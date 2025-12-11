Desde el norte, en Washington, las amenazas volvieron a tomar vuelo para cruzar parte de América y aterrizar en Bogotá, apuntando directamente contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este miércoles, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ante las cámaras que el líder colombiano podría "ser el siguiente" en la presión militar y política que la Casa Blanca mantiene sobre Latinoamérica, y que se había enfocado principalmente en el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro. Petro no tardó en lanzar de vuelta un mensaje, a través de la red social X, en el que le advirtió a Trump que sufre de una "desinformación terrible" y que "parece que sus interlocutores lo engañan".

La relación entre Petro y Trump, desde que este último regresó al poder en enero de este año, ha sido de alta confrontación. Y con el despliegue militar hace casi cuatro meses de Washington en el Caribe, donde Colombia tiene costas, los ánimos han ido escalando con el pasar de las semanas.

Petro se ha opuesto rotundamente a la presión de la Casa Blanca en América Latina y lo ha denunciado como una agresión a la soberanía de los países en la región. Mientras, EE.UU. ha tomado medidas administrativas en su contra, como cancelarle la visa y sancionarlo por su supuesta falta de acción para "detener" el narcotráfico. Por lo que, en ese sentido, la reciente amenaza de Trump es un eslabón más en la larga cadena de tensiones y señalamientos cruzados.

"Él ha sido bastante hostil con Estados Unidos. No le he puesto mucha atención. Va a tener serios problemas si no abre los ojos. Colombia produce mucha droga", aseguró Trump ante la pregunta de si tenía planes de hablar con Petro. Y entonces añadió: "Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale abrir los ojos, o será el siguiente. Será el siguiente pronto. Espero que esté escuchando. Será el siguiente".

Estas declaraciones —que constituyen la amenaza más explícita de Trump hasta el momento de que Petro podría enfrentar acciones estadounidenses—llegan justo una semana después de que el mandatario estadounidense abriera la puerta a la posibilidad de lanzar ataques contra Colombia en lo que ha enmarcado como su lucha contra el narcotráfico. Al señalar el pasado 3 de diciembre que este país “produce cocaína” y “tiene plantas de fabricación”, Trump añadió que “cualquiera que haga esto está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”.

"Desinformación terrible": así responde Petro

La respuesta de Petro a la nueva amenaza de Trump no tardó en llegar y, también este miércoles, publicó un extenso mensaje en X que se centró en "desinformación" acerca de la llamada lucha contra las drogas. "Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", empezó el mandatario.

En ese sentido detalló que su gobierno ha lanzado más de 1.446 operaciones terrestres contra grupos criminales y 13 bombardeos dirigidos contra líderes de la mafia, "muchos de ellos con inteligencia militar compartida". Además destacó que bajo su administración se han decomisado 2.700 toneladas de cocaína, "la mayor incautación de la historia del mundo. Es decir 32.000 millones de dosis que no llegaron a EE.UU. ni a los países consumidores".

Y luego explicó que de la administración anterior, en cabeza del ahora expresidente colombiano Iván Duque, se recibió "el mayor número de hectáreas de hoja de coca de la historia de Colombia, con tasas de crecimiento del 45% anual". En comparación, señaló que "para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer".

"Esa desinformación terrible hacia el presidente de los EE.UU., lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta es a Colombia", advirtió el jefe de Estado.

Con respecto a las "fábricas de cocaína" que menciona Trump, Petro sostuvo que estas "son rudimentarios invernaderos en medio de la selva. No se destruyen con misiles, hemos destruido 18.000 laboratorios de esa baja calidad de instalaciones, con fuerzas de tierra acostumbradas a sobrevivir en las selvas sin también matar una sola persona".

Entonces, señaló que "no se necesita romper la soberanía de Colombia, somos los mayores interesados en limpiar nuestros mares de la cocaína, porque las mafias de la cocaína han asesinado al pueblo colombiano durante medio siglo".