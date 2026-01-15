“Türkiye se opone a cualquier intervención militar contra Irán”, afirmó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, durante una conferencia de prensa en Estambul. El jefe de la diplomacia turca señaló además que Teherán debe resolver “sus propios problemas internos por sí mismo”.
En este marco, Fidan señaló que los recientes acontecimientos en Irán tienen una dimensión internacional, subrayando que Teherán está “sujeto a sanciones” debido a algunas de sus políticas, que ha afectado su economía. En este contexto, Fidan señaló que había instado a sus homólogos iraníes a avanzar en la resolución de los problemas con los países de la región.
“Irán debería abordar sus cuestiones sobre el asunto nuclear global mediante la diplomacia, sin dejar pasar ninguna oportunidad, para que ciertos problemas estructurales que generan dificultades económicas puedan eliminarse”, afirmó.
Asimismo, el ministro subrayó que, cuando un país se encuentra bajo aislamiento internacional, la prestación de ciertos servicios económicos se vuelve limitada. En ese sentido, destacó que “Irán tiene una gran población y una sociedad dinámica. Cuenta con personas instruidas, con un fuerte deseo de vivir y de participar en la vida social. Cuando se priva a una sociedad así de ciertas oportunidades, surgen este tipo de problemas”.
“Lo que se confunde aquí es que las dificultades que enfrenta la población debido a problemas económicos y de otra índole pueden aparecer como un levantamiento ideológico contra el gobierno. En realidad, esto constituye una zona gris”, añadió.
Por otra parte, indicó que, “cuando se examina de cerca, no existe una situación que despierte el apetito de algunos países hostiles a Irán en el exterior, en términos de animadversión hacia el gobierno”. “Sin embargo, las dificultades económicas generadas por las políticas actuales, y la incapacidad de mitigarlas, sí dan lugar a problemas serios”, subrayó.
“No queremos ver ninguna intervención aquí”, indicó, agregando que “si se observan las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta ahora no se ha visto una preferencia firme por el uso de fuerzas terrestres”.
“Türkiye seguirá con esfuerzos para segunda etapa de tregua en Gaza”
Durante la conferencia de prensa, el ministro Fidan también se refirió a la situación en Gaza, abordando específicamente la segunda fase del alto el fuego. Explicó que recientemente se celebró una reunión para discutir cómo implementar esta nueva etapa y señaló que la comunidad internacional insiste en la ejecución completa del plan.
Sin embargo, advirtió que el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha estado trabajando en su contra, cuyo objetivo es expulsar a los palestinos.
Aun así, el ministro reconoció que, pese a los desafíos existentes, Türkiye continuará sus esfuerzos diplomáticos hasta que el proceso pueda completarse.
“El YPG es una amenaza para la región y Türkiye”
Por otro lado, Fidan también abordó la situación en Siria, subrayando que el grupo terrorista YPG –la rama siria del grupo terrorista PKK– sigue representando “una amenaza tanto para la región” como para Türkiye. Destacó que Ankara no tiene ningún problema con el pueblo kurdo en Siria, sino que el problema radica en la organización terrorista que opera en cuatro países bajo distintos nombres.
“Queremos que se implemente el acuerdo del 10 de marzo, incluso si genera dificultades”, dijo, en referencia al pacto que, según afirman Türkiye y el gobierno sirio, el YPG no ha cumplido.
El ministro expresó además que Ankara se sorprende al ver que algunos países hablan de conexiones “recién descubiertas” entre el YPG y el grupo terrorista PKK, y añadió que esa relación “ha sido de conocimiento común desde hace mucho tiempo”.
Al referirse a la reciente violencia en la ciudad siria de Alepo, afirmó: “Advertimos que el proceso no debe derivar en el uso de armas. Esto es un patrón recurrente. Desde Tel Rifaat y Ayn al-Arab, dejamos claro que su presencia allí es ilegal. Si desean demostrar buena voluntad, deben entrar en un proceso basado en la diplomacia y el diálogo. No tienen ni la capacidad ni la voluntad para relacionarse con múltiples actores y gestionar un entorno tan complejo”.
“Es esencial que todas las minorías estén representadas en la Constitución siria. El equilibrio crítico está aquí: participar en el proceso como una entidad política separada es el verdadero problema. Vivir bajo una sola bandera, preservando la propia identidad y beneficiándose por igual de los recursos nacionales, es una estructura más adecuada. De lo contrario, dividir el país en entidades políticas y crear enclaves abriría el camino a la fragmentación, algo que exige la máxima cautela”, añadió.
Rol clave de Türkiye en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia
Por otra parte, Fidan señaló que, si se alcanza un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que ponga fin a la guerra, las fuerzas navales turcas supervisarán su cumplimiento el mar Negro.
“Si se logra un acuerdo de paz, tendrá tres dimensiones: cómo se supervisará la paz, cómo se mantendrá la capacidad de disuasión de Ucrania y qué medidas se tomarán en caso de violaciones. Militarmente, la paz tiene tres ámbitos: tierra, aire y mar. El mar Negro es una región que concierne directamente a Türkiye”, añadió.
“La guerra entre Rusia y Ucrania y los acontecimientos en las relaciones transatlánticas han hecho que la seguridad de la Unión Europea sea cada vez más cuestionable. Türkiye, liderada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, ha realizado un esfuerzo significativo en este proceso. Estos esfuerzos continuarán en 2026”, señaló.