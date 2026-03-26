"Callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia o lealtad, es un acto de cobardía y complicidad", fue la advertencia que lanzó el presidente de España, Pedro Sánchez, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el miércoles.

Además, el líder recordó las graves consecuencias que tuvo la guerra de Iraq que apoyó en 2003 el Gobierno de José María Aznar, al que ha reprochado su catadura moral por no haber pedido aún perdón por su posición en ese conflicto.

Apoyo al plan integral contra la guerra

Los aliados del Gobierno y los socios de investidura han ratificado su apoyo al Gobierno, a su "No a la guerra" y al decreto que llegará este jueves al pleno del Congreso con las medidas para paliar los efectos económicos del conflicto.

Un decreto que saldrá adelante aunque Feijóo no ha querido revelar su voto pese a las repetidas exigencias de Sánchez para que lo hiciera, y pese a que las formaciones a la izquierda del PSOE han cuestionado las rebajas fiscales que contempla.

"Son rebajas fiscales para los currantes", ha replicado Sánchez, quien ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos para votar a favor.

Desde el PSOE, Patxi López ha acusado a los populares de usar excusas para no apoyar el plan integral contra la guerra, ha criticado su "No a la guerra de cartón piedra" y no ha escatimado elogios a Sánchez por convertir a España "en un faro que alumbra el camino".

El PNV apoyará el decreto ley, pero su portavoz, Maribel Vaquero, ha recordado al Gobierno su debilidad y el problema de no contar con unos presupuestos generales del Estado, que aportarían estabilidad ante la crisis.

La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, se ha mostrado orgullosa de la presión de los ministros de su formación para forzar que el Gobierno aprobara también un decreto con medidas para proteger a los inquilinos, aunque la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dejado claro que votarán en contra, con lo que no podrá ser convalidado.

Nogueras ha sacado pecho de que el Gobierno "compre" sus recetas, y el pleno ha vivido de nuevo su particular guerra con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha asegurado que si tumban el decreto les desea "años de ostracismo político" y trabajará para que así sea.

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