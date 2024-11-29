El algoritmo que ha hecho que TikTok, la red social de videos cortos, sea tan exitosa volvió a estar bajo la lupa después de que Estados Unidos le ordenara a su propietario chino, ByteDance, vender los activos de la aplicación en el país o enfrentarse a una prohibición a nivel nacional.
Aquí te explicamos cómo funciona y por qué ha generado más debate que la tecnología que utilizan sus grandes rivales como Instagram de Meta, YouTube de Google y Snapchat.
Se considera que los algoritmos son fundamentales para las operaciones generales de ByteDance, y esta compañía preferiría cerrar la aplicación en EE.UU. antes que venderla, informó Reuters citando varias fuentes.
En 2020, China hizo una serie de cambios en sus leyes de exportación, las cuales le otorgaron derechos de aprobación sobre todas las exportaciones de algoritmos y códigos fuente. Lo que añadió una capa de complejidad a cualquier esfuerzo por vender la aplicación.
Antes de que surgiera TikTok, muchos creían que el secreto de una red social exitosa estaba en tecnología que fomentara la conexión entre los vínculos sociales de un usuario, justamente dada la popularidad de Facebook e Instagram de Meta.
Pero TikTok demostró que un algoritmo enfocado en entender el interés de un usuario podría ser más poderoso. En lugar de construir su tecnología sobre un "grafo social" como lo ha hecho Meta, los líderes de TikTok, incluido el CEO Shou Zi Chew, han dicho que su algoritmo se basa en "señales de interés".
Aunque sus rivales tienen algoritmos similares que se basan en el interés de los usuarios, TikTok además puede potenciar la efectividad de su tecnología con el formato de video corto, destacó Catalina Goanta, profesora asociada de la Universidad de Utrecht.
"El sistema de recomendación de contenidos es muy común. Pero lo que hace diferente a TikTok como aplicación es el diseño y el contenido”, explicó.
“Una plataforma dinámica”
El formato de video corto permite que el algoritmo de TikTok sea mucho más dinámico e incluso pueda detectar los cambios en las preferencias e intereses de los usuarios durante diferentes períodos de tiempo. Al punto de ser tan específico que logra identificar lo que a un usuario le puede gustar dependiendo del momento del día.
A esto se suma que el formato de video corto permite que TikTok entienda las preferencias de los usuarios a un ritmo mucho más rápido, dijo Jason Fung, exjefe de la unidad de juegos de TikTok.
"Como está en un formato breve, es un video corto, se pueden recopilar los datos sobre la preferencia de un usuario mucho más rápido que YouTube, donde tal vez los videos tienen en promedio algo menos de 10 minutos", indicó. "Imagina que estás recolectando datos sobre un usuario cada 10 minutos en promedio, en comparación a cada pocos segundos", completó.
El hecho de que TikTok se haya creado como una aplicación diseñada para dispositivos móviles desde el principio también le dio una ventaja sobre otras plataformas rivales, que tuvieron que adaptar sus interfaces adecuadas antes a las pantallas de computadoras.
Su debut temprano en el mercado de videos cortos también le permitió a TikTok ganar superioridad como pionera. Instagram lanzó Reels en 2020, mientras que YouTube estrenó Shorts en 2021, lo que le dio años de ventaja a la plataforma china en datos y desarrollo de experiencia de producto.
Con frecuencia, TikTok también recomienda contenido distinto al relacionado con los intereses de los usuarios, lo cual, ha reiterado la dirección de la compañía, resulta esencial para la experiencia.
Un estudio, que investigadores de EE.UU. y Alemania publicaron el mes pasado, descubrió que el algoritmo de TikTok "aprovecha los intereses de los usuarios para un 30% a 50% de los videos recomendados". La investigación analizó datos de 347 usuarios de TikTok y cinco bots automatizados.
Y para completar el panorama, los bajos costos laborales en China, le han permitido a las empresas de redes sociales contratar a muchos gestores de contenidos para etiquetar minuciosamente sus videos, imágenes y datos, así como a los usuarios.
Si bien contratar este tipo de personasl es ahora una práctica común e importante para las compañías de inteligencia artificial, ByteDance fue una de las primeras en adoptar esta estrategia.
"Clasificar estas etiquetas representa mucho trabajo. Es muy laborioso", dijo Yikai Li, gerente de la agencia de publicidad Nativex y exdirector de ByteDance. "Así que las empresas chinas tienen una ventaja aquí. Pueden permitirse contratar a mucha más gente. El coste es más barato que para las empresas estadounidenses".