Portando su uniforme militar, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó una advertencia dirigida a resonar a más de 3.300 kilómetros de distancia, hasta Washington: “No han podido ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”. Sus palabras marcan una nueva cúspide en las tensiones que durante semanas se han cocinado entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, por cuenta del envío de múltiples buques de guerra y unas 4.000 tropas de Estados Unidos, cerca de las aguas territoriales de Venezuela. Desde el Gobierno del presidente Donald Trump dicen que son para maniobras contra el narcotráfico, pero la administración de Maduro las considera un “asedio”.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", dijo Maduro en un acto con militares este jueves. Y luego remató: "Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio… No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela".

En medio, los movimientos militares de Washington no tienen descanso. La Armada de Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Caribe y el Pacífico, cerca de Centroamérica y Sudamérica, para lo que denominan operaciones antinarcóticos, informó el diario The Washington Post este miércoles. Entre las embarcaciones movilizadas hay tres destructores, dos buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral. Los destructores transportan destacamentos de la Guardia Costera y fuerzas policiales, responsables de realizar arrestos durante misiones de interdicción de drogas, según el reporte del periódico.

A lo que se suma que un funcionario estadounidense declaró a la agencia de noticias Reuters que siete buques de guerra estadounidenses, además de un submarino de propulsión nuclear, se encontraban en la región o en ruta hacia ella esta semana. Y reporteros de la agencia AFP divisaron al destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada en el Pacífico al canal de Panamá.

Además, este miércoles el Ejército de Estados Unidos publicó fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.

En una de las imágenes, se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto. En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

La pregunta que evaden desde la Casa Blanca





Ante la incertidumbre de una posible operación militar de EE.UU. contra Venezuela –algo que se plantea en voz baja desde los primeros reportes sobre el despliegue marítimo de Washington–, la Casa Blanca ha optado por la evasión: ni confirma ni desmiente. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa, se negó a responder las preguntas sobre la posibilidad de un ataque a Maduro.

"No me adelantaré al presidente (Trump) con respecto a cualquier acción militar ni preguntas relacionadas”, dijo este jueves a medios de comunicación. Y luego, también en tono de advertencia, concluyó que el mandatario está "dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia".

Entonces, Leavitt volvió a arremeter contra el presidente de Venezuela al llamarlo “líder fugitivo” de un cartel. “Como he dicho antes desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país", insistió.

En su intervención, la secretaria de Prensa también mencionó que “muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de esta administración". Una declaración que hace eco de los comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio , el pasado martes cuando sostuvo que Washington “por primera vez en la era moderna está a la ofensiva” contra los carteles del narcotráfico. Y tras resaltar el “esfuerzo en equipo” con otros departamentos del gobierno, añadió que varios países de Latinoamérica se han unido a “esta lucha”.

En ese momento, Rubio hizo referencia a la decisión de Argentina de declarar organización terrorista el supuesto Cartel de los Soles, cuya existencia Maduro, el presidente colombiano Gustavo Petro y otros mandatarios, así como diversos expertos, han negado en reiteradas ocasiones. Después, el secretario estadounidense sostuvo que la “ofensiva” contra el narcotráfico gana aliados en Latinoamérica. Así mencionó que recientemente Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, y ahora Argentina, se habían sumado a sus esfuerzos. “Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, señaló.

Desde que EE.UU. redobló sus acusaciones contra Maduro, hace dos semanas, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de Venezuela aseguraron que el señalamiento de Washington sobre su presunta vinculación con el narcotráfico, es una “calumnia infame”.

“Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab el pasado 18 de agosto, al leer un comunicado suscrito por las tres instituciones. Ante esto, denunciaron esta campaña como una “operación ilegítima, que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos”.

Caracas no se queda de brazos cruzados





Ahora bien, ante el despliegue naval de Estados Unidos, Venezuela no se ha quedado de brazos cruzados: Caracas anunció el pasado martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales.

En un video publicado en redes sociales, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un despliegue "importante" de buques de guerra y drones “con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", en el noroeste del país. "Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió.

Y ya un día antes, este lunes, Maduro, había revelado el despliegue de 15.000 tropas en estados fronterizos con Colombia. “Van a ir 15.000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional", dijo Maduro en su programa semanal de televisión. Y el jueves agradeció a su homólogo colombiano, Petro, por ordenar un aumento del número de efectivos en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre ambos países.

"Quiero agradecer al presidente de Colombia (...) Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano", expresó Maduro.

Asimismo, informó que dio la orden al ministro Padrino, para que "vuelva a llamar" y coordine con su homólogo de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, la defensa de la zona fronteriza y que este territorio sea limpiado de "bandas narcoterroristas".