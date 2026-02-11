El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se tomó ninguna decisión definitiva durante su reunión “muy buena” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque señaló que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo continuarán.

“No se alcanzó nada definitivo, salvo que insistí en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede concretar un acuerdo”, escribió Trump en la red social Truth Social tras reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca.

“Además, hablamos del enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general”.

La reunión se celebró a puerta cerrada, con el primer ministro israelí ingresando por una entrada lateral sin recibir la tradicional guardia de honor.