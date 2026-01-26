El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo en Ankara una reunión con responsables de Hamás centrada en los avances de la segunda fase del plan de paz para Gaza, la grave situación humanitaria en el enclave y otros asuntos clave de la agenda regional, según indicaron fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores turco.
El encuentro, celebrado el lunes, sirvió para que Fidan trasladara a la delegación los esfuerzos diplomáticos de Ankara en defensa de los derechos del pueblo palestino en Gaza, incluidas iniciativas promovidas en foros internacionales como la Junta de la Paz, precisaron las fuentes.
Durante la reunión, el jefe de la diplomacia turca reafirmó el compromiso de Türkiye de seguir trabajando con determinación para que la ayuda humanitaria, cada vez más urgente, llegue a Gaza, en un momento marcado por el continuo deterioro de las condiciones de vida en el territorio.
La cita tiene lugar mientras prosiguen las conversaciones internacionales sobre la próxima fase del acuerdo de alto el fuego y los mecanismos para garantizar la entrega de asistencia humanitaria a Gaza.