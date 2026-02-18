CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
3 min de lectura
Israel se prepara para ataques contra Irán pese a las negociaciones nucleares, según un reporte
Netanyahu se muestra escéptico sobre el proceso de diálogo entre Estados Unidos e Irán y, según reportes, ha celebrado múltiples reuniones de seguridad a puerta cerrada.
Israel se prepara para ataques contra Irán pese a las negociaciones nucleares, según un reporte
Imagen de archivo de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. / Reuters
hace 9 minutos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al Mando del Frente Interno prepararse para una eventual guerra con Irán y ha declarado un estado de “alerta máxima”, según informó el diario Yedioth Ahronoth.

En la misma línea, la cadena CNN Arabic reportó el miércoles, citando a dos fuentes israelíes anónimas, que Israel elevó el nivel de alerta de sus fuerzas y aceleró sus preparativos militares ante los “crecientes indicios” de que un ataque coordinado con Estados Unidos contra Irán podría ser inminente.

En este contexto, Tel Aviv ha mostrado en las últimas semanas un escepticismo cada vez mayor respecto al proceso de negociación entre Washington y Teherán y, según una de las fuentes, un alto cargo militar, ha avanzado simultáneamente en planes ofensivos y defensivos.

Asimismo, Netanyahu ha convocado esta semana varias reuniones de seguridad a puerta cerrada con el fin de evaluar el grado de preparación del país y la coordinación con sus aliados, añadieron las fuentes.

De acuerdo con uno de los informantes, si el presidente estadounidense, Donald Trump, diera luz verde a la operación, cualquier ataque no solo superaría con creces los bombardeos de junio pasado durante la guerra de doce días, sino que implicaría una ofensiva coordinada a gran escala entre Washington y Tel Aviv.

Por su parte, el portal Axios, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, informó previamente de que una eventual ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán podría transformarse en una campaña masiva de varias semanas.

Sin embargo, mientras Israel se prepara para una acción inmediata, fuentes estadounidenses señalaron a Axios que el Ejército de Estados Unidos podría requerir más tiempo para completar sus propios preparativos.

Todo ello ocurre en un momento en que Washington ha desplegado en la región el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln; además, el portaaviones USS Gerald R. Ford se encuentra también en camino, junto con cazas adicionales.

RECOMENDADOS

En el plano diplomático, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, describió el martes las conversaciones de Ginebra como productivas “en algunos aspectos”, aunque matizó que Irán “aún no está dispuesto” a abordar las “líneas rojas” fijadas por Trump.

En contraste, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que el ambiente había sido “más constructivo”.

Cabe recordar que Netanyahu viajó a Washington a principios de este mes para reunirse con Trump, en un desplazamiento interpretado como un intento de Tel Aviv de influir en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

Finalmente, Irán ha instado a Washington a mantenerse alerta frente a lo que considera un actor dispuesto a torpedear las negociaciones: Israel.

RelacionadoTRT Español - EE.UU. e Israel evalúan un ataque de semanas contra Irán, según un informe


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Fuerzas israelíes atacan a periodistas que cubrían agresiones de colonos en Cisjordania ocupada
El ministro israelí Ben-Gvir irrumpe en la prisión de Ofer y supervisa abusos contra palestinos
¿Qué significan los crecientes lazos entre Türkiye y Egipto para Oriente Medio?
Rusia dice que sostendrá una ronda de diálogo con Ucrania y EE.UU. en Ginebra la próxima semana
Liga Árabe alerta sobre expansión israelí en Cisjordania ocupada en cumbre urgente
Trump espera un acuerdo con Irán el próximo mes, entre reportes sobre envío de segundo portaaviones
Las fuerzas de EE.UU. completan su retirada de una base militar clave en Siria: CENTCOM
Corporación Petrolera Turca firma un memorando con BP para posible colaboración en Iraq y Libia
Iraq dice haber trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria en coordinación con EE.UU.
Gaza insta al comité nacional a entrar “urgentemente” al enclave palestino asediado
Reforma laboral de Milei se aprueba en el Senado de Argentina, entre protestas y críticas
Propuesta de paz para Gaza busca desarme gradual de Hamás, bajo marco respaldado por EE.UU.: informe
La calle Atatürk se inaugura en Guayaquil como símbolo de amistad entre Ecuador y Türkiye
Türkiye y Grecia deben mantener abiertos los canales de diálogo, afirma el presidente Erdogan
EE.UU. e Irán muestran flexibilidad ante posible acuerdo nuclear, destaca ministro turco Fidan