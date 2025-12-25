Cuatro expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron este miércoles el bloqueo naval parcial impuesto por Estados Unidos contra Venezuela, al considerarlo una agresión armada ilegal y contraria a las normas fundamentales del derecho internacional. Además, instaron al Congreso estadounidense a intervenir con el fin de poner término a esta medida.

“No existe ningún derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos. En este sentido, recordaron que un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar en virtud del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y que, además, está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974.

Como consecuencia, señalaron, esta acción equivale a un ataque armado conforme al artículo 51 de la Carta, lo que, en principio, otorga al Estado afectado el derecho a la legítima defensa.

Conviene precisar que, aunque no hablan en nombre de la ONU, los firmantes del comunicado son Ben Saul, George Katrougalos, Surya Deva y Gina Romero, expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos.

Impacto sobre la vida y los derechos humanos

Desde una perspectiva humanitaria, los expertos advirtieron de que el uso ilegal de la fuerza y, en particular, las amenazas de intensificarla tanto en el mar como en tierra ponen en grave peligro el derecho a la vida y otros derechos humanos en Venezuela y en la región. Asimismo, añadieron que existen serias preocupaciones de que las sanciones estadounidenses sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional.

Según indicaron, estas medidas no solo han socavado gravemente los derechos humanos de la población venezolana, sino que también han afectado negativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.