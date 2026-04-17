Tras cinco semanas de ataques aéreos continuos que no lograron que Irán cediera ante Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump cambió de estrategia. Ahora, apuesta por la coerción económica, con un embargo a las exportaciones e importaciones de Teherán mediante un doble bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

El bloqueo ilustra un esfuerzo más amplio por mermar la fortaleza económica de Irán y reducir su capacidad de mantener una resistencia a largo plazo.

Esta estrategia se alinea con la postura desafiante de Teherán, históricamente asociada a su fallecido líder Supremo Alí Jamenei, quien frecuentemente subrayó la resistencia ante la presión como elemento clave para contrarrestar a Washington.

Los expertos advierten que, aunque Estados Unidos pueda tener ventaja militar y económica en el corto plazo, el prolongado historial de Irán bajo sanciones occidentales sugiere que podría resistir las consecuencias inmediatas y prepararse para un pulso estratégico prolongado.

Este enfrentamiento continuado podría poner a prueba la paciencia de Washington, a medida que el costo de la guerra comience a afectar la vida cotidiana.

“En el sentido militar y económico inmediato, EE.UU. parece llevar ventaja, porque tiene mayor capacidad para ejercer presión y moldear el entorno estratégico”, declara a TRT World Ali Mammadov, investigador de doctorado en ciencias políticas en la Schar School of Policy and Government de la Universidad George Mason.

Pero Mammadov añade que “el equilibrio a largo plazo sigue siendo incierto y dependerá menos del propio bloqueo que de los términos de cualquier acuerdo eventual”, refiriéndose al intercambio de mensajes entre EE.UU. e Irán y a la posibilidad de una segunda ronda de conversaciones en Islamabad, orientadas a avanzar hacia un acuerdo de paz integral entre los dos enemigos históricos.

Mammadov señala que si el bloqueo estadounidense fuerza a Irán a sentarse a negociar y a aceptar “una limitación estricta” de su programa nuclear, podría considerarse un gran éxito para la administración de Trump.

EE.UU. exige una prohibición de 20 años al enriquecimiento de uranio, mientras que Irán ha indicado que está abierto a una suspensión de cinco años. Lo que sugiere que podría ser posible un compromiso en este punto de desacuerdo fundamental entre ambos países.

Otros asuntos pendientes incluyen el programa de misiles iraní y sus vínculos con aliados chiíes a lo largo de Oriente Medio, desde Líbano hasta Iraq y Yemen.

Si las negociaciones entre EE.UU. e Irán resultan en un aplazamiento temporal o en un alivio de sanciones sin grandes concesiones nucleares por parte de Teherán, “el resultado parecería mucho más ambiguo”, señala Mammadov, apuntando que “la presión actual otorga a EE.UU. influencia a corto plazo, pero la verdadera medida de quién tiene la sartén por el mango se decidirá políticamente, no solo militarmente”.

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El cálculo iraní

A lo largo del conflicto, los analistas sostienen que la estrategia de Irán consiste en evitar la derrota, mientras que EE.UU. necesita una victoria clara para proclamar el éxito.

Actualmente, el conflicto indica que “los iraníes tienen la ventaja”, pese a que Estados Unidos, con “el ejército más avanzado del mundo”, ha sostenido sus intensos ataques contra Teherán, señala el general retirado Mark Kimmitt.

Si bien la administración Trump asegura que su bloqueo de los puertos iraníes en el Golfo es efectivo, los datos marítimos muestran que algunos buques continúan accediendo al estrecho de Ormuz.

Aún no está claro si las embarcaciones que transitan entre el Golfo y el océano Índico tienen alguna vinculación directa con Irán.

Oral Toga, investigador del Centro de Estudios Iraníes, observa que “a pesar del bloqueo declarado", los movimientos de buques en la región "ponen de manifiesto la brecha de aplicación entre la declaración y la interdicción”.

“Irán opera desde una teoría de la victoria diferente. Su doctrina no es la simetría, sino la imposición de costes en múltiples ámbitos: perturbación en Ormuz, activación de fuerzas aliadas, saturación con misiles y drones, y fragmentación de la coalición occidental”, declara Toga a TRT World.