Luego de las “horas críticas” que atravesó México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, el país comenzó a recuperar poco a poco el orden, según las autoridades. Una calma paulatina que llega después de la ola de violencia desatada por la operación militar contra el capo, y que incluyó bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en varias regiones.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el país registra “más tranquilidad”, mientras las fuerzas de seguridad dieron por controlados la mayoría de los hechos violentos que afectaron al menos a 16 de los 32 estados.
El principal foco de los disturbios fue el estado de Jalisco, cuna del CJNG. Allí se registraron decenas de enfrentamientos entre integrantes del cartel y fuerzas de seguridad, que derivaron en la detención de al menos 41 personas. Ante la magnitud de los hechos, las autoridades desplegaron cerca de 7.000 militares para proteger a la población y restablecer el orden, cifra que siguió en aumento con el envío de otros 2.500 previsto para este martes.
Según el Gabinete de Seguridad, la mayoría de los bloqueos de carreteras fue levantada durante la madrugada del martes, aunque aún permanecían activos siete puntos.
"El 83% de ellos ya fueron liberados y solo hay 7 cierres activos, que ocurrieron en el transcurso del día. Cabe señalar que ayer se registraron 65 bloqueos en Jalisco, lo que refleja una disminución de incidentes", indicó en un comunicado.
En el resto del país, la mayoría de los bloqueos cesó el lunes, aunque en Michoacán persistían obstrucciones en algunos puntos, especialmente en Aguililla, localidad natal de “El Mencho”.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad informó que, desde el domingo, se registraron más de 62 muertes, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional en ataques atribuidos al CJNG —la mayoría en Jalisco—, además de una treintena de presuntos integrantes del cartel.
Entre la calma y la cautela en Jalisco
Desde la noche del lunes, en Jalisco —y en particular su capital, Guadalajara—, la actividad comenzó a reanudarse de manera gradual. Algunos comercios levantaron sus persianas, el transporte público volvió a circular —aunque de manera parcial— y el tráfico aéreo empezó a reactivarse. Todo bajo un amplio despliegue de seguridad y en un clima aún marcado por restricciones.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo el domingo en un comunicado que se vivieron "horas críticas" con "incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana" de Guadalajara, y destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil para restablecer poco a poco el orden.
Sin embargo, el retorno a la normalidad estuvo lejos de ser completo. Las escuelas permanecieron cerradas el lunes en Guadalajara y en al menos otros diez estados. En muchos casos, la interrupción de las actividades académicas se extendía, al menos, hasta el miércoles.
En ese marco de aparente calma, aunque todavía atravesada por la incertidumbre, los habitantes intentaban retomar su vida cotidiana. Salieron a comprar alimentos, cargar combustible y abastecerse de lo indispensable, todavía con temor por lo ocurrido. En los pocos establecimientos abiertos se formaron largas filas y en algunos comercios, los carritos resultaron insuficientes, y muchos clientes trasladaban sus compras en cajas o cestos improvisados.
"Hay una sola tienda abierta", cerraron las farmacias y "hay unas colonas (largas filas) para comprar. Y en la carnicería tengo un colón (fila) bárbaro, todo está cerrado. La gente tiene miedo", señaló a la agencia de noticias AFP, Juan Soler, un jubilado de Guadalajara.
En la misma línea, María de Jesús González, empleada de unos 60 años, narró la angustia vivida el domingo: “Estuvimos encerrados, con mucho pánico; no queríamos salir, veíamos el celular y pura cosa que pasó, no pude dormir (...) Ahorita estoy un poco más tranquila, pero con un poco de miedo”.
Reanudación gradual del transporte aéreo
La normalización también comenzó a reflejarse en el transporte aéreo y en la actividad turística. Decenas de vuelos habían sido suspendidos y cerca de 1.000 visitantes nacionales pasaron la noche en el Zoológico de Guadalajara al no poder desplazarse, donde permanecieron resguardados por la policía municipal y metropolitana a la espera de condiciones de seguridad para regresar a sus ciudades.
Ahora bien, el lunes Aeroméxico anunció que retomará de forma paulatina sus vuelos desde y hacia Guadalajara, así como a otras ciudades de la región. La medida se produjo luego de que el domingo se cancelaran todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México. No obstante, aerolíneas estadounidenses y canadienses continúan suspendiendo vuelos hacia ese punto en específico.
El domingo en la noche, tras los incidentes en las calles, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que se encontraran en zonas cerca de Jalisco que se refugiaran, mientras Canadá expresó su “profunda preocupación” por los enfrentamientos y recomendó evitar salir a las calles.
EE.UU. solo brindó inteligencia y la soberanía se mantuvo, dice Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum, tras reiterar que hay “más tranquilidad” en el país, brindó detalles sobre el operativo que culminó con la muerte de El Mencho. La mandataria aseguró que “está todo en calma, en paz y lo más importante es que estamos trabajando”. Y subrayó que continúan las acciones coordinadas entre el Gobierno federal, las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y los gobiernos estatales para garantizar la seguridad en las regiones afectadas.
Sheinbaum confirmó que la operación incluyó intercambio de información con Estados Unidos, pero remarcó que se realizó bajo los principios de respeto a la soberanía nacional y cooperación sin subordinación.
"Hay información que se comparte, incluso es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos, y el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina este lunes.
La gobernante mexicana se refirió así a la cooperación bilateral que proporcionaron autoridades estadounidenses para realizar el operativo del domingo que derivó en la muerte del narcotraficante. En ese sentido, explicó que la comunicación con Washington en materia de seguridad es permanente y se rige por acuerdos establecidos entre ambos gobiernos.
"Toda la comunicación que se tiene normalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, la relación que se tiene de las Fuerzas Armadas con sus pares pero pues no hay nada en particular", señaló. Y remarcó que la cooperación que se tiene es en "información e inteligencia".
Desde el gobierno mexicano también afirmaron que la cooperación con Estados Unidos continuará en el marco de los principios acordados.
La muerte de “El Mencho” ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los carteles mexicanos. EE.UU. acusaba al líder del CJNG de encabezar un “reinado de terror”, y de destruir “innumerables vidas” mediante el tráfico de fentanilo, ofreciendo hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.
Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su presencia en México y consolidó rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, lo que lo convirtió en uno de los criminales más buscados por ambos países.
Detalles del operativo
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, brindó más detalles sobre el operativo. Indicó que el intercambio de información con Estados Unidos fue clave para avanzar en el caso, aunque precisó que la localización inicial del objetivo fue resultado de inteligencia militar mexicana, posteriormente complementada con datos proporcionados por Washington.
Según afirmó, El Mencho fue localizado en Tapalpa, Jalisco, tras un seguimiento de sus movimientos. El Ejército, junto con tropas de la Guardia Nacional y fuerzas especiales, desplegó un operativo con apoyo aéreo de helicópteros y aviones con el objetivo de sorprender al grupo armado.
Al detectar la presencia militar, los escoltas del capo abrieron fuego y se produjo un enfrentamiento “muy violento”. Tras un primer intercambio de disparos, el narcotraficante huyó hacia una zona boscosa, donde fue cercado por las fuerzas de seguridad. En un segundo choque armado, los agresores impactaron un helicóptero militar, que debió realizar un aterrizaje de emergencia.
Finalmente, los militares repelieron el ataque, hirieron al líder del cartel y lo trasladaron en un avión militar a Morelia, donde murió durante el trayecto. En la operación murieron ocho integrantes del cartel y tres miembros de las fuerzas especiales resultaron heridos.