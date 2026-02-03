TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan arranca su gira regional reuniéndose con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí
El presidente de Türkiye se reunió en Riad con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman para reforzar las relaciones políticas y económicas. La gira regional continuará en Egipto, con foco en Palestina y la agenda bilateral.
Erdogan arranca su gira regional reuniéndose con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí
Erdogan fue recibido por Salman en una ceremonia oficial más temprano ese mismo día. / AA
hace 11 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este martes en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, informó el jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.

En visita oficial a Arabia Saudí, Erdogan está acompañado por su esposa, la primera dama Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek; el ministro de Defensa, Yasar Guler, y otros ministros.

No se ofrecieron más detalles sobre el encuentro a puerta cerrada.

Tras la reunión, Erdogan asistió a una cena privada en su honor ofrecida por Salman en el Palacio de Al-Yamamah.

El mandatario turco fue recibido por el príncipe heredero en una ceremonia oficial celebrada más temprano.

RECOMENDADOS

La visita constituye la primera etapa de la gira del presidente Erdogan por países de la región.

Posteriormente, el líder viajará a El Cairo el miércoles, por invitación del presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi, para copresidir la segunda reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel Türkiye-Egipto, indicó Duran.

Durante la visita a Egipto, se espera que Erdogan y Sisi aborden asuntos bilaterales e intercambien puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales, con especial atención en Palestina, añadió.

Erdogan también tiene previsto participar en un Foro Empresarial Türkiye-Egipto durante su estancia en El Cairo.

RelacionadoTRT Español - El presidente de Türkiye, Erdogan, viaja a Arabia Saudí y Egipto para abordar asuntos regionales
FUENTE:TRT World
Explora
El gobierno sirio y el grupo terrorista YPG acuerdan alto el fuego y proceso de integración: informe
Oriente Medio necesita su propio pacto de seguridad inclusivo, afirma ministro turco Hakan Fidan
La UE declara como "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
Hamás reitera que está todo “listo” para traspasar la administración de Gaza al comité palestino
Rusia, Ucrania y EE.UU. se preparan para una segunda ronda de conversaciones de paz en Abu Dabi
Türkiye arresta a seis por presunto espionaje político y militar para Irán
Ministro Fidan pide evitar ataque de EE.UU. contra Irán y dice que Teherán está listo para negociar
Putin elogia los avances en Siria durante conversaciones en Moscú con Al-Sharaa
Legisladores de EE.UU. condenan ataque a Ilhan Omar y señalan la retórica de odio de Trump
Türkiye subraya que la estabilidad de Irán es clave para la seguridad regional
Claves de la regularización de inmigrantes en España: ¿qué es, cómo funciona y a quién beneficia?
Netanyahu insiste en bloquear la reconstrucción de Gaza hasta el desarme de Hamás
Venezuela anuncia desbloqueo de activos en EE.UU. y venta de petróleo, en medio de amenazas de Rubio
Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza
¿Qué pasó en el consulado de Ecuador en Minneapolis? Denuncian que agente de ICE intentó ingresar