comunidades en los extremos norte y sur del enclave.
Ahora temen que la intención de Israel sea despoblar esas zonas indefinidamente, lo que deja a miles de familias permanentemente sin hogar en uno de los territorios más pobres y superpoblados del planeta. La zona de seguridad incluye algunas de las últimas tierras agrícolas de Gaza e infraestructuras hídricas cruciales.
Desde que la primera fase del alto el fuego expiró a principios de marzo sin un acuerdo para prolongarlo, Israel impuso un bloqueo total a los limitados alimentos y ayuda humanitaria que llegaba a los 2,3 millones de habitantes de Gaza, recreando lo que organizaciones internacionales describen como una catástrofe humanitaria tras semanas de relativa calma.
El grupo de resistencia palestino Hamás aún tiene a 59 rehenes israelíes, incluidos los cuerpos de aquellos que han fallecido. Israel pide que estos sean entregados para extender la tregua, mientras Hamás afirma que solo los liberará bajo un acuerdo que ponga fin a la ofensiva de Tel Aviv.
La ofensiva de Israel ha matado hasta la fecha a más de 50.000 palestinos, según las autoridades de salud en Gaza.
“Se cansaron de ser desplazados varias veces”
Los residentes de Rafah afirmaron que la mayoría de los habitantes había acatado la orden israelí de abandonar la zona, mientras los bombardeos israelíes derribaban edificios. Sin embargo, un ataque en la carretera principal entre Jan Yunis y Rafah detuvo la mayor parte del movimiento entre ambas ciudades.
La circulación de personas y el tráfico a lo largo de la carretera costera occidental, cerca de Morag, también se vieron limitados por los bombardeos, según informaron los residentes.
"Otros se quedaron porque no saben a dónde ir o se cansaron de ser desplazados varias veces. Tememos que los maten o, en el mejor de los casos, los detengan", declaró Basem, residente de Rafah quien prefirió no revelar su apellido.
Los mercados están vacíos y los precios de los productos básicos se han disparado debido al bloqueo total de alimentos, medicamentos y combustible impuesto por Israel.
El Ministerio de Salud palestino, con sede en Cisjordania ocupada pero con autoridad nominal sobre los hospitales de Gaza, afirmó que todo el sistema de atención médica del enclave está en riesgo de colapso.
Más de 39.000 niños han quedado huérfanos en Gaza por la ofensiva de Israel
Casi 39.400 niños palestinos han quedado huérfanos a causa de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, según cifras oficiales publicadas este jueves.
"Unos 39.384 niños en Gaza han perdido a uno o ambos padres tras 534 días de genocidio israelí", declaró la Oficina Central de Estadísticas de Palestina en un comunicado con motivo del Día del Niño Palestino, que se celebra el 5 de abril.
La declaración detalló que alrededor de 17.000 niños han perdido a ambos padres por cuenta de los ataques israelíes en Gaza desde octubre de 2023.
"Estos niños viven en condiciones trágicas, muchos de ellos obligados a refugiarse en tiendas de campaña destrozadas o casas destruidas, en una ausencia casi total de asistencia social y apoyo psicológico", añadió la oficina de estadísticas.
"Gaza sufre la mayor crisis de orfandad de la historia moderna", declaró el comunicado. Además, según sus cifras, al menos 17.954 niños han muerto en ataques israelíes en Gaza, incluyendo 274 recién nacidos y 876 bebés menores de un año.
"Diecisiete niños también murieron congelados en las tiendas de campaña que albergaban a las personas desplazadas, y otros 52 murieron de hambre y desnutrición sistemática", completó.
Además, la oficina advirtió que 60.000 niños se enfrentan a la muerte por desnutrición y una hambruna inminente en el enclave, en medio del letal bloqueo israelí.
Los menores de 18 años representan alrededor del 43% de los 5,5 millones de palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada, indicó.
Enviado de Palestina ante la ONU clama acción contra Israel
El enviado actual de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar contra lo que describió como la continua anexión de tierras palestinas por parte de Israel bajo el pretexto de operaciones de seguridad.
Mansour advirtió este jueves que la inacción de la comunidad internacional profundizaría la desesperación de Palestina y reforzaría la percepción de que el mundo los está abandonando.
"Ahora el pueblo palestino se pregunta si la impunidad terminará alguna vez, si sus vidas importarán lo suficiente como para provocar una reacción adecuada", declaró. También citó la desesperación de un niño palestino que, tras presenciar el bombardeo de su casa, le gritó a un camarógrafo: "¿Qué demonios estás grabando? ¿Para qué? Nadie nos mira".
Mansour enfatizó que Israel prioriza la expansión territorial sobre la liberación de rehenes, y afirmó: "El verdadero objetivo de Israel no es la liberación de los rehenes, sino robar tierras palestinas".
Mansour también condenó las declaraciones de funcionarios israelíes que, según él, revelaban planes para el desplazamiento forzoso de palestinos. "Paralelamente, los líderes israelíes continúan provocando y tomando todas las medidas posibles para impulsar la llamada migración voluntaria, el nombre en clave para el traslado forzoso de palestinos", declaró.
"La matanza y la ocupación deben terminar"
El enviado lamentó la falta de presión internacional efectiva sobre Israel y subrayó que "es asombroso que confesiones tan escandalosas de crímenes tan aterradores, que se han estado cometiendo durante tanto tiempo y con tanto impacto en millones de civiles palestinos, sigan sin respuesta".
Mansour refutó además la afirmación del enviado israelí, Danny Danon, sobre miembros de Hamás que utilizan vehículos pertenecientes a la Media Luna Roja. Dannon también insistió en que Israel no tiene intención de permanecer en Gaza, pero Mansour refutó esto señalando la reciente declaración de Netanyahu, quien afirmaba que el ejército israelí había "cambiado de estrategia" para apoderarse de territorio en Gaza.
"No creo que el orador de este otro bando tenga la credibilidad para juzgar a otros por su valentía. Su gobierno y sus fuerzas, con las manos manchadas con la sangre de decenas de miles de palestinos, incluidos más de 17.000 niños, no tienen la autoridad moral para juzgar a nadie", dijo.
Danon respondió argumentando que no habría futuro para los palestinos si continuaban resistiéndose. Mansour desestimó esto, diciendo: "Cuando dejen de matar a nuestros niños y a nuestro pueblo en una cantidad sin precedentes como en Gaza y de encarcelar desde 1967 a más de un millón de palestinos, entonces tendré la oportunidad de creerles. Pero sus acciones demuestran lo contrario". "La matanza y la ocupación deben cesar para allanar el camino hacia una solución de dos Estados que convivan. Entonces habrá una oportunidad para la paz. Pero su conducta no los califica", añadió.
Desde el pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes lanzaron una operación aérea sorpresa sobre Gaza, con la que pusieron un fin sangriento al acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros firmado en enero entre Tel Aviv y Hamás. Los bombardeos de Israel han matado en estas semanas a más de 1.000 personas y herido a más de 2.500.
Más de 50.500 palestinos han muerto en Gaza en la ofensiva militar israelí desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre pasado contra el primer ministro Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva contra el enclave.