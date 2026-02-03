El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este martes en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, informó el jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.
En visita oficial a Arabia Saudí, Erdogan está acompañado por su esposa, la primera dama Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek; el ministro de Defensa, Yasar Guler, y otros ministros.
No se ofrecieron más detalles sobre el encuentro a puerta cerrada.
Tras la reunión, Erdogan asistió a una cena privada en su honor ofrecida por Salman en el Palacio de Al-Yamamah.
El mandatario turco fue recibido por el príncipe heredero en una ceremonia oficial celebrada más temprano.
La visita constituye la primera etapa de la gira del presidente Erdogan por países de la región.
Posteriormente, el líder viajará a El Cairo el miércoles, por invitación del presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi, para copresidir la segunda reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel Türkiye-Egipto, indicó Duran.
Durante la visita a Egipto, se espera que Erdogan y Sisi aborden asuntos bilaterales e intercambien puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales, con especial atención en Palestina, añadió.
Erdogan también tiene previsto participar en un Foro Empresarial Türkiye-Egipto durante su estancia en El Cairo.