Türkiye convoca a los enviados de Ucrania y Rusia por los ataques en el mar Negro
Türkiye citó al embajador de Ucrania y al encargado de negocios interino de Rusia al Ministerio de Relaciones Exteriores para expresar su preocupación por los recientes ataques contra barcos vinculados a Rusia en el mar Negro.
Ankara expresó su preocupación por los ataques entre Rusia y Ucrania, incluidos incidentes en la zona económica turca del mar Negro. / AA / AA
5 de diciembre de 2025

Tras una serie de ataques contra barcos vinculados a Rusia en el mar Negro, Türkiye convocó al embajador de Ucrania y al encargado de negocios interino de Moscú al Ministerio de Relaciones Exteriores para transmitir su preocupación por los incidentes dentro de su zona económica exclusiva en la región.

La viceministra de Exteriores turca, Berris Ekinci, señaló el jueves: “Estamos presenciando una escalada muy seria en las últimas semanas en la guerra entre Rusia y Ucrania, con ataques recíprocos. Y, por último, también hubo ciertos ataques en el mar Negro dentro de nuestra zona económica exclusiva”.

“Ayer y hoy (miércoles y jueves) convocamos al encargado de negocios interino de Rusia y al embajador de Ucrania para transmitir nuestras preocupaciones”, dijo ante la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.

El pasado martes, el barco ruso Midvolga 2 fue atacado por un dron a 80 millas náuticas de la costa turca y sufrió daños menores. Antes, el 28 de noviembre, los petroleros Kairos y Virat fueron atacados a 28 y 38 millas náuticas de la costa de Türkiye, lo que provocó un incendio y daños en el casco.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió el pasado lunes que estos ataques marcan una escalada alarmante y no pueden justificarse.

FUENTE:TRT Español y agencias
