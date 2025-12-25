AMÉRICA LATINA
4 min de lectura
Expertos de la ONU denuncian que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela es "ilegal"
Cuatro expertos en derechos humanos alertaron de que la medida vulnera normas básicas del derecho internacional, supone un uso ilegal de la fuerza y pone en grave riesgo el derecho a la vida y otros derechos humanos en Venezuela y la región.
Expertos de la ONU denuncian que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela es "ilegal"
“No existe ningún derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos. / AFP
25 de diciembre de 2025

Cuatro expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron este miércoles el bloqueo naval parcial impuesto por Estados Unidos contra Venezuela, al considerarlo una agresión armada ilegal y contraria a las normas fundamentales del derecho internacional. Además, instaron al Congreso estadounidense a intervenir con el fin de poner término a esta medida.

“No existe ningún derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos. En este sentido, recordaron que un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar en virtud del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y que, además, está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974.

Como consecuencia, señalaron, esta acción equivale a un ataque armado conforme al artículo 51 de la Carta, lo que, en principio, otorga al Estado afectado el derecho a la legítima defensa.

Conviene precisar que, aunque no hablan en nombre de la ONU, los firmantes del comunicado son Ben Saul, George Katrougalos, Surya Deva y Gina Romero, expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos.

RelacionadoTRT Español - “No son las drogas, es el petróleo”: Venezuela eleva su denuncia por presión de EE.UU. ante la ONU

Impacto sobre la vida y los derechos humanos

Desde una perspectiva humanitaria, los expertos advirtieron de que el uso ilegal de la fuerza y, en particular, las amenazas de intensificarla tanto en el mar como en tierra ponen en grave peligro el derecho a la vida y otros derechos humanos en Venezuela y en la región. Asimismo, añadieron que existen serias preocupaciones de que las sanciones estadounidenses sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional.

Según indicaron, estas medidas no solo han socavado gravemente los derechos humanos de la población venezolana, sino que también han afectado negativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RECOMENDADOS

Cabe recordar que el bloqueo se produjo tras la designación por parte de Estados Unidos, en noviembre de 2025, de elementos del Gobierno venezolano, incluido su presidente, Nicolás Maduro, como parte de una supuesta “organización terrorista extranjera” denominada Cártel de los Soles, cuya existencia ha sido puesta en duda tanto por Caracas como por varios expertos e investigaciones sobre crimen organizado. Frente a ello, Caracas rechaza estas acusaciones y sostiene que Washington busca derrocar al Gobierno venezolano con el objetivo de apoderarse de sus recursos energéticos.

En diciembre, Washington anunció un “bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela” y desplegara una importante fuerza militar en el Caribe. A partir de entonces, Estados Unidos ha interceptado petroleros y otras embarcaciones como parte de una operación naval basada en sanciones unilaterales.

Condenas a los ataques contra embarcaciones en el Caribe

Por otro lado, desde septiembre, Washington ha lanzado al menos 29 ataques, los cuales han cobrado la vida de por lo menos 105 personas, en una ofensiva que la Casa Blanca ha justificado como su lucha contra el narcotráfico. 

Sin embargo, múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. En esta línea, organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.

“Estas muertes constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas”, afirmaron. En este punto, recordaron que la agresión es un crimen sujeto a jurisdicción universal conforme al derecho internacional, aunque, al mismo tiempo, precisaron que los altos dirigentes gubernamentales gozan de inmunidad penal extranjera mientras permanezcan en funciones.

Finalmente, los expertos instaron al Congreso de Estados Unidos a intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo, y asimismo llamaron a los Estados a adoptar de manera urgente medidas pacíficas para ponerle fin, incluidas protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y otras acciones colectivas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
La huella sionista que opera a la sombra de la megaminería en Mendoza, Argentina, y lo que busca