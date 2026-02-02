Mientras el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envía ayuda humanitaria a Cuba y en México crecen las movilizaciones de apoyo a la isla, Estados Unidos ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre el país caribeño. Washington ha ampliado su política de sanciones para restringir el suministro de petróleo a Cuba, en un contexto de profunda crisis económica y energética. Como parte de esta estrategia, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que mantiene negociaciones con los líderes cubanos para alcanzar un acuerdo, después de haber ordenado la imposición de aranceles a los países que suministren crudo a la isla.
Este endurecimiento de la postura de Washington ha tenido un impacto directo en México. Ante las nuevas restricciones, el Gobierno de Sheinbaum anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba y defendió la necesidad de una salida diplomática que permita retomar los suministros de petróleo. Posteriormente, la situación derivó en un debate interno y en movilizaciones sociales: cientos de manifestantes se concentraron en la capital mexicana para exigir que el país mantenga su apoyo a la isla y rechazar las medidas impulsadas desde Estados Unidos, que, según denunciaron, agravan la crisis humanitaria y afectan directamente a la población cubana.
Durante una gira en el noreste del país este domingo, la mandataria explicó que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones impulsadas por Estados Unidos.
Según detalló, la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá “alimentación y otros productos” destinados a atender necesidades inmediatas de la población cubana. Sheinbaum subrayó que el objetivo de estas acciones es sostener el apoyo humanitario, al tiempo que se encauza el tema del combustible por la vía diplomática.
“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, señaló.
En paralelo, la presidenta mexicana rechazó haber abordado directamente el asunto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anunció la imposición de aranceles a los países que ayuden de manera directa o indirecta a Cuba.
“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, dijo, y señaló que el asunto sí fue tratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en una conversación del canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
“Estamos buscando todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, insistió.
Manifestantes en México piden al Gobierno que mantenga apoyo a Cuba
En paralelo a las declaraciones de Sheinbaum, sectores de la sociedad mexicana también expresaron su respaldo a que el país mantenga su apoyo a Cuba frente a la presión del Gobierno estadounidense. En ese contexto, cientos de manifestantes se congregaron este domingo a las afueras de la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en México, en la capital mexicana, para protestar contra el endurecimiento de las restricciones impulsadas desde Washington.
Con banderas, pancartas y consignas, los asistentes señalaron a la agencia de noticias EFE que la movilización tuvo como objetivo expresar solidaridad con la población cubana y rechazar lo que describieron como una política de “asfixia”.
Durante la protesta, varios entrevistados coincidieron en que las medidas de Washington no afectan únicamente a las autoridades cubanas, sino que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la población, especialmente en ámbitos como el acceso a combustibles, el transporte, la electricidad y la prestación de servicios básicos.
En ese sentido, Aline Pérez, militante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, afirmó que el bloqueo tiene consecuencias directas sobre el abastecimiento de combustible y el funcionamiento de hospitales, y advirtió que la falta de energía y logística puede afectar tratamientos y procedimientos médicos.
Trump afirma buscar un acuerdo con Cuba en medio de sanciones energéticas
En este escenario, Trump reiteró este domingo que mantiene negociaciones con los líderes cubanos tras haber ordenado la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.
“Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa”, declaró a la prensa en su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida.
Aunque no ofreció más detalles, se mostró convencido de que alcanzará “un acuerdo con Cuba”. Estas declaraciones se produjeron un día después de que asegurara, a bordo del Air Force One, que las autoridades cubanas se verían obligadas a buscar un entendimiento con Washington ante la falta de suministro petrolero.
“No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo. La situación es muy grave para Cuba. No tienen dinero. No tienen petróleo. Vivían del dinero y el petróleo venezolanos, y nada de eso les llegará ahora”, afirmó.
El presidente también aseguró que fue él quien pidió personalmente a Sheinbaum que frenara el envío de crudo a la isla y que esta accedió.
La profunda crisis económica, energética y social de Cuba, causada por décadas de sanciones unilaterales estadounidenses, se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero por parte de Estados Unidos, una acción que el Gobierno de La Habana condenó enérgicamente.