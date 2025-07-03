Palizas, privación constante del sueño, hacinamiento extremo, desnutrición, amenazas y otras formas de tortura sufrió el migrante Kilmar Ábrego García durante su reclusión en la megacárcel de El Salvador, conocida como el Cecot, a donde llegó tras ser deportado erróneamente por el Gobierno de Estados Unidos. Así lo reveló un documento presentado por sus abogados ante un tribunal de Maryland.

Esta es la primera vez que Ábrego García da detalles de su experiencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, construyó e inauguró en 2023 para encarcelar a miembros de pandillas. Sin embargo, a ese lugar también llegó Ábrego, junto a más de 200 migrantes deportados en marzo pasado como parte de la dura política de inmigración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según la denuncia, Ábrego "fue sometido a torturas físicas y psicológicas, incluyendo palizas, privación del sueño, hacinamiento extremo, mala alimentación, amenazas y exposición constante a luces brillantes”. Él y otros migrantes "fueron obligados a permanecer de rodillas" durante varias horas durante la noche y los guardias golpeaban a cualquiera que caía por el cansancio.

Los detenidos, sostiene el documento judicial, estaban confinados en una celda con luces prendidas las 24 horas del día y se amontonaban en literas metálicas sin colchones. También “se le negó el acceso al baño, obligándolo a ensuciarse, y fue sometido a humillaciones y amenazas constantes por parte de los guardias”.

Debido a la mala e insuficiente alimentación, Ábrego García perdió 14 kilos durante las dos semanas en las que estuvo recluido en el Cecot, indicaron los abogados, antes de ser enviado a otra prisión salvadoreña en medio de la fuerte presión mediática que su caso generó en Estados Unidos.

Una deportación errónea



