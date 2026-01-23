Venezuela avanza en su impulso por abrir un nuevo capítulo energético, entre reformas a leyes clave y la presión política de Washington que no ha cedido un centímetro desde la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero . Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó en primer debate una reforma a la Ley de Hidrocarburos, que busca permitir la inversión de empresas privadas en el sector de crudo venezolano y que allana el camino para el regreso de las petroleras de EE.UU. De hecho, el presidente de ese país, Donald Trump, anticipó casi en paralelo que “muy pronto” se empezará a “perforar”.

De acuerdo al asambleísta Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y quien presentó el proyecto de ley, la reforma nace “como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adaptada a los nuevos tiempos, permitiendo el desarrollo conjunto entre sectores públicos y sectores privados”.

El proyecto, al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP, destaca que ahora "empresas privadas domiciliadas en la república" podrán operar en solitario, y deja atrás la exclusividad del Estado y la fórmula de empresas mixtas en la exploración y explotación de crudo. Durante los últimos años, para sortear las sanciones que EE.UU. impuso en 2019, las compañías privadas extranjeras debían asociarse con la petrolera estatal PDVSA como accionistas minoritarios para poder operar.

Asimismo, la reforma busca modificar la regulación de toda la cadena de valor, desde la exploración hasta la comercialización, y propone flexibilizar las regalías estatales, reduciéndolas del 30% hasta un 20% para empresas privadas y un 15% para las de carácter mixto con el fin de atraer inversiones y dinamizar el sector.

Durante la sesión, Camacho sostuvo que la ley de 2006 debe modernizarse para responder a la “acelerada transición energética” y a un mercado global altamente competitivo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, coincidió con este planteamiento y afirmó que las reformas son necesarias para impulsar un rápido aumento de la producción petrolera nacional.

Ahora, la asamblea debe aprobar definitivamente la reforma en un segundo debate para que esta quede sancionada como ley. Entre ambas etapas se pueden proponer modificaciones a la legislación. Una vez se cumpla ese proceso las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La semana pasada, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Maduro, había anunciado una serie de reformas en el sector petrolero que se presentaron ante la Asamblea Nacional. Los cambios que pide el Ejecutivo permitirán que "los flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura", dijo la mandataria en ese momento.

“Muy pronto”: Trump sobre perforaciones en Venezuela

Este reposicionamiento económico viene acompañado de señales políticas desde Washington. Mientras el debate avanzaba en Caracas, el presidente Trump reafirmó que las empresas petroleras estadounidenses comenzarán a perforar “muy pronto” en Venezuela.

“Vamos a empezar a perforar muy pronto”, dijo a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, subrayando que Estados Unidos cuenta con “las empresas más grandes del mundo”, que ya se encuentran negociando su ingreso al mercado venezolano. "Las tenemos (las empresas) y van a entrar. Todos están negociando ahora mismo", insistió.