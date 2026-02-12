Iraq ha trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria a prisiones iraquíes, en coordinación con la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo terrorista, según informó el jueves un portavoz militar iraquí.
“La decisión (de trasladar a miembros de Daesh a Iraq) tuvo como objetivo evitar que estos terroristas escaparan de las cárceles sirias y garantizar que no se conviertan en una bomba de tiempo que amenace la seguridad”, declaró Sabah al-Numan a la agencia estatal INA.
“La decisión del Gobierno fue valiente y se basó en cálculos precisos y procedimientos cuidadosamente planificados para trasladarlos y ubicarlos en prisiones iraquíes sin que se produjera ningún problema”.
Indicó que el traslado de los miembros de Daesh “se llevó a cabo en coordinación entre las autoridades iraquíes y la coalición internacional contra Daesh”.
“Todas las prisiones donde fueron recluidos están completamente cerradas… y están plenamente bajo la autoridad del Ministerio de Justicia”, afirmó.
“No se ha registrado ninguna fuga ni incidente disciplinario en esas prisiones”, añadió el portavoz.
Señaló que el Gobierno iraquí ha instado reiteradamente a los gobiernos extranjeros a repatriar a sus nacionales entre los detenidos de Daesh.
El portavoz expresó su esperanza de que más países adopten medidas para recuperar a sus ciudadanos y así ayudar a cerrar este expediente, “que sigue representando un riesgo para la estabilidad en Iraq y Siria, especialmente mientras las familias de los miembros de Daesh permanezcan en Siria”.
A finales de 2017, Iraq declaró la victoria sobre Daesh tras tres años de intensos combates.
Sin embargo, el grupo continúa activo en provincias del norte, oeste y este del país, llevando a cabo ataques esporádicos, mientras el Gobierno sigue lanzando operaciones de seguridad y militares para eliminar sus remanentes.