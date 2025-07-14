La región de Murcia, en el sureste de España, vive una alarmante escalada de violencia protagonizada por grupos de extrema derecha. Desde el fin de semana, se han registrado múltiples agresiones físicas y verbales contra migrantes en la localidad de Torre Pacheco, desatando una ola de odio y xenofobia.

En esta localidad, casi el 30% de sus 40.000 habitantes es de origen extranjero, y en los últimos días, varios migrantes —principalmente del norte de África— han sido atacados en plena calle. Los agresores, armados con palos, barras de hierro y otros objetos contundentes, han patrullado el municipio con una intención clara: agredir a quienes identifican como “extranjeros”, sin distinguir ni importar si son residentes, migrantes regularizados o en situación irregular, o incluso ciudadanos españoles.

El origen de la violencia y la desinformación

La chispa que encendió esta ola de violencia —una más en el historial reciente de agresiones contra personas migrantes en España— fue una agresión brutal contra un hombre de 68 años atribuida, sin pruebas, a un grupo de migrantes.

El anciano fue atacado el pasado miércoles por varios jóvenes mientras paseaba frente al cementerio de Torre Pacheco. En su denuncia, sugirió que sus agresores podrían ser de origen extranjero, lo que desató una catarata de mensajes de odio en redes sociales y llamamientos a “defender” el municipio de una supuesta “amenaza migrante”.

Y allí fue cuando entró en juego la desinformación: dos contenidos contribuyeron a alimentar la violencia. Por un lado, se difundió un vídeo de 25 segundos que muestra a varios jóvenes golpeando a un hombre de cabello blanco, presentado como el ataque al anciano. No obstante, el propio afectado lo desmintió: aseguró que él no es la persona que aparece en esas imágenes.

Por otra parte, comenzó a circular una fotografía con los rostros de cinco supuestos agresores, pese a que las autoridades no han identificado aún a los responsables y la denuncia original señalaba que eran tres los implicados.

De protesta vecinal a ola de violencia

El viernes, cuando comenzó a circular la noticia, se realizó una manifestación pacífica de vecinos en rechazo a la agresión contra el anciano.

No obstante, la protesta fue capitalizada por grupos de ultraderecha provenientes de fuera del municipio, que tomaron las calles en busca de supuestos culpables.

Así, lo que comenzó como una concentración vecinal por una agresión, derivó en una ola de violencia dirigida específicamente contra jóvenes migrantes del norte de África. Comercios sufrieron ataques, jóvenes migrantes fueron perseguidos por las calles y una ola de mensajes de odio se viralizó en redes sociales sin control.

María Marín, portavoz del partido Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, denunció una serie de agresiones contra jóvenes extranjeros, apoyándose en imágenes que circulan en redes y que muestran episodios violentos en la localidad.

La noche del domingo fue especialmente tensa. Un grupo de radicales irrumpió en un restaurante de comida árabe, provocando destrozos y generando miedo entre los vecinos. La Guardia Civil detuvo a un hombre vinculado a ese incidente, elevando a nueve el número total de arrestos relacionados con los disturbios.

Diversos vídeos difundidos en redes sociales evidencian la crudeza de los ataques, con vehículos dañados y escenas de violencia que han dejado una huella visible en las calles.

Autoridades piden calma

Las autoridades locales y regionales hicieron un llamamiento urgente a la calma.