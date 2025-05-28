Bombas, sangre, hambre y desesperación forman parte de las imágenes que aparecen a diario en los medios y las redes sociales sobre lo que ocurre en Gaza. Este miércoles se cumplen 600 días desde que Israel desató su brutal ofensiva, matando a casi 54.000 personas, aunque algunos estudios indican que la cifra podría ser mucho mayor. Una estadística desgarradora, acompañada por políticas sistemáticas para debilitar al pueblo palestino, forzarlo a abandonar sus hogares e intentar borrar su historia: todos estos elementos que constituyen un genocidio.

Pero este genocidio no empezó con los bombardeos actuales ni con el 7 de octubre de 2023. Es un proceso que comenzó hace 76 años, con la creación del estado de Israel y la Nakba –que en árabe significa catástrofe– , que obligó al desplazamiento forzado de millones de palestinos para ocupar su territorio, acompañado de matanzas indiscriminadas. Desde entonces, Tel Aviv ha sostenido un discurso que presenta a los palestinos como un “otro” conflictivo y peligroso.

Durante décadas, Israel ha extendido esta retórica mientras expandía su control sobre los territorios palestinos, hasta dividirlos entre la actual Cisjordania ocupada y Gaza, donde viven alrededor de 2,3 millones de personas. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Su política ha sido constantemente la del aislamiento geográfico y la migración forzada, una práctica que continúa hasta el día de hoy.

Desplazamiento forzado

Ahora, a diario, Israel ordena a los palestinos desplazarse dentro de Gaza ante los inminentes ataques. Al principio, tenían que abandonar sus hogares y buscar refugios en edificios como escuelas. La gran mayoría han tenido que desplazarse más de una vez, abandonando incluso las precarias tiendas de campaña en las que ahora intentan sobrevivir.

De hecho, este martes Israel emitió otra orden que abarca aproximadamente 155 kilómetros cuadrados en Rafah, Jan Yunis y el centro de Gaza, afectando a más de 60 vecindarios, informó el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric. “Esto representa más del 40% de Gaza”, advirtió.

Bloqueo de ayuda humanitaria

El bloqueo total que Israel impuso a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza comenzó el 2 de marzo. Se extendió por dos meses y medio, con más de dos millones de residentes enfrentando una grave escasez de alimentos, agua y medicinas.

La semana pasada, Tel Aviv prometió permitir el ingreso de 100 camiones con ayuda humanitaria. Sin embargo, esta cifra está muy lejos de las necesidades reales más básicas: el territorio necesita alrededor de 500 camiones de ayuda y 50 camiones de combustible diariamente, de acuerdo con la Oficina de Medios de Gaza.

En esta situación de hambre extrema y necesidades exacerbadas, cientos de palestinos se apresuraron este martes a buscar algo de comida en un centro de distribución de ayuda. En medio de la aglomeración en el lugar –que forma parte del polémico programa de ayuda Fundación Humanitaria de Gaza , respaldado por Estados Unidos- las fuerzas israelíes abrieron fuego, dejando a varios palestinos heridos.

Relacionado TRT Global - ‘Fundación Humanitaria de Gaza’: así utilizan Israel y EE.UU. la ayuda como arma de castigo

“Empezaron a dispararnos, y todos salieron corriendo. ¿Qué está pasando? Los estadounidenses nos prometieron esta ayuda, ¿entonces por qué nos están matando? La gente se está muriendo de hambre”, expresó desesperado un hombre tras el fuego que abrió Israel.

La presión internacional va en aumento sobre Tel Aviv para que levante el bloqueo y permita un acceso humanitario a gran escala. Las organizaciones de ayuda advierten que, si no se actúa de inmediato, las muertes por hambruna seguirán aumentando rápidamente. Una situación que contribuye al debilitamiento sistemático de la población palestina.

Más y más vidas perdidas

Mientras, las fuerzas israelíes continúan asesinando decenas de palestinos a diario mediante ataques con drones, bombardeos, disparos, a lo que se suma el hambre.