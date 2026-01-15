“Türkiye se opone a cualquier intervención militar contra Irán”, afirmó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, durante una conferencia de prensa en Estambul. El jefe de la diplomacia turca señaló además que Teherán debe resolver “sus propios problemas internos por sí mismo”.

En este marco, Fidan señaló que los recientes acontecimientos en Irán tienen una dimensión internacional, subrayando que Teherán está “sujeto a sanciones” debido a algunas de sus políticas, que ha afectado su economía. En este contexto, Fidan señaló que había instado a sus homólogos iraníes a avanzar en la resolución de los problemas con los países de la región.

“Irán debería abordar sus cuestiones sobre el asunto nuclear global mediante la diplomacia, sin dejar pasar ninguna oportunidad, para que ciertos problemas estructurales que generan dificultades económicas puedan eliminarse”, afirmó.

Asimismo, el ministro subrayó que, cuando un país se encuentra bajo aislamiento internacional, la prestación de ciertos servicios económicos se vuelve limitada. En ese sentido, destacó que “Irán tiene una gran población y una sociedad dinámica. Cuenta con personas instruidas, con un fuerte deseo de vivir y de participar en la vida social. Cuando se priva a una sociedad así de ciertas oportunidades, surgen este tipo de problemas”.

“Lo que se confunde aquí es que las dificultades que enfrenta la población debido a problemas económicos y de otra índole pueden aparecer como un levantamiento ideológico contra el gobierno. En realidad, esto constituye una zona gris”, añadió.

Por otra parte, indicó que, “cuando se examina de cerca, no existe una situación que despierte el apetito de algunos países hostiles a Irán en el exterior, en términos de animadversión hacia el gobierno”. “Sin embargo, las dificultades económicas generadas por las políticas actuales, y la incapacidad de mitigarlas, sí dan lugar a problemas serios”, subrayó.

“No queremos ver ninguna intervención aquí”, indicó, agregando que “si se observan las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta ahora no se ha visto una preferencia firme por el uso de fuerzas terrestres”.

“Türkiye seguirá con esfuerzos para segunda etapa de tregua en Gaza”

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fidan también se refirió a la situación en Gaza, abordando específicamente la segunda fase del alto el fuego. Explicó que recientemente se celebró una reunión para discutir cómo implementar esta nueva etapa y señaló que la comunidad internacional insiste en la ejecución completa del plan.

Sin embargo, advirtió que el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha estado trabajando en su contra, cuyo objetivo es expulsar a los palestinos.