Una munición balística lanzada desde Irán y que ingresó en el espacio aéreo de Türkiye fue neutralizada por activos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental, informó el Ministerio de Defensa turco.
Se trata de la cuarta intercepción desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
“Una munición balística, que se determinó fue lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco, ha sido neutralizada por activos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental”, señaló el ministerio en un comunicado este lunes.
El ministerio añadió que Türkiye está respondiendo con firmeza a cualquier amenaza potencial y que sigue de cerca la evolución de la situación en la región.
“Se están tomando todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones frente a cualquier amenaza dirigida contra el territorio y el espacio aéreo del país, y todos los acontecimientos en la región están siendo monitoreados de cerca, con prioridad en nuestra seguridad nacional”, agregó el comunicado.