Erdogan destaca que cumbre de Trump y Putin da un “nuevo impulso” para terminar la guerra en Ucrania
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su esperanza de que el nuevo proceso, con la participación de Kiev, allane el camino para una paz duradera. Además, el ministro de Exteriores, Fidan, habló con sus homólogos de Rusia y Ucrania.
Türkiye se ha posicionado como parte neutral durante toda la guerra, manteniendo relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. / AA
17 de agosto de 2025

Un “nuevo impulso” a los esfuerzos para terminar más de tres años de guerra entre Rusia y Ucrania: así describió el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, la cumbre que sostuvieron en Alaska los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Las reuniones celebradas en Alaska entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, han proporcionado un nuevo impulso a la búsqueda para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania", escribió Erdogan en un comunicado en sus redes sociales.

Y añadió: "Damos la bienvenida a la cumbre de Alaska y esperamos que este nuevo proceso, con la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, siente las bases para una paz duradera. Türkiye está dispuesta a contribuir al establecimiento de la paz".

Ankara ha sido un mediador clave entre Kiev y Moscú, cuyos delegados sostuvieron tres rondas de conversaciones en la ciudad de Estambul este año. Durante el último encuentro, hace menos de un mes, ambas partes mostraron su disposición a continuar el diálogo, dejando abierta la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros.

Türkiye se ha posicionado como parte neutral durante todo el conflicto, manteniendo relaciones tanto con Rusia como con Ucrania.

Ministro de Exteriores turco habla con sus homólogos de Rusia y Ucrania



Luego de la cumbre en Alaska, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, habló con sus homólogos de Rusia y Ucrania. En una conversación telefónica con Sergey Lavrov, ministro ruso, se abordaron los esfuerzos para terminar la guerra, de acuerdo a fuentes diplomáticas. Fidan manifestó su esperanza de que el proceso iniciado en Alaska conduzca a una paz duradera con la participación de Ucrania. También reiteró que Türkiye está dispuesta a contribuir.

En cuanto a su llamada con el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, Fidan expresó que un fin del conflicto sólo se logrará a través de un proceso que incluya a Kiev, señalaron fuentes diplomáticas. En ese sentido, el ministro turco destacó la importancia de la próxima reunión entre Zelenskyy y Trump este lunes. Fidan añadió que Ankara seguirá apoyando los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz y está dispuesta a asumir un papel.


FUENTE:TRT Español y agencias
