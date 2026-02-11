El Gobierno de Venezuela desmintió este martes un reporte que circuló en medios de comunicación internacionales sobre un supuesto envío de petróleo del país hacia Israel. Desde Caracas –que no mantiene relaciones diplomáticas con Tel Aviv–, Miguel Pérez Pirela, vicepresidente de Comunicación y Cultura, calificó el informe como una noticia falsa.

A través de su canal de Telegram y de la red social X, el funcionario citó el artículo, publicado por la empresa de comunicación estadounidense Bloomberg, y señaló que se trata de una “fake news”, es decir, de una información falsa.

Bloomberg había reportado horas antes el supuesto envío de un cargamento de crudo venezolano con destino a Israel, sin embargo, no precisó el origen de la información ni citó fuentes oficiales. En cambio, afirmó basarse en “personas con conocimiento del acuerdo, que pidieron no ser identificadas”.

Asimismo, la imagen que acompañaba el artículo tampoco aclaraba si correspondía al supuesto envío, sino que solo indicaba que era una embarcación fotografiada el 1 de febrero. La información fue replicada por decenas de medios internacionales, basándose únicamente en ese reporte.

El artículo sostenía que el supuesto envío habría sido transportado por la empresa israelí Bazan Group, con sede en Haifa, y que sería procesado en su refinería al llegar a Israel. Según el mismo Bloomberg, Bazan Group y el Ministerio de Energía de ese país “declinaron hacer comentarios”.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009, durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces, mantiene una postura crítica hacia Tel Aviv y ha denunciado sus ataques contra los palestinos.

Durante los últimos años, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció en reiteradas ocasiones el genocidio perpetrado en Gaza. Además, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, también ha criticado en reiteradas ocasiones el accionar de Tel Aviv respecto a su ofensiva en el enclave.