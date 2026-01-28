El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este miércoles a su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, por los avances logrados en la restauración de la integridad territorial de Siria, durante un encuentro celebrado en Moscú.

Al abrir la reunión con Al-Sharaa, que realiza su segunda visita a Rusia en cuatro meses, Putin expresó su respaldo al liderazgo sirio y subrayó que el proceso de reunificación territorial está cobrando impulso.

“Hemos seguido muy de cerca sus esfuerzos por restablecer la integridad territorial de Siria y quisiera felicitarle por el hecho de que este proceso esté ganando dinamismo. Como usted sabe, siempre hemos defendido la restauración de la integridad territorial siria y apoyamos firmemente sus esfuerzos en este sentido”, afirmó el mandatario ruso.

Putin elogió de manera especial los avances del Ejército sirio en la región del Éufrates, al considerar que la integración de esta zona es “crítica” para la recuperación plena del país.

“Espero que la integración de la región del Éufrates sea, sin duda, un paso crucial en esta dirección y que contribuya a la restauración de la integridad territorial de Siria en su conjunto”, señaló.

Vínculos históricos entre Rusia y Siria



El presidente ruso destacó además que, gracias al trabajo conjunto de ambos gobiernos, la cooperación económica ha salido “del punto muerto” y ha crecido en torno a un 4 % en los últimos tiempos.

“Puede que no sea tan ambicioso como nos gustaría, pero es significativo. Y debemos hacer todo lo posible para preservar esta tendencia positiva”, añadió.

Putin puso en valor la profundidad de los lazos entre Moscú y Damasco, recordando que las relaciones diplomáticas se establecieron en 1944, en uno de los momentos más difíciles para Rusia, cuando combatía a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora, en las nuevas realidades y gracias en parte, y sobre todo, a sus esfuerzos, las relaciones entre Siria y Rusia se están desarrollando”, afirmó.

También mencionó la reciente visita a Damasco de una amplia delegación interdepartamental del Gobierno ruso, que trabajó activamente con sus homólogos sirios.

“Soy consciente de que en Siria hay mucho que reconstruir, y nuestros operadores económicos, incluidos los del sector de la construcción, están preparados para este trabajo conjunto”, dijo.

Una región necesitada de estabilización



Por su parte, Al-Sharaa señaló que Rusia y Siria han intercambiado 13 delegaciones desde diciembre y expresó su confianza en que la reunión sirva para profundizar la cooperación bilateral.

“Tenemos muchos temas sobre los que trabajar y debatir, y espero que podamos abordarlos en detalle durante nuestro encuentro y que sea fructífero”, afirmó.