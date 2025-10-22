TÜRKİYE
Türkiye y Qatar firman acuerdos de defensa, comercio y cooperación en gira de Erdogan por el Golfo
El presidente turco Erdogan y el emir qatarí Al Thani fueron testigos de la firma de varios acuerdos entre ambos países tras copresidir la 11ª Reunión del Comité Estratégico de Alto Nivel en Doha.
Türkiye y Qatar firman acuerdos de defensa, comercio y cooperación en la gira de Erdogan por el Golfo / Reuters
22 de octubre de 2025

Türkiye y Qatar fortalecieron sus lazos estratégicos el miércoles en Doha, en el marco de la gira del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, por los países del Golfo, con la firma de una serie de acuerdos y una declaración conjunta en la 11ª Reunión del Comité Estratégico de Alto Nivel Türkiye-Qatar.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al-Thani, copresidieron la reunión y fueron testigos de la rúbrica de los convenios, reflejo del compromiso de ambos países con una cooperación sólida en áreas clave. Antes de la ceremonia oficial, ambos líderes mantuvieron un encuentro privado y conversaciones entre delegaciones en el Diwan del emir, mostrando la profundidad y fluidez de sus relaciones.

Entre los documentos firmados destacó la “Declaración Conjunta sobre la 11ª Reunión del Comité Estratégico de Alto Nivel entre la República de Türkiye y el Estado de Qatar”, firmada por el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, y por el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Este acuerdo reafirma el compromiso compartido con una agenda estratégica y la coordinación en asuntos regionales e internacionales.

En paralelo, se rubricó el “Memorando de Entendimiento entre la Presidencia de Estrategia y Presupuesto de la República de Türkiye y el Gobierno del Estado de Qatar sobre Cooperación y Transferencia de Experiencias en Diversas Áreas de Planificación del Desarrollo Estratégico”, firmado por el ministro turco del Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek; el ministro de Comercio, Omer Bolat; y el secretario general del Consejo Nacional de Planificación de Qatar, Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa. Este convenio busca compartir experiencias y buenas prácticas en planificación estratégica, fortaleciendo la cooperación institucional.

Asimismo, se firmó el “Comunicado Ministerial Conjunto entre el Ministerio de Comercio de Türkiye y el Ministerio de Comercio e Industria de Qatar”, con la firma de Omer Bolat y del ministro qatarí de Comercio e Industria, Faisal bin Thani Al-Thani, y el “Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de la Industria de Defensa”, rubricado por el presidente de la Agencia de Industria de Defensa de Türkiye, Haluk Gorgun, y por el viceprimer ministro y ministro de Estado para Asuntos de Defensa de Qatar, Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al-Thani. Estos acuerdos sientan las bases para una colaboración más estrecha en comercio, defensa y desarrollo estratégico.

Tras la firma de estos importantes convenios, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su delegación partieron hacia Omán, última escala de su gira de tres días por el Golfo.


FUENTE:TRT Espanol, TRT Español y agencias
