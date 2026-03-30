Una munición balística lanzada desde Irán y que ingresó en el espacio aéreo de Türkiye fue neutralizada por activos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental, informó el Ministerio de Defensa turco.

Se trata de la cuarta intercepción desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

“Una munición balística, que se determinó fue lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco, ha sido neutralizada por activos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental”, señaló el ministerio en un comunicado este lunes.