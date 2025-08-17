Un “nuevo impulso” a los esfuerzos para terminar más de tres años de guerra entre Rusia y Ucrania: así describió el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, la cumbre que sostuvieron en Alaska los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Las reuniones celebradas en Alaska entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, han proporcionado un nuevo impulso a la búsqueda para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania", escribió Erdogan en un comunicado en sus redes sociales.

Y añadió: "Damos la bienvenida a la cumbre de Alaska y esperamos que este nuevo proceso, con la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, siente las bases para una paz duradera. Türkiye está dispuesta a contribuir al establecimiento de la paz".

Ankara ha sido un mediador clave entre Kiev y Moscú, cuyos delegados sostuvieron tres rondas de conversaciones en la ciudad de Estambul este año. Durante el último encuentro, hace menos de un mes , ambas partes mostraron su disposición a continuar el diálogo, dejando abierta la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros.

Türkiye se ha posicionado como parte neutral durante todo el conflicto, manteniendo relaciones tanto con Rusia como con Ucrania.