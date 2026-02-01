En un anuncio que abarca desde Venezuela y se extiende hasta Irán, India y China, el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este sábado que Nueva Delhi le comprará petróleo a Caracas en lugar de a Teherán. Y acto seguido le abrió la puerta a Beijing: dijo que era “bienvenido” si quería adquirir el crudo del país latinoamericano.

“Ya hemos logrado un acuerdo. India va a venir y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya llegamos a ese acuerdo, al concepto del acuerdo. Sin embargo, China también es bienvenida a venir y comprar crudo”, sostuvo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, en conversación con la prensa.

Trump, quien ha señalado en múltiples ocasiones que EE.UU. está "a cargo" de Venezuela, también mencionó que Washington y Caracas se repartirán los beneficios del petróleo. Volvió a reiterar que se está "llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo". "Vamos a vender mucho petróleo y vamos a dejarnos algo y ellos van a dejarse mucho, y les va a ir muy bien. Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros", añadió.

Sus declaraciones se producen apenas un día después de que Nueva Delhi y Caracas acordaran "profundizar y ampliar” su “asociación bilateral en todos los ámbitos”, de acuerdo a una publicación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de la red social X. “Abordamos la cooperación estratégica en energía, agricultura, ciencia y tecnología, industria farmacéutica, minería, sector automotor y turismo; y acordamos avanzar en una hoja de ruta común para relanzar nuestras relaciones en 2026”, añadió la mandataria en funciones.

El primer ministro de India, Narendra Modi, emitió una declaración similar el mismo día. Adicionalmente, fuentes diplomáticas y de la industria petrolera consultadas de manera independiente por la agencia de noticias EFE indicaron que Nueva Delhi busca un "corredor seguro" libre de sanciones para los barriles venezolanos.

Medidas sobre el sector petrolero de Venezuela

Cabe recordar que este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP tras su primer debate en el Parlamento, destaca que ahora "empresas privadas domiciliadas en la república" podrán “operar en solitario, y deja atrás la exclusividad del Estado y la fórmula de empresas mixtas en la exploración y explotación de crudo”.