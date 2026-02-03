El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este martes en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, informó el jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.

En visita oficial a Arabia Saudí, Erdogan está acompañado por su esposa, la primera dama Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek; el ministro de Defensa, Yasar Guler, y otros ministros.

No se ofrecieron más detalles sobre el encuentro a puerta cerrada.

Tras la reunión, Erdogan asistió a una cena privada en su honor ofrecida por Salman en el Palacio de Al-Yamamah.

El mandatario turco fue recibido por el príncipe heredero en una ceremonia oficial celebrada más temprano.