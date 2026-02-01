En un anuncio que abarca desde Venezuela y se extiende hasta Irán, India y China, el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este sábado que Nueva Delhi le comprará petróleo a Caracas en lugar de a Teherán. Y acto seguido le abrió la puerta a Beijing: dijo que era “bienvenido” si quería adquirir el crudo del país latinoamericano.
“Ya hemos logrado un acuerdo. India va a venir y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya llegamos a ese acuerdo, al concepto del acuerdo. Sin embargo, China también es bienvenida a venir y comprar crudo”, sostuvo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, en conversación con la prensa.
Trump, quien ha señalado en múltiples ocasiones que EE.UU. está "a cargo" de Venezuela, también mencionó que Washington y Caracas se repartirán los beneficios del petróleo. Volvió a reiterar que se está "llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo". "Vamos a vender mucho petróleo y vamos a dejarnos algo y ellos van a dejarse mucho, y les va a ir muy bien. Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros", añadió.
Sus declaraciones se producen apenas un día después de que Nueva Delhi y Caracas acordaran "profundizar y ampliar” su “asociación bilateral en todos los ámbitos”, de acuerdo a una publicación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de la red social X. “Abordamos la cooperación estratégica en energía, agricultura, ciencia y tecnología, industria farmacéutica, minería, sector automotor y turismo; y acordamos avanzar en una hoja de ruta común para relanzar nuestras relaciones en 2026”, añadió la mandataria en funciones.
El primer ministro de India, Narendra Modi, emitió una declaración similar el mismo día. Adicionalmente, fuentes diplomáticas y de la industria petrolera consultadas de manera independiente por la agencia de noticias EFE indicaron que Nueva Delhi busca un "corredor seguro" libre de sanciones para los barriles venezolanos.
Medidas sobre el sector petrolero de Venezuela
Cabe recordar que este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.
El proyecto de ley, al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP tras su primer debate en el Parlamento, destaca que ahora "empresas privadas domiciliadas en la república" podrán “operar en solitario, y deja atrás la exclusividad del Estado y la fórmula de empresas mixtas en la exploración y explotación de crudo”.
Durante los últimos años, para sortear las sanciones que EE.UU. impuso en 2019 a Venezuela, las compañías privadas extranjeras debían asociarse con la petrolera estatal PDVSA como accionistas minoritarios para poder operar.
Ya el pasado miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó ante el Senado cómo el Gobierno de Trump planeaba supervisar los ingresos petroleros de Venezuela, afirmando que los fondos provenientes de las ventas de crudo sancionado se destinarán a servicios básicos y estarán bajo la supervisión de Washington.
En ese momento, añadió que Estados Unidos no subsidiará las inversiones en la industria petrolera venezolana y que solo supervisará las ventas como medida provisional. “Los fondos provenientes de eso se depositarán en una cuenta sobre la que tendremos supervisión”, señaló, al añadir que el proceso estará controlado por el Departamento del Tesoro. Caracas, sostuvo, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.
Jefa diplomática de EE.UU. para Venezuela llega a Caracas
La embajadora Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela, aterrizó en Caracas este sábado con el objetivo de restaurar las relaciones entre los dos países, suspendidas desde 2019. A través de un mensaje en X, la embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió dos fotografías de Dogu descendiendo del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con las palabras "mi equipo y yo estamos listos para trabajar".
Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó en Telegram que recibió a Dogu en el marco de una agenda "orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional".
Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases. Su designación el 22 de enero representa un avance en las relaciones entre Washington y Caracas. Altos diplomáticos estadounidenses ya habían viajado el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.