El Gobierno de Venezuela desmintió este martes un reporte que circuló en medios de comunicación internacionales sobre un supuesto envío de petróleo del país hacia Israel. Desde Caracas –que no mantiene relaciones diplomáticas con Tel Aviv–, Miguel Pérez Pirela, vicepresidente de Comunicación y Cultura, calificó el informe como una noticia falsa.
A través de su canal de Telegram y de la red social X, el funcionario citó el artículo, publicado por la empresa de comunicación estadounidense Bloomberg, y señaló que se trata de una “fake news”, es decir, de una información falsa.
Bloomberg había reportado horas antes el supuesto envío de un cargamento de crudo venezolano con destino a Israel, sin embargo, no precisó el origen de la información ni citó fuentes oficiales. En cambio, afirmó basarse en “personas con conocimiento del acuerdo, que pidieron no ser identificadas”.
Asimismo, la imagen que acompañaba el artículo tampoco aclaraba si correspondía al supuesto envío, sino que solo indicaba que era una embarcación fotografiada el 1 de febrero. La información fue replicada por decenas de medios internacionales, basándose únicamente en ese reporte.
El artículo sostenía que el supuesto envío habría sido transportado por la empresa israelí Bazan Group, con sede en Haifa, y que sería procesado en su refinería al llegar a Israel. Según el mismo Bloomberg, Bazan Group y el Ministerio de Energía de ese país “declinaron hacer comentarios”.
Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009, durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces, mantiene una postura crítica hacia Tel Aviv y ha denunciado sus ataques contra los palestinos.
Durante los últimos años, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció en reiteradas ocasiones el genocidio perpetrado en Gaza. Además, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, también ha criticado en reiteradas ocasiones el accionar de Tel Aviv respecto a su ofensiva en el enclave.
Washington levanta restricciones a petroleras de EE.UU. para operar en Venezuela
En paralelo, la Casa Blanca anunció este martes pasos adicionales para reducir las restricciones en el sector petrolero venezolano y permitir que empresas de EE.UU. operen en ese mercado. Hasta ahora, Chevron era la única compañía de ese país con licencia especial para trabajar en Venezuela.
Cabe aclarar que el nuevo permiso se concede bajo estrictas condiciones de control y reporte, ya que no se eliminan las sanciones, endurecidas en 2019, que todavía pesan sobre el país latinoamericano. Además, a fines de noviembre, Washington impuso un bloqueo al petróleo venezolano que aún está vigente sobre embarcaciones sancionadas.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió dos tipos de autorizaciones. La primera permitirá transacciones con el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA para el suministro de equipamiento al sector, con miras a “la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo o gas” en el país.
No obstante, incluye condiciones estrictas para evitar beneficios directos al gobierno venezolano. Justamente, indica que cualquier contrato con PDVSA o con el Estado debe regirse por leyes estadounidenses y cualquier disputa debe resolverse en tribunales de ese país. También se exige que, en este caso, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses se realicen a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro para mantener un “control financiero centralizado”.
Otra licencia autoriza determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias. Este documento permite transacciones “ordinarias y necesarias” para el uso de infraestructura logística —desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias, como atracar— siempre que dichas actividades sean indispensables para el transporte y la logística, y no incluyan a personas o entidades sancionadas.
Un tercer documento facilita las actividades relacionadas con el sector que involucra al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que regula el transporte marítimo.
La autorización del Tesoro fue emitida apenas cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en Caracas, lo que terminó con su traslado a la fuerza a Nueva York.