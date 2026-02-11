ORIENTE MEDIO
“No se alcanzó nada definitivo” en la reunión de Trump con Netanyahu en la Casa Blanca
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que busca una postura estadounidense más dura en las conversaciones con Irán, fue llevado a la Casa Blanca por una entrada lateral sin recibir la tradicional guardia de honor.
Trump y Netanyahu se dan la mano en una fotografía publicada por la oficina del primer ministro israelí. / AA
hace 5 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se tomó ninguna decisión definitiva durante su reunión “muy buena” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque señaló que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo continuarán.

“No se alcanzó nada definitivo, salvo que insistí en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede concretar un acuerdo”, escribió Trump en la red social Truth Social tras reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca.

“Además, hablamos del enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general”.

La reunión se celebró a puerta cerrada, con el primer ministro israelí ingresando por una entrada lateral sin recibir la tradicional guardia de honor.

Durante la reunión, Netanyahu tenía la intención de presionar a favor de una línea más dura en las negociaciones nucleares con Irán, mientras Oriente Medio sigue en tensión ante la amenaza de una posible acción militar estadounidense.

Trump y Netanyahu fueron vistos estrechándose la mano en una fotografía difundida por la oficina del primer ministro israelí, mientras que a los periodistas no se les permitió el acceso.

Washington y Teherán reanudaron la semana pasada las conversaciones nucleares en Omán. Estas habían quedado suspendidas tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán el pasado julio.

FUENTE:TRT Español y agencias
