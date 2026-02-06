Entre llamados al perdón, la reconciliación y la unidad nacional, la Asamblea Nacional de Venezuela dio este jueves un primer paso hacia la aprobación de una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa podría llevar a la liberación de cientos de personas que, según denuncias, están detenidas por razones políticas desde 1999, incluyendo figuras opositoras, periodistas y activistas.

En el primero de los debates necesarios para su aprobación, la Asamblea Nacional le dio luz verde al proyecto por unanimidad, aunque sin hacer públicos aún los artículos que lo componen. La votación, además, coincidió con el primer mes de Rodríguez al frente del Ejecutivo, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Entre las medidas que se han conocido sobre la legislación, estaría suspender la prohibición de postularse a cargos públicos para varias figuras de la oposición, incluida la líder María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025.

Ahora bien, la propuesta de amnistía excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, según explicó el diputado Jorge Arreaza al presentar el texto, que deberá ser sometido a un segundo y último debate para su aprobación definitiva.

Arreaza, quien también fue ministro de Exteriores de Maduro, sostuvo que el proyecto “allana los procesos” de diálogo político que, según afirmó, “vienen encaminados a dar paz y prosperidad” en lo que calificó como “un momento histórico” para el país. “Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos”, señaló.

Tras la votación, Rodríguez calificó esta primera aprobación como un paso clave por la “paz y la reconciliación nacional”. “Ha ocurrido un hecho muy importante para Venezuela: la adopción unánime, en su primera lectura, de la ley de amnistía, que es una ley para la paz y la reconciliación nacional”, afirmó.

En ese marco, la mandataria pidió “madurez política” a todos los sectores y subrayó que la reconciliación “debe ser de dos partes”. “Les estamos extendiendo la mano y esperamos que sepamos enfrentar este nuevo desafío con madurez”, dijo durante un acto oficial en el estado Bolívar, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Necesidad de sanación”

El debate parlamentario estuvo marcado por un tono emotivo y llamados transversales a la reconciliación. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, afirmó: “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.

Durante su intervención, evocó la historia de su padre, quien —según relató— fue asesinado por un extinto cuerpo policial durante el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y pidió “que no quede una víctima que no haya sido escuchada”.