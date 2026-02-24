Luego de las “horas críticas” que atravesó México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, el país comenzó a recuperar poco a poco el orden, según las autoridades. Una calma paulatina que llega después de la ola de violencia desatada por la operación militar contra el capo, y que incluyó bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en varias regiones.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el país registra “más tranquilidad”, mientras las fuerzas de seguridad dieron por controlados la mayoría de los hechos violentos que afectaron al menos a 16 de los 32 estados.

El principal foco de los disturbios fue el estado de Jalisco, cuna del CJNG. Allí se registraron decenas de enfrentamientos entre integrantes del cartel y fuerzas de seguridad, que derivaron en la detención de al menos 41 personas. Ante la magnitud de los hechos, las autoridades desplegaron cerca de 7.000 militares para proteger a la población y restablecer el orden, cifra que siguió en aumento con el envío de otros 2.500 previsto para este martes.

Según el Gabinete de Seguridad, la mayoría de los bloqueos de carreteras fue levantada durante la madrugada del martes, aunque aún permanecían activos siete puntos.

"El 83% de ellos ya fueron liberados y solo hay 7 cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día. Cabe señalar que ayer se registraron 65 bloqueos en Jalisco, lo que refleja una disminución de incidentes", indicó en un comunicado.

En el resto del país, la mayoría de los bloqueos cesó el lunes, aunque en Michoacán persistían obstrucciones en algunos puntos, especialmente en Aguililla, localidad natal de “El Mencho”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad informó que, desde el domingo, se registraron más de 62 muertes, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional en ataques atribuidos al CJNG —la mayoría en Jalisco—, además de una treintena de presuntos integrantes del cartel.

Entre la calma y la cautela en Jalisco

Desde la noche del lunes, en Jalisco —y en particular su capital, Guadalajara—, la actividad comenzó a reanudarse de manera gradual. Algunos comercios levantaron sus persianas, el transporte público volvió a circular —aunque de manera parcial— y el tráfico aéreo empezó a reactivarse. Todo bajo un amplio despliegue de seguridad y en un clima aún marcado por restricciones.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo el domingo en un comunicado que se vivieron "horas críticas" con "incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana" de Guadalajara, y destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil para restablecer poco a poco el orden.

Sin embargo, el retorno a la normalidad estuvo lejos de ser completo. Las escuelas permanecieron cerradas el lunes en Guadalajara y en al menos otros diez estados. En muchos casos, la interrupción de las actividades académicas se extendía, al menos, hasta el miércoles.

En ese marco de aparente calma, aunque todavía atravesada por la incertidumbre, los habitantes intentaban retomar su vida cotidiana. Salieron a comprar alimentos, cargar combustible y abastecerse de lo indispensable, todavía con temor por lo ocurrido. En los pocos establecimientos abiertos se formaron largas filas y en algunos comercios, los carritos resultaron insuficientes, y muchos clientes trasladaban sus compras en cajas o cestos improvisados.

"Hay una sola tienda abierta", cerraron las farmacias y "hay unas colonas (largas filas) para comprar. Y en la carnicería tengo un colón (fila) bárbaro, todo está cerrado. La gente tiene miedo", señaló a la agencia de noticias AFP, Juan Soler, un jubilado de Guadalajara.

En la misma línea, María de Jesús González, empleada de unos 60 años, narró la angustia vivida el domingo: “Estuvimos encerrados, con mucho pánico; no queríamos salir, veíamos el celular y pura cosa que pasó, no pude dormir (...) Ahorita estoy un poco más tranquila, pero con un poco de miedo”.

Reanudación gradual del transporte aéreo

La normalización también comenzó a reflejarse en el transporte aéreo y en la actividad turística. Decenas de vuelos habían sido suspendidos y cerca de 1.000 visitantes nacionales pasaron la noche en el Zoológico de Guadalajara al no poder desplazarse, donde permanecieron resguardados por la policía municipal y metropolitana a la espera de condiciones de seguridad para regresar a sus ciudades.