Tras una serie de ataques contra barcos vinculados a Rusia en el mar Negro, Türkiye convocó al embajador de Ucrania y al encargado de negocios interino de Moscú al Ministerio de Relaciones Exteriores para transmitir su preocupación por los incidentes dentro de su zona económica exclusiva en la región.

La viceministra de Exteriores turca, Berris Ekinci, señaló el jueves: “Estamos presenciando una escalada muy seria en las últimas semanas en la guerra entre Rusia y Ucrania, con ataques recíprocos. Y, por último, también hubo ciertos ataques en el mar Negro dentro de nuestra zona económica exclusiva”.

“Ayer y hoy (miércoles y jueves) convocamos al encargado de negocios interino de Rusia y al embajador de Ucrania para transmitir nuestras preocupaciones”, dijo ante la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.