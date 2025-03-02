Uruguay vivió este sábado el traspaso de mando presidencial, con Yamandú Orsi asumiendo oficialmente el cargo tras su victoria en las elecciones del año pasado. Orsi, quien se desempeñó durante nueve años como intendente de Canelones, reemplaza a Luis Lacalle Pou al frente del país, con un mandato que se extiende hasta 2030.

La ceremonia, marcada por la presencia de destacados líderes internacionales, comenzó con el juramento de Orsi ante la Asamblea General en el Palacio Legislativo de Montevideo. Acompañado por su familia, el presidente electo recorrió los cerca de 40 kilómetros desde su residencia en Salinas, cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. "Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República", declaró.

En su discurso, Orsi subrayó la importancia de la democracia y afirmó que su gobierno estará guiado por el principio de humanidad, enfocándose en la resolución de los problemas del país con un compromiso hacia el bienestar de la población. Además, destacó la pluralidad política de Uruguay, que consideró fundamental para la estabilidad del país.