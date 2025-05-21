En una clara señal de su renovado impulso diplomático hacia Siria, Türkiye llevó a cabo esta semana dos reuniones de alto nivel: una en Damasco con autoridades sirias y otra en Washington con representantes de Estados Unidos. Estos encuentros buscan fortalecer la cooperación en seguridad, reconstrucción y estabilidad regional.

El jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, se reunió en Damasco con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa, el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad Al Shaibani, y el jefe de inteligencia Hussein al-Salama. Según fuentes familiarizadas con la visita, las conversaciones se extendieron durante varias horas el martes y se centraron en la restauración de las relaciones bilaterales tras más de una década de conflicto armado en Siria.

Durante el encuentro, Kalin subrayó el respeto de Türkiye por la integridad territorial y la soberanía política de Siria, y reafirmó la disposición de Ankara a apoyar a Damasco en sus esfuerzos por restablecer el orden y reconstruir las instituciones del Estado. “Türkiye está comprometida con la unidad y la estabilidad a largo plazo de Siria”, afirmaron funcionarios turcos familiarizados con el intercambio.

Uno de los principales temas abordados fue la cooperación en materia de seguridad. Ambas partes discutieron el desarme y la reintegración de grupos armados en el marco de un nuevo esquema nacional, con especial atención a la organización terrorista PKK/YPG. Ankara reiteró su preocupación por la persistencia de actividades terroristas cerca de su frontera y enfatizó la importancia de reforzar la seguridad en los límites entre ambos países.

También se abordó la transferencia de prisiones y centros de detención vinculados al grupo terrorista Daesh a las autoridades sirias, una medida que Türkiye considera clave para garantizar la seguridad regional a largo plazo.

Las conversaciones se ampliaron a temas estratégicos como la gestión fronteriza, la reapertura de pasos aduaneros esenciales y la reconstrucción de rutas comerciales interrumpidas por el conflicto. Türkiye expresó su disposición a colaborar con Siria en la reactivación de estas infraestructuras fundamentales.

Además, se abordaron cuestiones regionales como los bombardeos israelíes sobre territorio sirio y las violaciones del espacio aéreo, así como la posibilidad de levantar las sanciones internacionales impuestas a Siria.

La lucha contra los remanentes de Daesh también ocupó un lugar destacado en la agenda. En cuanto al retorno de los refugiados sirios, Türkiye manifestó su intención de trabajar con Damasco en los aspectos logísticos y en las garantías de seguridad necesarias para facilitar retornos voluntarios y seguros.