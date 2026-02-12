ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Iraq dice haber trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria en coordinación con EE.UU.
Miembros de Daesh fueron llevados desde Siria a prisiones iraquíes en coordinación con la coalición internacional liderada por Estados Unidos, en una medida que, según Bagdad, busca evitar fugas y contener posibles amenazas a la seguridad.
Iraq dice haber trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria en coordinación con EE.UU.
A finales de 2017, Iraq declaró la victoria sobre Daesh después de tres años de feroces combates. / Reuters
hace 5 horas

Iraq ha trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria a prisiones iraquíes, en coordinación con la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo terrorista, según informó el jueves un portavoz militar iraquí.

“La decisión (de trasladar a miembros de Daesh a Iraq) tuvo como objetivo evitar que estos terroristas escaparan de las cárceles sirias y garantizar que no se conviertan en una bomba de tiempo que amenace la seguridad”, declaró Sabah al-Numan a la agencia estatal INA.

“La decisión del Gobierno fue valiente y se basó en cálculos precisos y procedimientos cuidadosamente planificados para trasladarlos y ubicarlos en prisiones iraquíes sin que se produjera ningún problema”.

Indicó que el traslado de los miembros de Daesh “se llevó a cabo en coordinación entre las autoridades iraquíes y la coalición internacional contra Daesh”.

“Todas las prisiones donde fueron recluidos están completamente cerradas… y están plenamente bajo la autoridad del Ministerio de Justicia”, afirmó.

“No se ha registrado ninguna fuga ni incidente disciplinario en esas prisiones”, añadió el portavoz.

RECOMENDADOS

Señaló que el Gobierno iraquí ha instado reiteradamente a los gobiernos extranjeros a repatriar a sus nacionales entre los detenidos de Daesh.

El portavoz expresó su esperanza de que más países adopten medidas para recuperar a sus ciudadanos y así ayudar a cerrar este expediente, “que sigue representando un riesgo para la estabilidad en Iraq y Siria, especialmente mientras las familias de los miembros de Daesh permanezcan en Siria”.

A finales de 2017, Iraq declaró la victoria sobre Daesh tras tres años de intensos combates.

Sin embargo, el grupo continúa activo en provincias del norte, oeste y este del país, llevando a cabo ataques esporádicos, mientras el Gobierno sigue lanzando operaciones de seguridad y militares para eliminar sus remanentes.

RelacionadoTRT Español - El presidente sirio recibe a una delegación kurda tras un histórico decreto de ciudadanía
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Epstein financió grupos anti-Palestina, incluido uno ligado a asentamientos sionistas: FBI
“Anexión de facto”: repudio a medida de Israel para ampliar asentamientos en Cisjordania ocupada
Irán envía a su jefe de seguridad a Omán antes de continuar las negociaciones nucleares con EE.UU.
Cuba frena el suministro de combustible a aerolíneas, en medio del asedio petrolero de EE.UU.
¿Gaza, sin salida? Sólo 180 palestinos cruzaron por Rafah a Egipto en primera semana de reapertura
El presidente iraní Pezeshkian califica de “paso adelante” las conversaciones nucleares con EE.UU.
Dos temporales consecutivos azotan el sur de España y el Gobierno pide fondos de emergencia
Trump elogia al nuevo presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul
Netanyahu dice que “Epstein no trabajó para Israel”, pero nuevos archivos del FBI lo cuestionan
Cuba reduce la semana laboral a cuatro días para hacer frente a la grave crisis energética
Israel bombardea Gaza con artillería y fuego naval y demuele edificios en Jan Yunis
Trump afirma que Estados Unidos mantuvo conversaciones "muy buenas" con Irán en Omán
La UE anuncia su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia en energía, banca y comercio
EE.UU. impone nuevas sanciones petroleras a Irán minutos después de concluir las conversaciones