Mientras el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envía ayuda humanitaria a Cuba y en México crecen las movilizaciones de apoyo a la isla, Estados Unidos ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre el país caribeño. Washington ha ampliado su política de sanciones para restringir el suministro de petróleo a Cuba, en un contexto de profunda crisis económica y energética. Como parte de esta estrategia, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que mantiene negociaciones con los líderes cubanos para alcanzar un acuerdo, después de haber ordenado la imposición de aranceles a los países que suministren crudo a la isla.

Este endurecimiento de la postura de Washington ha tenido un impacto directo en México. Ante las nuevas restricciones, el Gobierno de Sheinbaum anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba y defendió la necesidad de una salida diplomática que permita retomar los suministros de petróleo. Posteriormente, la situación derivó en un debate interno y en movilizaciones sociales: cientos de manifestantes se concentraron en la capital mexicana para exigir que el país mantenga su apoyo a la isla y rechazar las medidas impulsadas desde Estados Unidos, que, según denunciaron, agravan la crisis humanitaria y afectan directamente a la población cubana.

Durante una gira en el noreste del país este domingo, la mandataria explicó que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones impulsadas por Estados Unidos.

Según detalló, la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá “alimentación y otros productos” destinados a atender necesidades inmediatas de la población cubana. Sheinbaum subrayó que el objetivo de estas acciones es sostener el apoyo humanitario, al tiempo que se encauza el tema del combustible por la vía diplomática.

Relacionado TRT Español - Costa Rica cierra sus elecciones con la victoria de Laura Fernández en primera vuelta

“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, señaló.

En paralelo, la presidenta mexicana rechazó haber abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anunció la imposición de aranceles a los países que ayuden de manera directa o indirecta a Cuba.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, dijo, y señaló que el asunto sí fue tratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en una conversación del canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Estamos buscando todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, insistió.

Manifestantes en México piden al Gobierno que mantenga apoyo a Cuba

En paralelo a las declaraciones de Sheinbaum, sectores de la sociedad mexicana también expresaron su respaldo a que el país mantenga su apoyo a Cuba frente a la presión del Gobierno estadounidense. En ese contexto, cientos de manifestantes se congregaron este domingo a las afueras de la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en México, en la capital mexicana, para protestar contra el endurecimiento de las restricciones impulsadas desde Washington.

Con banderas, pancartas y consignas, los asistentes señalaron a la agencia de noticias EFE que la movilización tuvo como objetivo expresar solidaridad con la población cubana y rechazar lo que describieron como una política de “asfixia”.