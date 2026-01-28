El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este miércoles a su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, por los avances logrados en la restauración de la integridad territorial de Siria, durante un encuentro celebrado en Moscú.
Al abrir la reunión con Al-Sharaa, que realiza su segunda visita a Rusia en cuatro meses, Putin expresó su respaldo al liderazgo sirio y subrayó que el proceso de reunificación territorial está cobrando impulso.
“Hemos seguido muy de cerca sus esfuerzos por restablecer la integridad territorial de Siria y quisiera felicitarle por el hecho de que este proceso esté ganando dinamismo. Como usted sabe, siempre hemos defendido la restauración de la integridad territorial siria y apoyamos firmemente sus esfuerzos en este sentido”, afirmó el mandatario ruso.
Putin elogió de manera especial los avances del Ejército sirio en la región del Éufrates, al considerar que la integración de esta zona es “crítica” para la recuperación plena del país.
“Espero que la integración de la región del Éufrates sea, sin duda, un paso crucial en esta dirección y que contribuya a la restauración de la integridad territorial de Siria en su conjunto”, señaló.
Vínculos históricos entre Rusia y Siria
El presidente ruso destacó además que, gracias al trabajo conjunto de ambos gobiernos, la cooperación económica ha salido “del punto muerto” y ha crecido en torno a un 4 % en los últimos tiempos.
“Puede que no sea tan ambicioso como nos gustaría, pero es significativo. Y debemos hacer todo lo posible para preservar esta tendencia positiva”, añadió.
Putin puso en valor la profundidad de los lazos entre Moscú y Damasco, recordando que las relaciones diplomáticas se establecieron en 1944, en uno de los momentos más difíciles para Rusia, cuando combatía a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
“Ahora, en las nuevas realidades y gracias en parte, y sobre todo, a sus esfuerzos, las relaciones entre Siria y Rusia se están desarrollando”, afirmó.
También mencionó la reciente visita a Damasco de una amplia delegación interdepartamental del Gobierno ruso, que trabajó activamente con sus homólogos sirios.
“Soy consciente de que en Siria hay mucho que reconstruir, y nuestros operadores económicos, incluidos los del sector de la construcción, están preparados para este trabajo conjunto”, dijo.
Una región necesitada de estabilización
Por su parte, Al-Sharaa señaló que Rusia y Siria han intercambiado 13 delegaciones desde diciembre y expresó su confianza en que la reunión sirva para profundizar la cooperación bilateral.
“Tenemos muchos temas sobre los que trabajar y debatir, y espero que podamos abordarlos en detalle durante nuestro encuentro y que sea fructífero”, afirmó.
El presidente sirio subrayó que Siria ha recorrido un largo camino en el último año, ha superado la fase de las sanciones y que su principal objetivo ahora es la restauración de la integridad territorial.
“El gran desafío es la reunificación del territorio sirio. Llevamos trabajando en esta cuestión desde el año pasado. Rusia, por supuesto, desempeña un papel fundamental en Siria, en la estabilización de la situación no solo en Siria, sino también en la región”, declaró.
Al-Sharaa recalcó además que Oriente Medio “necesita urgentemente estabilidad” y agradeció a Putin sus esfuerzos en ese sentido.
Durante su intervención, el mandatario sirio relató que la intensa nevada que vio de camino del aeropuerto al Kremlin le recordó los ataques históricos contra Moscú, repelidos gracias a la resistencia del pueblo y a las duras condiciones climáticas.
“Recordé que históricamente ha habido muchas operaciones militares e intentos de llegar a Moscú, pero la resiliencia del pueblo y el clima incluso ayudaron a repeler esos ataques”, comentó.
Presencia militar rusa
En una comparecencia previa ante la prensa en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, adelantó que Putin y Al-Sharaa abordarían también las cuestiones relacionadas con la presencia de las fuerzas armadas rusas en Siria.
“No tengo ninguna duda de que todos los asuntos vinculados a la presencia de nuestro Ejército en Siria también se plantearán durante las negociaciones de hoy”, señaló.
Peskov añadió que la cooperación entre Moscú y Damasco se está desarrollando activamente tras el cambio de liderazgo en Siria.
“Las relaciones con la República Árabe Siria están evolucionando de manera activa tras el cambio de liderazgo”, afirmó.
Al ser preguntado por informaciones que apuntan a supuestas negociaciones entre las autoridades sirias y Moscú sobre la extradición del expresidente Bashar al Assad desde Rusia, Peskov se limitó a decir: “No comentamos la cuestión de Assad”.
Respecto a los informes que indican que Damasco habría solicitado la retirada rusa de un aeródromo en Qamishli, el portavoz señaló que se trata de un asunto competencia exclusiva del Ministerio de Defensa.
“En cuanto al despliegue de nuestras fuerzas armadas en el territorio de la República Árabe Siria, es prerrogativa del Ministerio de Defensa. Recomendamos dirigirse a ellos”, concluyó.