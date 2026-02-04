El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, reconoció un aumento de los ataques perpetrados por colonos israelíes ilegales contra palestinos en la Cisjordania ocupada, según informaron medios israelíes.

Las declaraciones se produjeron durante una ceremonia por el nombramiento de Yoram Levi como nuevo coordinador de las actividades del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados, en sustitución de Ghassan Alian, informó la radiotelevisión pública KAN.

Zamir afirmó que estos ataques “dañan la imagen de Israel y el proyecto de asentamientos, incluso cuando son llevados a cabo por pequeños grupos extremistas”, y añadió que su impacto en términos de seguridad y política es de amplio alcance.

La policía israelí también presentó esta semana datos anuales que muestran un aumento del 3% en el número de casos abiertos en 2025 contra sospechosos implicados en “disturbios” y “violencia” en la Cisjordania ocupada, señaló KAN.

Por separado, la Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos trasladaron a un hombre de 28 años a un hospital tras recibir un disparo en el muslo por fuego israelí cerca del campamento de refugiados de Yenín. El grupo no ofreció más detalles.

En otro ataque, una mujer palestina y su hija resultaron heridas después de que colonos ilegales las agredieran entre las localidades de Osarin y Beita, al sur de Nablus, en el norte de Cisjordania, informaron medios palestinos.

La agencia oficial de noticias Wafa señaló que la mujer y su hija fueron atacadas por colonos ilegales en la zona de Qammas y trasladadas a un hospital para recibir tratamiento.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes continuaron realizando redadas en distintos puntos de la Cisjordania ocupada.