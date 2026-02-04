El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, reconoció un aumento de los ataques perpetrados por colonos israelíes ilegales contra palestinos en la Cisjordania ocupada, según informaron medios israelíes.
Las declaraciones se produjeron durante una ceremonia por el nombramiento de Yoram Levi como nuevo coordinador de las actividades del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados, en sustitución de Ghassan Alian, informó la radiotelevisión pública KAN.
Zamir afirmó que estos ataques “dañan la imagen de Israel y el proyecto de asentamientos, incluso cuando son llevados a cabo por pequeños grupos extremistas”, y añadió que su impacto en términos de seguridad y política es de amplio alcance.
La policía israelí también presentó esta semana datos anuales que muestran un aumento del 3% en el número de casos abiertos en 2025 contra sospechosos implicados en “disturbios” y “violencia” en la Cisjordania ocupada, señaló KAN.
Por separado, la Media Luna Roja Palestina informó que sus equipos trasladaron a un hombre de 28 años a un hospital tras recibir un disparo en el muslo por fuego israelí cerca del campamento de refugiados de Yenín. El grupo no ofreció más detalles.
En otro ataque, una mujer palestina y su hija resultaron heridas después de que colonos ilegales las agredieran entre las localidades de Osarin y Beita, al sur de Nablus, en el norte de Cisjordania, informaron medios palestinos.
La agencia oficial de noticias Wafa señaló que la mujer y su hija fueron atacadas por colonos ilegales en la zona de Qammas y trasladadas a un hospital para recibir tratamiento.
Mientras tanto, las fuerzas israelíes continuaron realizando redadas en distintos puntos de la Cisjordania ocupada.
La emisora Voice of Palestine Radio informó que tropas israelíes irrumpieron en las localidades de Al-Yamoun y Al-Silah Al-Harithiya, al oeste de la ciudad de Yenín, en el marco de las últimas operaciones militares en la zona.
Organizaciones palestinas, israelíes e internacionales de derechos humanos han advertido reiteradamente de un aumento de la violencia de colonos ilegales contra palestinos en Cisjordania ocupada, acusando a las fuerzas de seguridad israelíes de hacer la vista gorda y de no exigir responsabilidades a los autores.
Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro, un organismo oficial, los colonos ilegales llevaron a cabo alrededor de 4.723 ataques en Cisjordania ocupada en 2025, matando a 14 palestinos y forzando el desplazamiento de 13 comunidades beduinas, que suman 1.090 personas.
Informes oficiales palestinos indican que el número de colonos ilegales en Cisjordania ocupada alcanzó aproximadamente los 770.000 a finales de 2024, distribuidos en más de 180 asentamientos y 256 puestos de avanzada.
La ONU afirma que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado son ilegales según el derecho internacional y socavan la viabilidad de la solución de dos Estados, y desde hace décadas ha pedido el fin de la actividad de asentamientos.
Según cifras palestinas, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han matado al menos a 1.111 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, y han herido al menos a 11.500 desde octubre de 2023.
La Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino en una opinión histórica emitida en julio de 2024 y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.