TÜRKİYE
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La OTAN intercepta un misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco
Un proyectil lanzado desde Irán fue interceptado por sistemas de defensa aérea y antimisiles en el Mediterráneo Oriental, según informó el Ministerio de Defensa de Türkiye.
La OTAN intercepta un misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco
La OTAN intercepta munición balística lanzada desde Irán que ingresaba al espacio aéreo turco. Foto de archivo. / Reuters
hace 20 horas

Una munición balística lanzada desde Irán y que ingresó en el espacio aéreo de Türkiye fue neutralizada por activos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental, informó el Ministerio de Defensa turco.

Se trata de la cuarta intercepción desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

“Una munición balística, que se determinó fue lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco, ha sido neutralizada por activos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental”, señaló el ministerio en un comunicado este lunes.

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El ministerio añadió que Türkiye está respondiendo con firmeza a cualquier amenaza potencial y que sigue de cerca la evolución de la situación en la región.

“Se están tomando todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones frente a cualquier amenaza dirigida contra el territorio y el espacio aéreo del país, y todos los acontecimientos en la región están siendo monitoreados de cerca, con prioridad en nuestra seguridad nacional”, agregó el comunicado.

FUENTE:TRT World
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