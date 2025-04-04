Cientos de miles de palestinos tuvieron que volver a huir en medio de uno de los mayores desplazamientos masivos que la ofensiva de Israel ha desatado en Gaza, mientras las fuerzas de Tel Aviv avanzaban sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, con el objetivo de establecer una nueva “zona de seguridad” que pretende apoderarse de más territorios.

Un día después de anunciar su intención de tomar amplias zonas del asediado enclave, el Ejército de Israel avanzó este jueves hacia Rafah, situada en el extremo sur de Gaza, que funcionaba como último refugio para quienes huyeron de otras zonas durante gran parte de la brutal ofensiva.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que los ataques israelíes mataron al menos a 100 personas en las últimas 24 horas, incluyendo al menos a 20 víctimas de un bombardeo al amanecer en el suburbio de Shejaia, en la Ciudad de Gaza.

“Nos están matando mientras dormimos”

Rafah "ha desaparecido, está siendo arrasada", declaró a la agencia de noticias Reuters un padre de siete hijos, que se encuentra entre los cientos de miles de personas que huyeron de Rafah a la vecina ciudad de Jan Yunis.

"Están derribando lo aún quedaba de casas y propiedades", declaró el hombre, quien prefirió no ser identificado por temor a represalias.

Tras un ataque que mató a varias personas en Jan Yunis, Adel Abu Fakher revisaba los daños en su tienda de campaña. "¿Nos queda algo? No nos queda nada. Nos están matando mientras dormimos", declaró.

Los ataques para capturar Rafah representan una importante escalada en la ofensiva de Israel contra Gaza, que Tel Aviv reanudó a mediados de marzo tras un frágil alto el fuego vigente desde enero.

Palestinos temen que Israel busque despoblar Gaza indefinidamente

Israel no ha detallado aún los objetivos a largo plazo para la zona de seguridad que sus tropas ya están ocupando. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes tomarán una zona que denominó el "Eje Morag", en referencia a un antiguo asentamiento israelí que se encontraba entre Rafah, y la principal ciudad vecina, Jan Younis, en el sur de Gaza.

Los palestinos que habían regresado a sus hogares en ruinas durante el breve alto el fuego recibieron la orden de evacuar las comunidades en los extremos norte y sur del enclave.

Ahora temen que la intención de Israel sea despoblar esas zonas indefinidamente, lo que deja a miles de familias permanentemente sin hogar en uno de los territorios más pobres y superpoblados del planeta. La zona de seguridad incluye algunas de las últimas tierras agrícolas de Gaza e infraestructuras hídricas cruciales.

Desde que la primera fase del alto el fuego expiró a principios de marzo sin un acuerdo para prolongarlo, Israel impuso un bloqueo total a los limitados alimentos y ayuda humanitaria que llegaba a los 2,3 millones de habitantes de Gaza, recreando lo que organizaciones internacionales describen como una catástrofe humanitaria tras semanas de relativa calma.

El grupo de resistencia palestino Hamás aún tiene a 59 rehenes israelíes, incluidos los cuerpos de aquellos que han fallecido. Israel pide que estos sean entregados para extender la tregua, mientras Hamás afirma que solo los liberará bajo un acuerdo que ponga fin a la ofensiva de Tel Aviv.

La ofensiva de Israel ha matado hasta la fecha a más de 50.000 palestinos, según las autoridades de salud en Gaza.

“Se cansaron de ser desplazados varias veces”

Los residentes de Rafah afirmaron que la mayoría de los habitantes había acatado la orden israelí de abandonar la zona, mientras los bombardeos israelíes derribaban edificios. Sin embargo, un ataque en la carretera principal entre Jan Yunis y Rafah detuvo la mayor parte del movimiento entre ambas ciudades.

La circulación de personas y el tráfico a lo largo de la carretera costera occidental, cerca de Morag, también se vieron limitados por los bombardeos, según informaron los residentes.

"Otros se quedaron porque no saben a dónde ir o se cansaron de ser desplazados varias veces. Tememos que los maten o, en el mejor de los casos, los detengan", declaró Basem, residente de Rafah quien prefirió no revelar su apellido.

Los mercados están vacíos y los precios de los productos básicos se han disparado debido al bloqueo total de alimentos, medicamentos y combustible impuesto por Israel.

El Ministerio de Salud palestino, con sede en Cisjordania ocupada pero con autoridad nominal sobre los hospitales de Gaza, afirmó que todo el sistema de atención médica del enclave está en riesgo de colapso.

Más de 39.000 niños han quedado huérfanos en Gaza por la ofensiva de Israel

Casi 39.400 niños palestinos han quedado huérfanos a causa de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, según cifras oficiales publicadas este jueves.