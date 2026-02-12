Iraq ha trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria a prisiones iraquíes, en coordinación con la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo terrorista, según informó el jueves un portavoz militar iraquí.

“La decisión (de trasladar a miembros de Daesh a Iraq) tuvo como objetivo evitar que estos terroristas escaparan de las cárceles sirias y garantizar que no se conviertan en una bomba de tiempo que amenace la seguridad”, declaró Sabah al-Numan a la agencia estatal INA.

“La decisión del Gobierno fue valiente y se basó en cálculos precisos y procedimientos cuidadosamente planificados para trasladarlos y ubicarlos en prisiones iraquíes sin que se produjera ningún problema”.

Indicó que el traslado de los miembros de Daesh “se llevó a cabo en coordinación entre las autoridades iraquíes y la coalición internacional contra Daesh”.

“Todas las prisiones donde fueron recluidos están completamente cerradas… y están plenamente bajo la autoridad del Ministerio de Justicia”, afirmó.

“No se ha registrado ninguna fuga ni incidente disciplinario en esas prisiones”, añadió el portavoz.